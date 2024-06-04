Италия - Турция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 04.06.2024

Италия начинает подготовку к Евро-2024 в смешанных чувствах. С желанием защитить титул Чемпиона Европы, но и с неуверенностью в себе и нервозностью из-за двух пролетов мимо Чемпионата Мира подряд. С энтузиазмом от нового тренера, но и с кадровыми проблемами. Потому результаты ее товарищеских матчей важнее, чем обычно. Важнее и результаты Турции из-за 1:6 в предыдущем.

Международный товарищеский матч

4 июня. 22:00. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Италия - Турция

Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Состояние команд

Лучано Спаллетти тренирует "Скуадру Адзурру" менее года, значит, все еще новый. Энтузиазм после его прихода по сравнению с концовкой эры Роберто Манчини ощутимо поднялся. Игроки заявляют, что очень рады играть в более интенсивный, вертикальный, атакующий футбол. Впрочем, такой футбол получается далеко не всегда.

В большинстве матчей под руководством Спаллетти было тяжело. В том числе и в последнем официальном, в ноябре против сборной Украины. Всеобщее мнение в Италии в том, что сборная протиснулась на Евро с немалой долей везения, а не триумфально вышла. В мартовских товарищеских матчах против Венесуэлы и Эквадора также было тяжело - 2:1 с голом на 80-ой минуте, 2:0 с голом на 94-ой.

В целом невыходы на два Мундиаля подряд оставили серьезные сомнения в сборной, и насчет нее теперь не уверены ни в чем. Любой результат любого матча воспримут подозрительно.

Интересно, что Спаллетти пригласил на тренировки сборной легендарных "десяток" итальянского футбола - Джанни Риверу, Роберто Баджо, Джанкарло Антониони, Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро. Очевидно, с целью настроить игроков на креативное, виртуозное, смелое мышление.

Сборная Турции также поменяла тренера по ходу кампании. Вместо Штефана Кунца пришел Винченцо Монтелла. И как раз Аэроплан сразу же сумел поднять сборную и настроение вокруг нее высоко. Начал победой в гостях над Хорватией (1:0), превратил этот стратегический успех в общую победу в Отборочной группе. Еще и победил Германию в гостях в товарищеском матче (3:2).

В марте, правда, наступила довольно жесткая посадка. 0:1 в Венгрии из-за гола с пенальти - еще куда ни шло, но 1:6 в Австрии - уже слишком. А в Турции много для раздувания огня не нужно. Даже при том, что оба эти поражения наступили в товарищеских матчах. Неудивительно, что в сборной решили закрыть большинство тренировок, не допуская ни прессу, ни болельщиков.

Спаллетти и Монтелла любят играть в активный футбол, доминировать. Но вовсе не фундаменталисты и готовы отыграть прагматично. Потому уверенно заявлять, кто будет больше владеть мячом, кто больше создаст, не следует. Тем более, что этот матч - всего лишь первый в подготовке. Потому ожидаются эксперименты и с составом, и с тактикой. Монтелла и говорил об этом, обсуждая соперника.

Следует отметить, что в первом туре Евро обеих ожидают не самые сложные соперники - Албания и Грузия соответственно. К ним больше подходит подготовка в виде грядущих товарищеских матчей - Италии с Боснией и Герцеговиной, Турции с Польшей. Сегодняшний же матч больше выглядит подготовкой ко второму туру, когда Италия сыграет с Испанией, а Турция - с Португалией.

Последние матчи команд

Кадры

Италия уже потеряла двух центральных защитников из-за травм - Ачерби и Скальвини. Форвард Скамакка играл за "Аталанту" еще в воскресенье, так что неразумно нагружать его в сборной с самого начала. Спаллетти уже заявил, что в центре атаки сыграет Ретеги, с 25-го февраля забивший лишь один мяч за клуб ("Дженоа").

Также тренер раскрыл имена еще трех игроков стартового состава. Второй вратарь Викарио заменит Доннарумму, будет играть и Ди Лоренцо, а также игрок местной "Болоньи" Орсолини. Кто выйдет в паре атакующих полузащитников с последним - Лоренцо Пеллегрини, Кьеза или Распадори - неясно.

Барелла пропустил тренировку, поэтому, возможно, в центре поля рядом с Жоржиньо выйдет Кристанте, Фаджоли или Фраттези.

В целом должна сохраниться тактическая схема 3-4-2-1, которую начали наигрывать в марте.

Монтелла не откажется от игры с двумя центральными защитниками. А вот добавить опорника может. Хотя Озкан из дортмундской "Боруссии" в субботу находился в Лондоне на финале Лиги Чемпионов. Как и атакующий полузащитник Гюлер из "Реала". Поэтому вместе с Чалханоглу из "Интера" скорее появятся Язычи, Кекчу, Юксек или Кахведжи. Хотя последние двое пропускали тренировку.

19-летний игрок "Ювентуса" Йилдиз может выйти на фланге. Хотя там есть и Кахведжи, и Актюркоглу, и Йилмаз, и Акгюн.

Наставник сборной Турции говорил о беспокойстве из-за недостаточного игрового времени многих игроков в клубах. Также он раздраженно отвечал на вопрос о выставлении вингеров в центре атаки в предыдущих матчах, говоря, что даже в таком формате его команда атакующая. Сегодня все же ожидают настоящего форварда в центре атаки - Тосуна.

Центральный защитник Союнджу и форвард Унал травмированы и вылетели из заявки.

Следует отметить, что обе сборные опубликовали лишь расширенный состав на Евро. Товарищеские матчи должны помочь в определении окончательного.

Италия: Викарио, Дармиан, Буонджорно, А. Бастони, Ди Лоренцо, Жоржиньо, Кристанте, Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Орсолини, Ретеги

Турция: Чакыр, Челик, Демираль, Айхан, Озкачар, Кекчу, Чалханоглу, Язычи, Актюркоглу, Йилдиз, Тосун

Цифры и факты

Италия и Турция встречались 12 раз. Вторая никогда не побеждала - три ничьи и девять поражений. Последний очный матч был товарищеским и состоялся в 2022-ом году. Тогда Италия победила в гостях со счетом 3:2

На итальянской земле эти сборные встречались шесть раз. Италия победила трижды и трижды сыграла вничью. Два последних таких матча завершились со счетом 1:1

Лучано Спаллетти побеждал Винченцо Монтеллу во всех четырех очных матчах в качестве главных тренеров. С "Ромой" - "Сампдорию" и "Милан" в 2016-ом году, а также "Милан" в 2017-ом, с "Интером" - тот же "Милан" в том же 2017-ом

Италия проиграла лишь один из девяти последних матчей на всех полях, добыв в них шесть побед и две ничьи. На итальянской земле она проиграла один из последних семи при пяти победах и ничьей, причем последние три выиграла

Турция проиграла оба последних матча и не выиграла в последних трех, также сыграв вничью. Прямо перед этим она выиграла три матча подряд. В гостях она не выиграла эти же три, а перед этим выиграла четыре подряд

Прогноз: Италия - Турция 2:1

Монтелла заявил, что специально выбрал тяжелых соперников на товарищеские матчи. В первом он точно получит такого. Хотя и у Италии достаточно проблем и неуверенности в себе. Но она в целом сильнее. Турция же после 1:6 в Австрии несколько угнетена. Она даст бой, но, скорее всего, проиграет.