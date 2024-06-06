Германия - Греция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 07.06.2024

Ровно за неделю до старта на Евро хозяева турнира проведут свой последний товарищеский матч. В котором постараются добить то, что не удалось добить против Украины. Резюме Греции последних лет слабее украинцев, она не была на крупном турнире с 2014-го года, да еще и сейчас без тренера. Значит ли это, что Германии будет легче?

Международный товарищеский матч

7 июня. 21:45. Менхенгладбах. "Боруссия-Парк"

Германия - Греция

Главный арбитр: Хосе Мунуэра (Испания)

Состояние команд

В последних матчах "Манншафт" тенденция несомненно положительная. Прежде всего добавила оборона, осенью пропускавшая по два, три и даже четыре мяча за матч. В трех в 2024-ом году лишь один пропущенный. Победы над Нидерландами и Францией, явное доминирование против Украины с 27:6 по ударам по воротам, 11:2 по угловым, 62:38 по владению мячом, удар в стойку, сейвы вратаря.

Мануэль Нойер говорил о стабильной, доминирующей и спокойной игре в понедельник, отмечая прежде всего оборону. Йозуа Киммих заявил, что, исходя из игры, украинцы не особо жаловались бы, если бы проиграли. Юлиан Нагельсманн также был очень доволен собранной командной игрой подопечных, отмечая отрезки весьма мощного давления.

Впрочем, считают голы, а не угловые и удары по воротам. И, исходя из общего количества ударов, процент по-настоящему опасных в матче против украинцев был слишком низким. Всего пять в створ плюс один в стойку. Слишком много откровенно неточных, банальных, поспешных, с неудобных позиций. Это нужно исправлять.

Сборная Греции надеется, что не исправятся на ней. Она с начала 2023-го года пропускала более одного мяча во всех турнирах лишь дважды - в 0:3 от Нидерландов и 2:2 с Францией. Она вообще добавляет в последние годы. Легко выиграла группу Лиги Наций, очень прилично боролась в Отборочной группе на Евро с французами и голландцами, там же дважды победив Ирландию.

Правда, кампания на Евро завершилась разбитым сердцем. Пропущенным от голландцев дома с пенальти на 93-ей минуте после запоротых моментов, в плей-офф - 5:0 над Казахстаном, но поражением в Грузии в серии пенальти. Уходом оздоровившего сборную главного тренера Густаво Пойета. В Германию греков привёз временный - тренер молодёжной сборной Никос Пападопулос.

При Пойете Греция пыталась играть в комбинационный футбол, более активный, чем обычно. По ситуации владея мячом, применяя прессинг или обороняясь. Как будет играть при Пападопулосе - неясно. Сам он говорит о чести страны, о страсти, о желании доказать, что сборная заслужила выйти на Евро, о желании быть конкурентоспособными и сохранить имидж.

Для Греции матч в Германии будет первым в июньской программе. Затем, 11-го июня, она сыграет в Австрии с Мальтой.

Нагельсманн подчеркивает, что победа в последнем матче перед Евро очень важна для уверенности в себе и заявляет, что его команда на этот раз обязательно забьет нужный для победы гол. "За неудачной генеральной репетицией часто следует успешный турнир? Это правило отменено".

Последние матчи команд

Кадры

В Германии вернулись финалисты Лиги Чемпионов, не игравшие против Украины. Рюдигер, Шлоттербек, Кроос, Фюллькруг. Также Сане вернулся после дисквалификации. Явные кандидаты на уход в запас - центральный защитник Антон и опорник Гросс, а вот заменят ли их именно одни из лидеров сборной Рюдигер и Кроос - вопрос.

Возможен выход настоящего форварда вместо Хавертца - Фюллькруга (лучшего бомбардира сборной при Нагельсманне с четырьмя голами) или Байера. Последний очень активно вышел против украинцев. Именно он попал в стойку, а также заставил Анатолия Трубина совершить один из сложных сейвов. И никогда не следует забывать о Томасе Мюллере.

В Греции неясностей по очевидным причинам больше. Там также устали финалисты Еврокубка - "Олимпиакоса". Победители Лиги Конференций. Вряд ли Цолакис, Ндой, Рецос и Масурас сыграют много в отчетном матче.

Возможно, получат шансы лучший бомбардир Бундеслиги 2 в сезоне 2023/24 Христос Цолис (22 гола), игрок "Герты" из того же дивизиона Андреас Бухалакис, игрок "Санкт-Паули" оттуда же Манолис Салиакас, недавний игрок "Штутгарта" Константинос Мавропанос. Ворота же должен защищать уроженец Штутгарта Одиссеас Влаходимос.

Германия: Нойер, Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Виртц, Хавертц

Греция: Влаходимос, Салиакас, Мавропанос, Хацидиакос, Яннулис, Курбелис, Бухалакис, Бакасетас, Манталос, Иоаннидис, Цолис

Цифры и факты

Германия никогда не проигрывала Греции - шесть побед и три ничьи в девяти очных матчах. Последний состоялся в 1/4 финала Евро-2012 и завершился победой немцев со счетом 4:2. Предпоследний, в Отборе на Чемпионат Мира-2002, завершился с точно таким же счетом

На немецкой земле сборные встречались трижды. Результаты этих матчей - две победы Германии и ничья

Германия не проиграла три последних матча (две победы и ничья) против всех соперников, но прямо перед этим проиграла два подряд

Германия выиграла лишь два из восьми последних домашних матчей против всех соперников. Еще два таких она свела вничью и четыре проиграла

В последних семи матчах против всех соперников Греция потерпела два поражения. Одно - из-за пропущенного на третьей добавленной минуте, одно - в серии пенальти

Следующий выход на поле за сборную Германии станет для Томаса Мюллера 130-ым и сравняет его с Лукасом Подольски. Впереди - Мирослав Клозе с 137-ю и Лотар Маттеус с 150-ю

Прогноз: Германия - Греция 2:0

Статистика последних матчей показывает, что Германия вполне может не победить и даже проиграть, что Греция неуступчива и редко проигрывает. С другой стороны, вторая практически без тренера, без планов, возможно, без желания, а первая в последнем матче перед Евро захочет многое доказать. Да и финалисты Лиги Чемпионов вернулись.

Не стоит ожидать слишком много голов, ведь плохая реализация вновь помешает немцам. Третьего 4:2 подряд в очных матчах не будет. Но два гола, в том числе и со стандартных положений, вполне могут состояться.