Товарищеский матч сборных

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия – Черногория 21:30

Трансляция – Megogo

Бельгия

Бельгия не назначала серьёзных спаррингов перед самым стартом Чемпионата Европы. Их план на июнь – никаких лишних переездов (оба товарищеских поединка проведут в Брюсселе), лёгкие соперники в лице Черногории и Люксембурга. Всё для того, чтобы лишний раз потренироваться во взломе оборонительных автобусов и набраться уверенности на фоне не самых серьёзных оппонентов.

"Красные дьяволы" ещё не проигрывали с момента назначения Доменико Тедеско. С тех пор бельгийцы провели 12 матчей, 8 выиграли, ещё 4 свели к ничьей. И успешная серия вряд ли оборвётся до старта Евро-2024, хотя на этот раз шансы Бельгии на успех ниже, чем ранее. Куртуа на турнир не поедет, КДБ и Лукаку уже за 30, а букмекеры считают их команду аж 8-м фаворитом турнира.

Де Брюйне сыграет свой юбилейный 100-й матч за национальную сборную и ожидается в среду в стартовом составе. Игровое время звёзд на спарринг будет зависеть от их нынешних кондиций, но в целом основа ожидается на Черногорию, в то время как с Люксембургом дадут шанс игрокам ближайшего резерва.

Черногория

Что касается Черногории, то для нее началась новая эра под руководством Роберта Просинечки, который был назначен на пост тренера в феврале. Бывшая звезда сборной Хорватии отлично начала мартовские международные матчи, а его команда одолела Беларусь и Северную Македонию со счетами 2:0 и 1:0 соответственно.

Новый наставник отказался от старой схемы с 5 защитниками и перешёл на более смелые 4-2-3-1. Хотя оборона, само собой, остаётся приоритетом. Но "храбрые соколы" учатся играть и вперёд, что может пригодиться им в Лиге наций B, где им предстоит сыграть в одной группе с Турцией, Уэльсом и Исландией.

Черногорцы будут провести как минимум три замены в сравнении с последней игрой против Северной Македонии. Лидер обороны Стефан Савич из "Атлетико", левый фулбек Ристо Радунович и опорник Стефан Лончар из "Дебрецена" отсутствуют в составе по причине различных повреждений.

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Ориентировочные составы

Бельгия: Зельс – Кастань, Дебаст, Вертонген, Теате – Онана, Тилеманс – Троссард, Де Брюйне, Доку – Лукаку

Черногория: Шаркич – Марушич, Вуячич, Дрешкович, Вукчевич – Янкович, Бакич – Йовович, Йоветич, Цамай – Мугоша

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бельгия – Черногория от UA-Футбол

Бельгийцы планируют играть первым составом, что обещает гостям тяжелый матч. У Черногории и так было не так много шансов на успех, а отсутствие Савича и ещё нескольких важных разрушителей намекают на разгром. Ставка: фора на Бельгию -2.5 с коэффициентом 2.85.