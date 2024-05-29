Олимпиакос - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 29.05.2024

Враждебный зелёный цвет "Панатинаикоса" с воскресенья празднует победу в баскетбольной Евролиге. Сегодня будет окружать стадион во враждебных желто-черных цветах АЕКа, но ведь рядом с домом, то есть обязывает побеждать. А еще на пути красно-белых цветов "Олимпиакоса" стоит фиолетовый "Фиорентины", не желающий проигрывать второй финал Лиги Конференций подряд.

Лига Конференций. Финал

29 мая. 22:00. Афины. "ОПАП Арена"

"Олимпиакос" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Состояние команд

Сегодня в любом случае состоится историческое достижение. Греция в финале Еврокубков во второй раз в истории и впервые с сезона 1970/71. Тогда "Панатинаикос" проиграл Кубок Чемпионов. Теперь "Олимпиакос" может взять первый Евротрофей. "Фиорентина" же может взять свой второй Евротрофей в истории и первый с 1961-го года, а также первый трофей вообще с 2001-го.

В плане безопасности подготовка также беспрецедентная. Запрещены собрания и марши болельщиков "Олимпиакоса" в районе стадиона, который, разумеется, является бастионом АЕКа, в районе размещено различное вооружение вплоть до антидроновых пулемётов, запрещён полёт любых летательных аппаратов в районе на высоте ниже 1500 метров, включая вертолёты и лёгкие самолёты.

"Фиорентина" шла в финал тяжело и драматично. Группу выиграла благодаря голу на 73-ей минуте шестого тура, хайфский "Маккаби" прошла в 1/8 финала благодаря победному голу на 95-ой минуте, "Викторию" Пльзень - в овертайме после двух 0:0, "Брюгге" - благодаря голу дома на 91-ой минуте и в гостях на 85-ой. Причем победные голы Хайфе, Пльзени и Брюгге забила в численном большинстве.

"Олимпиакос" же вчистую уступил в группе Лиги Европы "Фрайбургу" и "Вест Хэму", а опережение "Бачки Тополы" обеспечил лишь в последнем туре. Затем в Лиге Конференций добыл два 1:0 над "Ференцварошем", уступил дома тель-авивскому "Маккаби" (1:4) но на выезде добыл 4:1, а в овертайме - 6:1. Упустил 3:0 дома над "Фенербахче", сыграв 3:2 и в итоге победив лишь в серии пенальти.

Отсутствовала драма в полуфинале. Зато там состоялась сенсация. "Оли" легко и весело прошёл "Астон Виллу" специалиста по Еврокубкам такого калибра Унаи Эмери - 4:2 в гостях и 2:0 дома.

Причем драмы начались ещё летом в Квалификации. Тогда "Олимпиакос" избежал дополнительного времени против "Генка" благодаря голу на пятой добавленной минуте к основному, а "Фиорентина" - дополнительного времени с венским "Рапидом" на 90-ой минуте.

При этом в местных лигах обе команды выступили малоудачно. "Олимпиакос" с самого начала отставал, потому и дважды сменил тренеров - Карлуш Карвальял вместо Диего Мартинеса, затем Хосе Луис Мендилибар. В итоге завершил лишь третьим. "Фиорентина" же вновь заняла восьмое место в Серии А. Выше седьмого она не была с сезона 2015/16. Так что этот трофей для обеих очень важен.

Оба тренера были в финале Еврокубка и год назад. Винченцо Итальяно и "Фиорентина" - этой же Лиги Конференций. Уступив "Вест Хэму" из-за гола на 90-ой минуте. Ныне они говорят о злости, о страстном желании реванша, а также о ценности опыта того финала. А Мендилибар выиграл с "Севильей" Лигу Европы, еще и победив итальянцев в финале - "Рому". О его опыте также много говорят.

Оба тренера заявляют, что не ожидали попасть в эти финалы. Уважительно говорят о сопернике. При этом Мендилибар сообщает, что не готовит команду как-то особенно, а как к обычному матчу и считает, что победит тот, кто меньше ошибется. А Италяьно как раз настраивает игроков как на последний матч в карьере и заявляет, что победит тот, у кого будет больше огня.

Для "Фиорентины" этот финал особенный ещё и потому, что Итальяно, скорее всего, уходит. Для игроков это шанс убедить его остаться либо проводить как следует. Кроме того, победа "фиалок" выведет в Еврокубки дружественный "Торино". Итальяно хочет выиграть и для "наших друзей". И, разумеется, хочет выиграть в память о Генеральном директоре Джо Бароне, скончавшемся в марте.

"Фиорентина" очень любит владеть мячом, доминировать. При этом действует не слишком быстро, создаёт не слишком много. "Олимпиакос" же как раз играет быстро, высоко прессингует большими силами, но необязательно владеет мячом в больших процентах.

В чем команды похожи - так это в слабой обороне. 17 пропущенных на двоих в 12-ти матчах, начиная с 1/8 финала. Зато и 27 забитых в них. При этом "Фиорентина" забила меньше - 11, но и пропустила меньше - семь. Разница "Олимпиакоса" 16:10. Впрочем, во время этих 12-ти матчей у обеих были и такие, в которых они не забивали (не считая серии пенальти) и в которых не пропускали.

