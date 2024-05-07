Брюгге - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 08.05.2024

В первом матче полуфинала "Фиорентина" победила на своем поле "Брюгге" со счетом 3:2. Преимущество в один мяч - это хорошо, но выхода в финал еще не гарантирует. Бельгийцы точно постараются дать еще один бой, несмотря на тяжелый график. Ожидаем снова активную игру со многими голевыми моментами.

Полуфинал Лиги конференций. Второй матч

08.05.2024. "Ян Брейдел Стадион" (Брюгге)

Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

Брюгге - Фиорентина. 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Брюгге

"Брюгге" - один из главных претендентов на чемпионство Бельгии. Команда демонстрирует очень уверенное выступление и в чемпионате, и в Лиге конференций. Больше всего забитых и меньше всего пропущенных в Лиге Жупиле - это все о них. Прошлый тур был тоже успешным - победа над "Антверпеном" и первое место с отрывом в 2 очка. "Андерлехт" и "Рояль Унион" составляют "Брюгге" достойную конкуренцию в борьбе за трофей, поэтому придется серьезно постараться, чтобы не споткнуться в конце чемпионата.

Да, в первом матче полуфинала "сине-черные" уступили. Но гол в меньшинстве и победное взятие ворот соперника только в компенсированное время не стоит опускать. Коллектив Ники Хаена боролся изо всех сил.

У "Брюгге" сейчас очень сложный график. И сложный, и насыщенный. Учитывая, что в Лиге Жупиле команда выступает в "чемпионской группе", то понимаете сами, легких игр нет. К тому же, все сложнее оппоненты в Лиге конференций. Уже длительное время "Брюгге" вынужден играть каждые 3-5 дней.

Шансы на выход в финал, безусловно, есть. В домашних стенах "сине-черные" сверхубедительны, к тому же, первый матч показал, что с "фиалками" можно бороться. Важно, также, возвращение в состав Скова Ольсена. Он, вместе с Тьяго, забили на двоих в этом сезоне 53 гола. Вся "Фиорентина" за 34 матча в Серии А такого показателя не достигла. То есть, дуэт очень мощный.

Что касается кадровых потерь, то они тоже есть. Травмирован опытный защитник Боята. Непонятно что с защитником Майером, который был заменен в конце первого тайма в матче с "Андерлехтом". Под вопросом и вратарь Якерс, у которого повреждение. Последнюю игру он вообще пропустил. Вот кто точно не сыграет, так это полузащитник Оньедика. Его красную карточку в Италии мы помним.

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Фиорентина

Главная цель "Фиорентины" на заключительную часть сезона - получить трофей Лиги конференций. Почему? Потому что на Серию А "фиалки" откровенно "забили". Винченцо Итальяно решил, что выйти в еврокубки в следующем сезоне будет легче, выиграв Лигу конференций, чем бороться за нужные места в чемпионате. Это мы поняли по выборам состава на тот или иной турнир. В трех последних поединках Серии А Итальяно выпускал футболистов, которые имеют меньше игровой практики. К примеру, с "Вероной" не играли Терраччьяно, Бираги, Артур, Бонавентура, Бельтран, Белотти и Гонсалес.

Если с "Салернитаной" и "Сассуоло" такие фокусы прошли ("фиалки" победили), то с "Вероной" в воскресенье - нет. Поражение 1:2. "Фиорентина" занимает 9-е место, всего на одно очко отставая от восьмого "Наполи" (это зона Лиги конференций). Выбор Итальяно можно понять. В итальянском чемпионате играть тяжело. "Фиорентина" имеет там много проблем, может проиграть любому. Другое дело - Лига конференций, где почти всегда положительные эмоции. Так почему же не попробовать выиграть в турнире, и забрать билет в Лигу Европы?

Нужно обратить внимание на результативность команды. Последний месяц времени "пурпурные" раззабивались. 5 крайних матчей - 12 голов. О таком раньше они только мечтали. Словом, сейчас идеальное время чтобы выигрывать желанный кубок.

Из потерь - лишь нападающий Риккардо Соттиль. Перелом ключицы пришел не вовремя. Но когда такое бывает вовремя? В этом сезоне его ждать не стоит.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Брюгге":

05.05. "Антверпен" - "Брюгге" 1:2 (Лига Жупиле)

02.05. "Фиорентина" - "Брюгге" 3:2 (Лига конференций)

28.04. "Генк" - "Брюгге" 0:3 (Лига Жупиле)

Последние 3 встречи "Фиорентины":

05.05. "Верона" - "Фиорентина" 2:1 (Серия А)

02.05. "Фиорентина" - "Брюгге" 3:2 (Лига конференций)

28.04. "Фиорентина" - "Сассуоло" 5:1 (Серия А)

Последние очные встречи:

02.05. "Фиорентина" - "Брюгге" 3:2 (Лига конференций)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Брюгге - Фиорентина от UA-Футбол

Букмекеры не уверены в том, кто победит. Все же, бельгийцы находятся на ходу, поэтому способны на что угодно. Но хватит ли сил? Итальянский клуб дал отдохнуть игрокам основы, понимая, что в Бельгии придется отбегать много. "Брюгге" не проигрывает дома в ЛК уже 8 матчей подряд. "Фиорентина", однако, не проигрывает на выезде 5 поединков подряд. Поставим, что "фиалки" таки пробьются в финал, благодаря лучшему физическому состоянию футболистов и преимуществу в счете. Плюс - "обе забьют", учитывая, что в среднем за матч команды забивают по 2 гола.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша