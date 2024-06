Португалия — Финляндия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 4.06.2024

Португалия в первом спарринге перед Евро-2024 примет Финляндию, и это логично — начинать сбор с не самого сильного соперника. Для начала надо как следует втянуться.

А что финны? Евро они пропускают, и для них выезд в Лиссабон — просто возможность попробовать себя против стареющего Роналду, не боясь слишком сильно за результат.

Португалия вышла на Евро очень легко — 10 побед с общим счетом 36:2. Впечатляет? Но уже в марте команда Роберто Мартинеса проиграла спарринг Словении (0:2), что натолкнуло на мысль — а может, соперники были никакие?

Словакия, Босния, Исландия, Люксембург — Роналду не выиграл ни единого турнира в Саудовской Аравии, но на их фоне выглядел королем футбола. Истинную силу "Селессау" мы поймем уже на Евро.

