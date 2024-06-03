Австрия - Сербия. Анонс и прогноз контрольного матча на 04.06.2024

Команды усиленно готовятся к важному летнему турниру - Евро в Германии. Перед этим все проводят контрольные матчи, чтобы держать себя в тонусе и осуществить последние проверки. На игру Австрии и Сербии в Вене уже продано более 32-х тысяч билетов. Статус поединка для фанов роли не играет, поэтому футболистам придется играть на полную.

Контрольный матч

04.06.2024. "Эрнст Гаппель Штадион" (Вена)

Австрия - Сербия. 21:45

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Австрия

"Я считаю, что мы реализовали многое из того, что задумали. Тренировки были действительно хорошими. Была большая интенсивность и высокое качество. Это делает меня очень позитивным относительно тестовых матчей", - сказал после тренировки игрок сборной Кристоф Баумгартнер.

Позитив исходит не только от подготовки к Евро, но и от последних результатов команды. В прошлом году Австрия проиграла лишь однажды - Бельгии. Отбор на Евро прошел удачно. Только из-за поражения бельгийцам Австрия заняла 2-е место в группе, а в целом - уверенное выступление. В 2024-м уже также стали на путь побед - 2 виктории со Словакией (2:0) и Турцией (6:1) в товарищеских играх. Да-да, турок они просто уничтожили. А перед этим была еще и заслуженная победа над Германией (2:0) - тоже в контрольной игре.

Словом, сборная Австрии в отличной форме. Команда готовится к Евро, где совсем скоро будет играть в одной группе с Францией, Польшей и Нидерландами. Позавидовать австрийцам с жеребьевкой точно нельзя. Придется показывать свой максимум и надеяться на удачу.

Огромной проблемой для Рангника является отсутствие лидера и капитана Давида Алабы - он до сих пор травмирован. Важный турнир придется играть без него. После Сербии, в рамках подготовки к Евро, Австрия еще сыграет с крепкой Швейцарией.

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Сербия

"Мы все осознаем, что нас ждет. Все хотим достичь хорошего результата на чемпионате Европы, поэтому начали работу немного раньше. Мы хотим представить Сербию в лучшем свете", - сказал защитник Неманья Стоич.

В лучшем свете (в кавычках, конечно) Сербия уже себя представила в марте, когда поехала играть в Москву товарищеский матч с Россией. Какими же жалкими выглядели сербы не только из-за факта данной поездки, но и из-за их игры в этом матче. Поражение 4:0 - Сербия даже не сопротивлялась. Вероятно, такова была сделка.

Команда Стойковича, глядя их поединки, вообще не впечатляет. Даже отбор к Евро с не очень сложными оппонентами (Венгрия, Черногория, Литва, Болгария) дался тяжело. Дважды проиграли венграм, и дважды потеряли очки с последними в группе болгарами. В конце прошлого года еще проиграли Бельгии в товарищеском матче (0:1). Со скромным Кипром команда тоже не впечатлила - равная игра и всего 1:0.

Хотя ресурсы для чего-то большего у Стойковича есть: Митрович, Йович, Сергей и Ваня Милинковичи-Савичи, Миленкович, Влахович, Тадич... Неужели этого не хватает? Посмотрим, изменится ли что-то на Евро. Там они будут играть с Англией, Словенией и Данией.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Австрии:

26.03. Австрия - Турция 6:1 (Контрольный матч)

23.03. Словакия - Австрия 0:2 (Контрольный матч)

2023. Австрия - Германия 2:0 (Контрольный матч)

Последние 3 встречи Сербии:

25.03. Кипр - Сербия 0:1 (Контрольный матч)

21.03. Россия - Сербия 4:0 (Контрольный матч)

2023. Сербия - Болгария 2:2 (Квалификация к Евро)

Последние очные встречи:

2017. Австрия - Сербия 3:2 (Квалификация к ЧМ)

2016. Сербия - Австрия 3:2 (Квалификация к ЧМ)

2009. Сербия - Австрия 1:0 (Квалификация к ЧМ)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Австрия - Сербия от UA-Футбол

Австрия показывает хороший футбол, и может стать открытием Евро-2024. Сербия, в свою очередь, много позитива не излучает. Учитывая это, фактор домашнего стадиона и результативные игры между этими командами, прогнозируем следующее: обе забьют + победа хозяев.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша