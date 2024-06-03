Индонезия U-20 - Украина U-23. Анонс и прогноз матча международного турнира на 04.06.2024

Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня примет участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции в рамках подготовки к летним Олимпийским Играм. В первом матче украинцы встретятся с Индонезией U-20. Также в группе В выступят Панама U-23, Италия U-21, Япония U-19. Две лучшие команды из группы выходят в полуфинал.

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Tournoi Maurice Revello

Индонезия U-20 - Украина U-23

04.06.2024. 19:00. Марсель

Трансляция - Общественное Спорт

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Индонезия U-20: последние новости

Ближайший соперник нашей олимпийской сборной не впечатляет своими результатами в последних матчах. В 2024 году подопечные 61-летнего Индра Сяфри не побеждали. Индонезия U-20 в контрольных матчах дважды сыграла вничью с Китаем U-20 (1:1, 1:1), а также проиграла Узбекистану U-20 (2:3) и Таиланда U-20 (1:2). В последний раз эта сборная побеждала еще в марте 2023 года, когда минимально обыграли Сирию U-20 – 1:0.

Среди лидеров этой сборной можно отметить 19-летнего защитника Кадека Арела, 19-летнего вингера Дони Три Памунгкаса и 19-летнего нападающего Мухаммада Рагила. Больше всего матчей за сборную сыграл именно Памунгкас – 17. Основным голкипером этой сборной является 17-летний Икрам Алгифари.

Украина U-23: последние новости

С 31 мая по 17 июня олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к летним Играм проводит учебно-тренировочный сбор и примет участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.По разным причинам состав олимпийской сборной Украины обновился, и на турнире тренерский штаб может рассчитывать на 26 исполнителей. Базовым клубом сборной на этом турнире будет "Александрия". Из своего клуба Руслан Ротань вызвал Ермакова, Мартынюка, Скорко, Михайленко, Сигеева и Шостака. Среди легионеров следует отметить Ярмолюка, Хланя и Кучерявого.

В распоряжении Руслан Ротань будет ряд квалифицированных игроков, которые в этом сезоне с лучшей стороны заявили о себе в УПЛ. В первую очередь речь идет о Батагове, Салюке, Крупском, Брагару, Рубчинском, Очеретько, Назаре Волошина и Данила Сикана. Шанс проявить себя получит 17-летний хавбек харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук.

Наша Олимпийская сборная в марте сыграла свой первый матч в истории. Украинцы уступили олимпийскую сборную Японии - 0:2. Тогда в распоряжении Ротаня был очень скромный подбор исполнителей. На этом турнире сможем получить уже больше информации об игре сборной, ведь состав команды существенно изменился и ряд лидеров смогут сыграть.

Факты и цифры

Это будет вторая игра в истории олимпийской сборной Украины;

Индонезия U-20 в 2024 году еще не побеждала: две ничьи и два поражения;

В последний раз Индонезия U-20 побеждала еще в начале марта 2023;

Команды между собой еще не встречались.

Ставка и коэффициенты на матч

Индонезия U20 - Украина U23. Прогноз на матч от UA-Футбол

В распоряжении Руслана Ротаня есть ряд квалифицированных исполнителей, уже имеющих существенный опыт выступлений на международной арене. Индонезия U-20 – это очень посредственная сборная, которая никогда звезд с неба не хватала. Сравнивать кадровый потенциал обеих сборных бессмысленно, ведь наше преимущество существенно. Никто не поймет, если подопечные Ротаня не выиграют. Украинцы должны уверенно побеждать. Прогноз – победа олимпийской сборной Украины с форой (-1.5) за 1.71.