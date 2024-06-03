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Португалия — Финляндия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 4.06.2024
"Селессау" начинают подготовку к Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein
Португалия в первом спарринге перед Евро-2024 примет Финляндию, и это логично — начинать сбор с не самого сильного соперника. Для начала надо как следует втянуться.
А что финны? Евро они пропускают, и для них выезд в Лиссабон — просто возможность попробовать себя против стареющего Роналду, не боясь слишком сильно за результат.
Дивіться товариський матч Португалія - Фінляндія
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Товарищеский матч
4 июня. Лиссабон. "Жозе Алваладе"
Португалия 21:45 Финляндия
Арбитр: Кристиан-Петру Чокирка (Австрия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости Португалии
Португалия вышла на Евро очень легко — 10 побед с общим счетом 36:2. Впечатляет? Но уже в марте команда Роберто Мартинеса проиграла спарринг Словении (0:2), что натолкнуло на мысль — а может, соперники были никакие?
Словакия, Босния, Исландия, Люксембург — Роналду не выиграл ни единого турнира в Саудовской Аравии, но на их фоне выглядел королем футбола. Истинную силу "Селессау" мы поймем уже на Евро.
Cristiano Ronaldo holds the world record for international goals, scoring 127 for Portugal since making his debut in 2003.#smsports #cristianoronaldo #cr7 #ronaldo #cristiano #football #portugal #graphicdesigner #poster #posterdesign #sportdesign #footballdesign pic.twitter.com/YSBTN6H9EI— Klás (@classisme) October 17, 2023
Там в группе их соперниками будут Чехия, Турция и Грузия — не самый сильный квартет, но и не проходной, придется попотеть. В этом свете Финляндия выглядит подготовкой к грузинам — та же глубокая оборона, та же ограниченность с мячом и надежда на контратаки.
Новости Финляндии
Финны свой шанс попасть на Евро упустили в плей-офф, без шансов проиграв Уэльсу (1:4), которого на турнире тоже не будет.
Невыдающаяся команда нынче у Маркку Канервы. Былые лидеры, как Пукки, Градецкий, Лод постарели, а молодое поколение не впечатляет. В группе финны проиграли не только Дании (0:1) — это как раз понятно, но и Словении (0:3) и Казахстану (1:2).
В Португалии от Суоми никто ничего не ожидает — в этом может быть их шанс. В ноябре 2020-го они уже шокировали таким образом Францию (2:0). Но все же тогда команда была сильнее и неслучайно пробилась на Евро-2020. Сейчас с кадрами и игрой хуже.
Португалия — Финляндия: статистика личных встреч
Последний раз команды встречались в спарринге в марте 2011 года, и тогда Португалия победила 2:0 с дублем Рубена Микаэла — интересно, что это его единственные голы за сборную.
Ну, а единственный успех финнов в матчах с Португалией был тоже в спарринге в 2002 году — 4:1 с дублем Яри Литманена.
Последние матчи Португалии
Последние матчи Финляндии
Ориентировочные составы
У финнов прогнозируем самый сильный состав из возможных — им силы беречь незачем. У Португалии, вероятно, сыграет пара суперветеранов — Пепе и Роналду. Их надо проверить на фоне молодых перед стартом Евро, особенно CR7, который уже год забивает только дворовым командам.
Португалия: Диогу Кошта — Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Далот — Бруну Фернандеш, Палинья, Бернарду Силва — Рафаэл Леау, Роналду, Жота
Финляндия: Градецкий — Алхо, Тенхо, Иванов, Пелтола — Лод, Шулер, Камара, Ниссила — Пукки, Похьянпало
Португалия — Финляндия: ставки и коэффициенты
Португалия — Финляндия: прогноз от UA-Футбол
У Португалии серия из 15 подряд побед на своем поле, она обожает громить слабаков, вроде Финляндии.
Наша ставка — на индивидуальный тотал Селессау больше 2,5 — БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.
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