Последние матчи команд

Кадры

Постоянные дилеммы "Фиорентины" - Миленкович, Кварта и Раньери на две позиции в центре обороны в 4-2-3-1, её правый фланг - Додо или Кайоде, построение в центре поля - атакующий полузащитник Бонавентура как опорник, а форвард Бельтран - как атакующий полузащитник или традиционный опорник Данкан или Мандрагора рядом с Артуром и тогда Бонавентура или Бельтран выше.

Также после травмы Соттила всегда открыт вопрос по левому флангу атаки. Там могут сыграть форварды Куаме и Бельтран, а также центральные атакующие полузащитники Бонавентура и Барак и вингер Иконе. На правом же фланге все ясно - лидер команды в атаке Нико Гонсалес. На его счету пять голов во всех турнирах за последние 42 дня.

Ныне добавляется ещё одна дилемма. Тяжёлую работу форварда Белотти хвалят все, но он совершенно не забивает. Один гол во всех турнирах с 12-го февраля. Нзола, Бельтран и Куаме забивают ненамного больше, но забивают.

В "Олимпиакосе" дилемм меньше. Один из немногих греков в составе Апостолопулос может сдвинуть Кини слева в обороне, Ричардс и Ортега - кандидаты и там, и в центре. Бывший игрок "Фиорентины" Стеван Йоветич и опытный игрок сборной Греции Масурас, португалец Хорта могут усилить в атаке. Хотя там сильнее капитан команды Фортунис и португалец Поденсе.

36-летний Иборра, четырехкратный победитель Лиги Европы с "Севильей" и "Вильярреалом", солирует в центре поля. А 30-летний марокканец Аюб Эль-Кааби - открытие сезона в турнире с десятью голами (плюс пятью в Лиге Европы). Пять из шести командных голов в ворота "Астон Виллы" забил именно он. На вопрос, как собирается останавливать его, Итальяно ответил, что привез цепи и замки.

57 процентов голов команды в сезоне во всех турнирах забило трио - Эль-Кааби-Поденсе-Фортунис.

"Олимпиакос": Цолакис, Родиней, Рецос, Кармо, Ортега, Иборра, Хессе, Фортунис, Чикиньо, Поденсе, Эль-Кааби

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Мандрагора, Бонавентура, Н. Гонсалес, Белотти, Бельтран

Цифры и факты

Команды никогда не встречались в официальных матчах

"Фиорентина" проиграла четыре из пяти своих финалов Еврокубков. Мадридскому "Реалу" в финале Кубка Чемпионов-1957, мадридскому "Атлетико" в финале Кубка Кубков-1962, "Ювентусу" в финале Кубка УЕФА-1990 и "Вест Хэму" в финале Лиги Конференций-2023. Победив лишь "Рейнджерс" в финале Кубка Кубков-1961. Для "Олимпиакоса" это первый финал Еврокубка

"Фиорентина" не выиграла четыре из пяти последних матчей Лиги Конференций в основное время, сыграв их вничью при одной победе. Не выиграла пять из последних семи, сыграв из вничью при двух победах. Причём обе победы были добыты голами в добавленное время

"Фиорентина" проиграла лишь один Еврокубковый матч в этом сезоне - первый, ещё в августе. "Олимпиакос" проиграл пять

"Фиорентина" выиграла лишь два из пяти последних матчей во всех турнирах (две ничьи, одно поражение). Оба победных гола забил опорник Артур, в том числе на 13-ой добавленной минуте последнего матча команды - против "Кальяри" в лиге (3:2). При этом "фиалки" проиграли лишь один матч из последних семи - четыре победы, две ничьи

"Олимпиакос" выиграл лишь один матч во всех турнирах из последних трех (ничья и поражение), но проиграл в основное время лишь два из последних 12-ти (восемь побед, две ничьи)

Хосе Луис Мендилибар может стать первым тренером, выигравшим Еврокубки два года подряд с двумя разными командами, после Рафы Бенитеса, выигравшего Кубок УЕФА-2003/2004 с "Валенсией" и Лигу Чемпионов-2004/05 с "Ливерпулем"

Прогноз: Олимпиакос - Фиорентина 2:2, 2:3 после дополнительного времени

"Олимпиакос" играет дома, хотя и не на домашнем стадионе, понимает, что шанс уникальный, страстно желает войти в историю греческого футбола. Уверен в себе после впечатляющего прохода "Астон Виллы". "Фиорентина" же теоретически выше уровнем и опытнее после прошлогоднего финала, страстно желает взять первый трофей после долгого перерыва. Так что силы равны.

Обе команды много забивали и пропускали и часто устраивали драмы в Еврокубках в этом сезоне. Ожидаем ещё один матч с обилием голов и ещё одну драму. Ожидаем дополнительное время, в котором опыт и качество "Фиорентины" выглядят более сильными аргументами.