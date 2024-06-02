Англия – Босния и Герцоговина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 03.06.24

Международный товарищеский матч

3 июня. 21:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: анонсируют позже

Трансляция: Megogo Football 2

Один из фаворитов будущего чемпионата Европы начинает свою подготовку к турниру. Первый товарищеский матч в рамках этой подготовки будет против Боснии и Герцоговины, которая выступает здесь скорее неплохим спарринг-партнером, а не командой, которая также готовится к чему-то серьезному.

Мы сможем увидеть тактические наработки Саутгейта, которые он подготовил в преддверии предстоящего Евро. Да и сам матч в итоге должен ему помочь с определением своего стартового состава на главный турнир этого лета. Интриг хватает.

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Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта провели почти идеальную кампанию по отбору на Чемпионат Европы, который состоится будущим летом. Они с легкостью выиграли свою группу, в которой главными конкурентами были итальянцы и украинцы.

Фактически свой путь они прошли без поражений и две ничьи точно не будут вспоминать трем львам. Хотя если посмотреть на последние результаты англичан в товарищеских матчах, то кое-что болельщиков этой команды может беспокоить. Да, они играли против непростых соперников, но так и не смогли выиграть на домашнем «Уэмбли»: сначала было поражение от Бразилии (0:1), а затем и ничья с Бельгией (2:2).

Если вспомнить, что до этого в последнем матче квалификации, который ничего для них не решал, они снова не смогли победить Северную Македонию, то вырисовывается неприятная картина. С другой стороны, все это можно списать на товарищеский статус поединков. Следующий матч снова товарищеский, но более ответственный, ведь старт Евро уже очень близко.

Новости Боснии и Герцоговины

Команда Сергея Барбареза полностью провалила квалификационный отбор на Евро-2024. В группе с такими соперниками как: Исландия, Люксембург или Словакия, они смогли набрать всего 9 баллов в 10 матчах (3 победы и 7 поражений). Подобного от боснийцев мало кто ожидал, сначала их ставили как одного из реальных претендентов на борьбу за выход со второго места, впрочем они заняли предпоследнюю, пятую строчку.

За весь цикл они обыграли только Лихтенштейн (дважды) и Исландию (один раз). Все, дальше был сплошной мрак, по итогам которого они все же попали в плей-офф через Лигу Наций, но и там потерпели поражение от сборной Украины.

Поэтому нужны изменения, нужна перезагрузка, поскольку старые звезды уже погасли, новые на горизонте уже мелькают, вот только пока не очень яркие. Команде нужно время, пока они проходят непростой период смены поколений и выращивания новых лидеров. Последние 4 официальных матча они проиграли. Возможно, когда матч будет проходить без давления, им будет легче воплотить свои наработки.

Цифры и факты

Англия выиграла 5 из 7 предыдущих домашних матчей (также 1 ничья и 1 поражение);

5 из 6 последних выездных матчей Босния и Герцоговина проиграла;

Это будет первая в истории встреча между этими сборными, ранее они даже не проводили совместных товарищеских матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Значительных потерь у обеих сборных нет. Правда в Англии точно не стоит ожидать Джуда Беллингема, который вчера провел финал Лиги Чемпионов вместе с мадридским "Реалом". Сейчас он еще не доехал до лагеря сборной.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Конса, Триппьер — Галлахер, Райс — Сака, Палмер, Фоден — Уоткинс

Босния и Герцоговина, 3-5-2: Шехич — Ахмедходжич, Гаджикадунич, Колашинац — Дедич, Цимирот, Гайрадинович, Крунич, Газибегович — Джеко, Демирович

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Боснией и Герцоговиной от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Это будет первый матч в рамках подготовки англичан к Евро. Здесь главным будет выступать не результат, а именно наигрыш нужных игроков и оценка состава. Поэтому не стоит ожидать каких-то невероятных разгромов. Скорее всего, это закончится спокойной победой фаворитов с преимуществом в 2 гола, Босния сейчас выглядит слишком уныло, чтобы сопротивляться такому сопернику.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.