Англия – Исландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 07.06.24

Международный товарищеский матч

7 июня. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

После не очень уверенного матча против Боснии и Герцоговины несколько дней назад, команда Гарета Саутгейта продолжит подготовку к Евро в поединке против Исландии.

На бумаге это должна быть очередная легкая прогулка, впрочем и прошлый матч сборной трех львов так выглядел, а по факту все получилось очень трудно, особенно в первом тайме, когда в старте вышло немало игроков неосновного состава. Станет ли матч против исландцев легкой разминкой для хозяев "Уэмбли"?

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Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта провели почти идеальную кампанию по отбору на Чемпионат Европы, который состоится будущим летом. Они с легкостью выиграли свою группу, в которой главными конкурентами были итальянцы и украинцы.

Фактически свой путь они прошли без поражений и две ничьи точно не будут вспоминать трем львам. Хотя если посмотреть на последние результаты англичан в товарищеских матчах, то кое-что болельщиков этой команды может беспокоить. Да, они играли против непростых соперников, но так и не смогли выиграть на домашнем «Уэмбли»: сначала было поражение от Бразилии (0:1), а затем и ничья с Бельгией (2:2).

Если вспомнить, что до этого в последнем матче квалификации, который ничего для них не решал, они снова не смогли победить Северную Македонию, то вырисовывается неприятная картина. С другой стороны, все это можно списать на товарищеский статус поединков. Прошлый такой матч они все же выиграли, когда противостояли Боснии и Герцоговине, хотя вопросов к самому содержанию игры было немало. Интересно, смогут ли они показать что-то стильное на этот раз?

Новости Исландии

Команда Оге Гарейде после удивительного выступления на Евро-2016 больше настолько ярко не выступала, это касается всех отборочных этапов на крупные турниры. В частности, не очень удачно прошел и отбор к будущему Евро-2024, где они попали в группу с Португалией, Словакией, Люксембургом, Боснией и Герцоговиной и Лихтенштейном.

То есть на бумаге все соперники выглядели равными, или слабее (кроме Португалии), можно было бороться даже за второе место, хотя здесь многие поспорят, ведь словаки все же выглядят очевидно сильнее. Как бы там ни было, исландцы заняли четвертую строчку с 3 победами, 1 ничьей и 6 поражениями. Обыграть удалось только Лихтенштейн (дважды) и Боснию (один раз).

В итоге они оказались в плей-офф отбора благодаря Лиге Наций, сначала обыграли Израиль (4:1), а в финале уступили Украине и остались без Евро. Теперь нужно готовиться к новым отборам и матчам в рамках Лиги Наций. Матч против Англии выглядит как прекрасная возможность испытать собственные силы.

Личные встречи

18.11.20 ЛНУ Англия — Исландия 4:0

05.09.20 ЛНУ Англия — Исландия 1:3

27.06.16 ЕВР Англия — Исландия 1:2

05.06.04 МТМ Англия — Исландия 6:1

Цифры и факты

Англия выиграла 6 из 8 предыдущих домашних матчей (также 1 ничья и 1 поражение);

Исландия лишь однажды обыграла Англию, в том самом легендарном матче на Евро-2016.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Значительных потерь у обеих сборных нет. Правда в Англии точно не стоит ожидать Джуда Беллингема, который недавно провел финал Лиги Чемпионов вместе с мадридским "Реалом". Сейчас он еще не готов играть, лишь начал тренировки.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Конса, Стоунз, Данк, Триппьер — Александер-Арнолд, Райс — Боуэн, Палмер, Фоден — Уоткинс

Исландия, 4-4-2: Вальдимарссон — Палссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон — Гудмундссон, Гаральдссон, Траустасон, Торстейнссон — Гудьйонсен, Гудмундссон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Исландией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 4:1. Вальяжный футбол сборной Англии в товарищеских матчах, наверное, найдет свое отражение и на этот раз, однако команда Саутгейта обычно такие матчи не отпускает и наказывает своего соперника за ошибки. Ожидаем крупную победу фаворита, но свой гол престижа боевитые исландцы также должны найти.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.