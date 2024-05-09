Олимпиакос – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 09.05.2024

Лига конференций, 1/2 финала

Второй матч (результат первого поединка 4:2)

9 мая, 22:00. "Стадион Георгиос Караикакис" (Пирей)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олімпіакос - Астон Вілла Смотреть трансляцию

Греки подарили настоящую неожиданность в первом матче полуфинала. Хотя они потеряли преимущество в два мяча, но потом все равно забили еще дважды. И это все на чужом поле, перед 41 тысячей английских болельщиков (включая Принца Уильяма). Теперь “красно-белые” будут играть перед своими фанатами. Они будут поддерживать любимчиков с первой до последней минуты.

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Новости Олимпиакоса

После поединка против "Астон Виллы" подопечные Мендилибара отдыхали. Свободная неделя в безумном отрезе завершения сезона – эксклюзивная вещь. Даже несмотря на разгар чемпионской борьбы в чемпионате Греции. Там "Олимпиакос" идет четвертым, уступая пять очков АЭК. Однако у “красно-белых” есть еще один матч в запасе.

В общей сложности на греков ожидают еще три поединка в рамках внутреннего первенства. Следующий – против ПАОК – будет особенно тяжел, ведь это сосед в турнирной таблице, которого нужно обязательно побеждать. Но сейчас внимание на "Астон Вилле". Предыдущий матч показал, что часть идей Мендилибара работают. Но и без везения не обошлось. В конце матча можно было потерять преимущество в два гола, однако Дуглас Луиз с пенальти попал в штангу.

Кадры хозяев

Три потери с прошлой недели не изменились: Бьянкон, Фадига и Лейднер не сыграют сегодня. Однако только первый тайм сумел провести защитник Ортега, после чего был заменен из-за повреждений – сегодня он может не сыграть. Но есть и позитив: Масурас и Нтои вернулись после дисквалификаций.

Новости Астон Виллы

На минувших выходных "львы" закрепили поражение от "Олимпиакоса". "Астон Вилла" приехала в гости в "Брайтон" и проиграла еще там. Более того, бирмингемцы действительно мучились все 90 минут. Особенно это касается атаки, где подопечные Эмери ничего не создали, пробив по воротам соперников два раза. К концу встречи "чайки" забили логический победный гол.

В рамках АПЛ "Вилла" чувствует себя достаточно комфортно. За два тура до финиша команда находится на четвертом месте, опережая пятый "Тоттенхэм" на семь очков (у лондонцев есть еще матч в запасе). Однако в воскресенье будет встреча против “Ливерпуля”, а матч против грандов – это всегда повышенный градус. Уже с “Брайтоном” батарейка львов была близка к нулю, то вряд ли их полноценно хватит на сегодняшний поединок.

Кадры гостей

Хотя и Эмильяно Мартинесу уже позволено играть в Лиге конференций, но он получил травму – из-за нее аргентинец пропускал и матч против “Брайтона”. Он, а еще Тилеманс и Дзаньоло находятся под вопросом на сегодняшний поединок. А вот Рэмзи, Мингс, Роджерс, Камара и Буэндиа – точно не сыграют.

Последние пять матчей Олимпиакоса и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

02.05. Астон Вилла – Олимпиакос 2:4 (ЛК)

28.04. Олимпиакос – Ламия 4:1 (Чемпионат Греции)

24.04. Арис – Олимпиакос 1:1 (Чемпионат Греции)

21.04. Олимпиакос – ПАОК 2:1 (Чемпионат Греции)

18.04. Фенербахче – Олимпиакос 1:0 (2:3 в п. п.) (ЛК)

Последние пять встреч гостей

05.05. Брайтон – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

02.05. Астон Вилла – Олимпиакос 2:4 (ЛК)

27.04. Астон Вилла – Челси 2:2 (АПЛ)

21.04. Астон Вилла – Борнмут 3:1 (АПЛ)

18.04. Лилль – Астон Вилла 2:1 (3:4 в с. п.) (ЛК)

Личные встречи между обеими командами

Это только второй матч между командами. На прошлой неделе "Олимпиакос" ошарашил "Виллу Парк". Особенно это сделал Эль-Кааби, оформивший хет-трик. В итоге греки победили со счётом 4:2.

Ставки и коэффициенты на матч Олимпиакос – Астон Вилла

Прогноз матча Олимпиакос – Астон Вилла от UA-Football

В то время как "львы" мучились против "Брайтона", "Олимпиакос" отдыхал. Да еще параллельно после дисквалификаций у греков вернулись два ключевых футболиста. “Астон Вилла” сегодня будет фаворитом, однако вряд ли она сможет победить с большим отрывом. Те же подопечные Мендилибара будут пытаться в обороне этого не допустить, однако все равно хозяевам будет тяжело. Прогноз: Победа "Астон Виллы" в первом тайме (Кф 2,47).