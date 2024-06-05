Нидерланды - Канада. Анонс и прогноз контрольного матча на 06.06.2024

В основном мы видим товарищеские матчи между странами из одинаковых частей мира: Европа с Европой, Америка с Америкой и т.д.... Но бывают исключения. Вот как встреча Нидерландов с Канадой. Эти сборные готовятся к разным турнирам - Евро и Кубка Америки. Но гости из Канады приедут в Роттердам, чтобы подготовиться к важным матчам спаррингом с сильной командой.

Контрольный матч

06.06.2024. "Де Кейп" (Роттердам)

Нидерланды - Канада. 21:45

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Нидерланды

Нидерланды вскоре начнут свои выступления на чемпионате Европы. В группе им придется сыграть против Франции, Польши и Австрии. Довольно солидные соперники, бесспорно. В квалификации к Евро команда Кумана заняла 2-е место в своей группе, показав не очень уверенную игру. Дважды проиграли Франции, переиграли Ирландию и Грецию всего в один мяч, а особых проблем не имели лишь с Гибралтаром.

Нидерландцы перед выездом на турнир в Германию сыграют 2 товарищеских поединка: с Канадой и Исландией. Соперников выбрали не самых мощных, но наверняка какой-то план для подготовки у них есть. Кстати, в контрольных играх Нидерланды часто на полную не выкладываются. В последних 14-ти спаррингах - только 5 побед.

Нидерланды известны своим акцентом на атаку. Скорее всего, матч с Канадой был выбран именно для того, чтобы максимально потренироваться в фазе атаки, улучшить командное взаимодействие. Они будут много владеть мячом, поэтому смогут попробовать многое.

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Канада

В 2022-м году Канада вернулась на Чемпионат мира впервые за 36 лет. Но само выступление в Катаре получилось неудачным - 3 поражения из 3-х. Все уже забылось, теперь новый вызов. Совсем скоро канадцы отправятся в США на Кубок Америки-2024. Там их ждет непростая группа: Аргентина, Перу, Чили. Придется давать бой.

На предстоящий турнир Канада отбиралась через Лигу наций КОНКАКАФ. Легко там не было, ведь в четвертьфинале "кленовые" вылетели от Ямайки. Хорошо хоть в плей-офф за выход на Кубок Америки удалось переиграть Тринидад и Тобаго (2:0). Разница в классе была очевидной.

Из-за многих в последнее время плохих результатов руководство сборной решило сменить тренера. Новым главой команды стал Джесси Марш, который работал в "Лейпциге" и "Лидсе". Он - первый в истории американец, который стал главным тренером сборной Канады. Похоже, что дебют вряд ли будет положительным, ведь список будущих соперников просто впечатляет: спарринги с Нидерландами и Францией, а затем матчи против Аргентины, Перу и Чили на Кубке Америки. Можно лишь пожелать удачи.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Нидерландов:

26.03. Германия - Нидерланды 2:1 (Контрольный матч)

22.03. Нидерланды - Шотландия 4:0 (Контрольный матч)

2023. Гибралтар - Нидерланды 0:6 (Квалификация к Евро)

Последние 3 встречи Канады:

23.03. Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 (Лига наций КОНКАКАФ)

2023. Канада - Ямайка 2:3 (Лига наций КОНКАКАФ)

2023. Ямайка - Канада 1:2 (Лига наций КОНКАКАФ)

Последние очные встречи:

1994. Нидерланды - Канада 3:0 (Контрольный матч)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нидерланды - Канада от UA-Футбол

Фаворит очевиден - это европейская сборная. Канада лишь недавно получила нового тренера, от нее пока ждать чего-то крутого не стоит. Нидерландцы будут существенно превосходить соперника, пытаясь забить чем больше голов. ТБ 2,5 - хорошая ставка для такой игры.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша