Словения - Армения. Анонс и прогноз товарищеского матча на 04.06.24

Международный товарищеский матч

4 июня. 19:00. Любляна. "Стожице"

Главный судья: анонсируют позже

Трансляция: Megogo Football 1

Отборочный турнир к Евро-2024 команда Александра Петракова полностью провалила и теперь может выступать лишь помощником для кого-то другого в контексте подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

Этот товарищеский матч станет для Словении первым в контексте подготовки к большому турниру, соперником выступает сборная Армении, для которой это шанс не столько подготовиться к чему-то, как просто проверить свои силы против непростых оппонентов.

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Новости Словении

Команда Матяжа Кека провели замечательные отборочную кампанию, впрочем стоит отметить и то, что с группой им повезло. Сильнейшей командой там была Дания, с которой можно и нужно бороться, а что касается других соперников, то конкуренцию пытались навязать: Казахстан, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино. То есть все еще на жеребьевке сложилось в их пользу, нужно было лишь воспользоваться таким преимуществом.

И они воспользовались, набрав поровну очков с Данией и едва не опередив их в борьбе за первую строчку. Кроме двух очных матчей против датчан (ничья и поражение) и финнов (поражение), на счету у Словении одни лишь победы. Поэтому они могут уверенно утверждать о том, что заслужили на то, чтобы сыграть на полях Германии этим летом.

Что интересно, на самом Евро их соперником также выступит Дания, они попали в одну группу, также с ними там еще будут Сербия и Англия. Группа непростая и попасть в плей-офф из такого квартета будет сложно.

Новости Армении

Подопечные украинского специалиста Александра Петракова попали в куда более сложную группу во время прошлой квалификации, поэтому показать чего-то невероятного и прыгнуть выше головы не получилось. Причем в группе не было каких-то невероятных грандов, просто хватало крепких середняков.

В компанию к ним с помощью жеребьевки докинули Турцию, Хорватию, Уэльс и Латвию. Только одна из этих команд выглядела номинально слабее армян, именно выше нее они и оказались в итоге, но конкурировать с другими за какие-то призовые места не получилось.

Более того, за это время удалось получить лишь 2 победы: над Латвией и сенсационную над Уэльсом. А дальше был ужас, который завершился ужасным проигрышем скромной Латвии на выезде. Тот момент точно стал худшим в карьере Петракова у руля команды. Поэтому они пролетают мимо Евро и уже готовятся к квалификации на следующий крупный турнир.

Цифры и факты

Это будет первая в истории встреча между этими сборными, ранее они даже не проводили совместных товарищеских матчей;

В последних 7 матчах подряд сборная Армении пропускает как минимум 1 гол в первых таймах;

Словения забивает как минимум два гола в последних 4 домашних матчах;

Армения не может выиграть уже на протяжении 8-ми последних официальных матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Особых потерь накануне этого матча нет ни у одной из сборных, поэтому ожидаем увидеть если не самые сильные в теории, то по крайней мере самые оптимальные составы как Словении, так и Армении.

Словения, 4-4-2: Облак — Корничкин, Блажич, Бийол, Янжа — Стоянкович, Гнезда Черен, Элсник, Ловрич — Шпорар, Шешко

Армения, 4-3-3: Чанчаревич — Мкртчян, Ароян, Чалисир, Давидян — Оганесян, Арутюнян, Харутюнян — Селарраян, Бриаско, Севикян

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Словенией и Арменией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Разница в классе между этими командами заметна, хотя она и не столь велика, как можно подумать на первый взгляд. Команде Петракова очень тяжело дают выездные матчи, они не так давно на выезде уступили даже Латвии, поэтому ожидать здесь какого-то геройства, наверное, не стоит. Они много пропускают, но и забивать также умеют. Поэтому свой гол престижа армяне должны забить, но ждем как минимум два, а то и три гола от хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.