Португалия — Финляндия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 4.06.2024

Португалия в первом спарринге перед Евро-2024 примет Финляндию, и это логично — начинать сбор с не самого сильного соперника. Для начала надо как следует втянуться.

А что финны? Евро они пропускают, и для них выезд в Лиссабон — просто возможность попробовать себя против стареющего Роналду, не боясь слишком сильно за результат.

Трансляция матча В эфире Дивіться товариський матч Португалія - Фінляндія Смотреть трансляцию

Товарищеский матч

4 июня. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Португалия 21:45 Финляндия

Арбитр: Кристиан-Петру Чокирка (Австрия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Португалии

Португалия вышла на Евро очень легко — 10 побед с общим счетом 36:2. Впечатляет? Но уже в марте команда Роберто Мартинеса проиграла спарринг Словении (0:2), что натолкнуло на мысль — а может, соперники были никакие?

Словакия, Босния, Исландия, Люксембург — Роналду не выиграл ни единого турнира в Саудовской Аравии, но на их фоне выглядел королем футбола. Истинную силу "Селессау" мы поймем уже на Евро.

Там в группе их соперниками будут Чехия, Турция и Грузия — не самый сильный квартет, но и не проходной, придется попотеть. В этом свете Финляндия выглядит подготовкой к грузинам — та же глубокая оборона, та же ограниченность с мячом и надежда на контратаки.

Новости Финляндии

Финны свой шанс попасть на Евро упустили в плей-офф, без шансов проиграв Уэльсу (1:4), которого на турнире тоже не будет.

Невыдающаяся команда нынче у Маркку Канервы. Былые лидеры, как Пукки, Градецкий, Лод постарели, а молодое поколение не впечатляет. В группе финны проиграли не только Дании (0:1) — это как раз понятно, но и Словении (0:3) и Казахстану (1:2).

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

В Португалии от Суоми никто ничего не ожидает — в этом может быть их шанс. В ноябре 2020-го они уже шокировали таким образом Францию (2:0). Но все же тогда команда была сильнее и неслучайно пробилась на Евро-2020. Сейчас с кадрами и игрой хуже.

Португалия — Финляндия: статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в спарринге в марте 2011 года, и тогда Португалия победила 2:0 с дублем Рубена Микаэла — интересно, что это его единственные голы за сборную.

Ну, а единственный успех финнов в матчах с Португалией был тоже в спарринге в 2002 году — 4:1 с дублем Яри Литманена.

Последние матчи Португалии

Последние матчи Финляндии

Ориентировочные составы

У финнов прогнозируем самый сильный состав из возможных — им силы беречь незачем. У Португалии, вероятно, сыграет пара суперветеранов — Пепе и Роналду. Их надо проверить на фоне молодых перед стартом Евро, особенно CR7, который уже год забивает только дворовым командам.

Португалия: Диогу Кошта — Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Далот — Бруну Фернандеш, Палинья, Бернарду Силва — Рафаэл Леау, Роналду, Жота

Финляндия: Градецкий — Алхо, Тенхо, Иванов, Пелтола — Лод, Шулер, Камара, Ниссила — Пукки, Похьянпало

Португалия — Финляндия: ставки и коэффициенты

Португалия — Финляндия: прогноз от UA-Футбол

У Португалии серия из 15 подряд побед на своем поле, она обожает громить слабаков, вроде Финляндии.

Наша ставка — на индивидуальный тотал Селессау больше 2,5 — БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.