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Австрия - Сербия. Анонс и прогноз контрольного матча на 04.06.2024
Проверка перед Евро
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Команды усиленно готовятся к важному летнему турниру - Евро в Германии. Перед этим все проводят контрольные матчи, чтобы держать себя в тонусе и осуществить последние проверки. На игру Австрии и Сербии в Вене уже продано более 32-х тысяч билетов. Статус поединка для фанов роли не играет, поэтому футболистам придется играть на полную.
Контрольный матч
04.06.2024. "Эрнст Гаппель Штадион" (Вена)
Австрия - Сербия. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3
Австрия
"Я считаю, что мы реализовали многое из того, что задумали. Тренировки были действительно хорошими. Была большая интенсивность и высокое качество. Это делает меня очень позитивным относительно тестовых матчей", - сказал после тренировки игрок сборной Кристоф Баумгартнер.
Позитив исходит не только от подготовки к Евро, но и от последних результатов команды. В прошлом году Австрия проиграла лишь однажды - Бельгии. Отбор на Евро прошел удачно. Только из-за поражения бельгийцам Австрия заняла 2-е место в группе, а в целом - уверенное выступление. В 2024-м уже также стали на путь побед - 2 виктории со Словакией (2:0) и Турцией (6:1) в товарищеских играх. Да-да, турок они просто уничтожили. А перед этим была еще и заслуженная победа над Германией (2:0) - тоже в контрольной игре.
Словом, сборная Австрии в отличной форме. Команда готовится к Евро, где совсем скоро будет играть в одной группе с Францией, Польшей и Нидерландами. Позавидовать австрийцам с жеребьевкой точно нельзя. Придется показывать свой максимум и надеяться на удачу.
Огромной проблемой для Рангника является отсутствие лидера и капитана Давида Алабы - он до сих пор травмирован. Важный турнир придется играть без него. После Сербии, в рамках подготовки к Евро, Австрия еще сыграет с крепкой Швейцарией.
Сербия
"Мы все осознаем, что нас ждет. Все хотим достичь хорошего результата на чемпионате Европы, поэтому начали работу немного раньше. Мы хотим представить Сербию в лучшем свете", - сказал защитник Неманья Стоич.
В лучшем свете (в кавычках, конечно) Сербия уже себя представила в марте, когда поехала играть в Москву товарищеский матч с Россией. Какими же жалкими выглядели сербы не только из-за факта данной поездки, но и из-за их игры в этом матче. Поражение 4:0 - Сербия даже не сопротивлялась. Вероятно, такова была сделка.
Команда Стойковича, глядя их поединки, вообще не впечатляет. Даже отбор к Евро с не очень сложными оппонентами (Венгрия, Черногория, Литва, Болгария) дался тяжело. Дважды проиграли венграм, и дважды потеряли очки с последними в группе болгарами. В конце прошлого года еще проиграли Бельгии в товарищеском матче (0:1). Со скромным Кипром команда тоже не впечатлила - равная игра и всего 1:0.
Хотя ресурсы для чего-то большего у Стойковича есть: Митрович, Йович, Сергей и Ваня Милинковичи-Савичи, Миленкович, Влахович, Тадич... Неужели этого не хватает? Посмотрим, изменится ли что-то на Евро. Там они будут играть с Англией, Словенией и Данией.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Австрии:
26.03. Австрия - Турция 6:1 (Контрольный матч)
23.03. Словакия - Австрия 0:2 (Контрольный матч)
2023. Австрия - Германия 2:0 (Контрольный матч)
- Последние 3 встречи Сербии:
25.03. Кипр - Сербия 0:1 (Контрольный матч)
21.03. Россия - Сербия 4:0 (Контрольный матч)
2023. Сербия - Болгария 2:2 (Квалификация к Евро)
- Последние очные встречи:
2017. Австрия - Сербия 3:2 (Квалификация к ЧМ)
2016. Сербия - Австрия 3:2 (Квалификация к ЧМ)
2009. Сербия - Австрия 1:0 (Квалификация к ЧМ)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Австрия - Сербия от UA-Футбол
Австрия показывает хороший футбол, и может стать открытием Евро-2024. Сербия, в свою очередь, много позитива не излучает. Учитывая это, фактор домашнего стадиона и результативные игры между этими командами, прогнозируем следующее: обе забьют + победа хозяев.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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