Румыния - Болгария. Анонс и прогноз товарищеского матча на 04.06.24

Международный товарищеский матч

4 июня. 21:30. Бухарест. "Стяуа"

Главный судья: Атилла Караоглан

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Один из конкурентов сборной Украины на групповом этапе Евро-2024 начинает свою подготовку к турниру. Первый товарищеский поединок Румыния сыграет против Болгарии, которая переживает сейчас не лучшие времена и этот матч будет своеобразным тестированием собственных наработок.

Стоит ожидать тактические наработки Эдварда Йорданеску, которые он подготовил накануне предстоящего чемпионата Европы. Поединки против Болгарии и Лихтенштейна должны помочь тренеру сборной Румынии с определением своего стартового состава на главный турнир этого лета.

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Новости Румынии

Эдвард Йорданеску - сын знаменитого тренера Ангела Йорданеску, вызвал в ряды сборной 28 игроков, двое из которых затем будут отсеяны перед стартом Евро. Некоторые футболисты не смогут сыграть на этом турнире, в частности вингер турецкого "Анкарагюджю" Олимпиу Моруцан, который получил травму ахилла в апреле. Также вне предварительной заявки на чемпионат Европы оказались форвард саудовского "Аль-Ахдуда" Флорин Танасе, защитник "ЧФР Клуж" Кристиан Маня и вингер "Хапоэля Беэр-Шева" Антонио Сефер.

Новости Болгарии

Подопечные Илиана Илиева не смогли пробиться на Евро-2024, поэтому в начале лета будут выполнять роль спарринг-партнера для участников этого турнира, а именно Румынии и Словении. В сборную Болгарии вызвали 28 игроков, где также есть определенные неожиданности. Из-за травмы товарищеские матчи пропустит полузащитник "Лудогорца" Иван Йорданов, также в ряды национальной команды не вызвали опытного игрока "Лудогорца" Ивайло Чочева и Йоана Стоянова из "Хапоэля Беэр-Шева".

Цифры и факты

Румыния выиграла три из четырех предыдущих домашних матчей (также есть 1 ничья);

В двух последних выездных матчах Болгария сыграла вничью;

В предыдущих шести поединках между собой трижды побеждала Болгария и трижды фиксировалась ничья. Последняя их встреча состоялась 7 февраля 2015 года (0:0).

Ориентировочные составы

Румыния: Молдован - Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку - Р. Марин - Хаджи, Чикылдэу, Станчу, Ф. Коман - Пушкаш

Болгария: Дюлгеров - В. Попов, А. Петков, В. Антов, Недялков - Груев - М. Минчев, Крастев, Костадинов, И. Илиев - Десподов

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Румынией и Болгарией от UA-Футбол

Ничья 1:1. Это будет первая игра в рамках подготовки румын к Евро. Эдварду Йорданеску сейчас нужно наладить связи на поле между игроками и оценить состояние команды. С другой стороны, Болгария является единственным их серьезным оппонентом в период товарищеских матчей, поэтому румыны должны пройти этот тест успешно, тем более будут играть на своем поле. Что касается подопечных Илиана Илиева, то его игроки продемонстрировали, что могут создать неприятности своим соперникам более высокого уровня, чем они, поэтому могут забить по крайней мере один мяч в ворота хозяев поля.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.