Португалия - Хорватия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 08.06.2024

В эту субботу состоится один из самых интригующих по вывеске товарищеских матчей в этом году. В очном противостоянии сойдутся сборные Португалии и Хорватии.

Для обеих команд это будет отличная возможность проверить свои силы в преддверии Евро-2024. Также особый интерес вызывает потенциальное воссоединение на поле многих старых знакомых. Чего только стоит дуэт Роналду и Модрича.

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Контрольный матч

8 июня. 19:45. Лиссабон. "Насьональ"

Португалия - Хорватия



Главный судья: Харм Осмерс (Германия)

Трансляция: Megogo 1

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Португалия

После назначения на тренерский мостик Роберто Мартинес в начале 2023 года португальцы проиграли лишь один матч. Случилось это в товарищеском матче против скромной Словении.

Квалификацию к чемпионату Европы Португалия прошла более чем уверенно. Команда одержала победы во всех десяти поединках с общим счётом 36:2 в свою пользу. Впрочем, стоит отметить и то, что в группе "европейским бразильцам" не попалось ни одной топ-сборной.

В рамках подготовки к финальной стадии Евро португалия проведёт три контрольных игры. С Финляндией, как и ожидалось, проблем особых у подопечных Мартинеса не возникло.

Стоит отметить, что к матчу с Хорватией уже подоспеют два звёздных представителя саудовской лиги - Криштиану Роналду и Рубен Невеш. Для Криштиану будущая встреча может стать неплохим испытанием перед Евро - с командой такого уровня, как сборная Хорватии, 39-летний ветеран уже не встречался довольно давно.

Ориентировочный состав: Патрисиу - Далот, Пепе, Диас, Мендеш - Витинья, Невеш, Фернандеш - Силва, Роналду, Леао

Хорватия

В отличие от португальцев, отбор к чемпионату Европы Хорватия прошла не самым лучшим, набрав 16 очков и даже пропустив вперёд возрождающуюся сборную Турции. Впрочем, до стыковых матчей дело всё же не дошло.

Перед финальной стадией Евро у хорватов запланировано лишь два спарринга. Что не удивительно с учётом того, что "шашечные" попали в группу смерти к Испании и Италии. Да и футболистов в сборной возрастных хватает - слишком напрягаться не стоит.

Прошлый контрольный поединок завершился разгромной победой над Северной Македонией - 3:0. Против Португалии Златко Далич наверняка уже выставит всю стартовую обойму. В частности, в состав должны вернуться новоиспечённый (в который раз) обладатель Лиги чемпионов Модрич, а также Гвардиол, Брозович, Перишич и Влашич.

Ориентировочный состав: Ливакович - Станишич, Вида, Эрлич, Гвардиол - Брозович, Ковачич, Модрич - Влашич, Перишич, Крамарич.

Последние 3 матча

Португалия:

04.06. Португалия - Финляндия 4:2 (Товарищеский матч)

26.03. Словения - Португалия 2:0 (Товарищеский матч)

21.03. Португалия - Швеция 5:2 (Товарищеский матч)

Хорватия:

03.06. Хорватия - Северная Македония 3:0 (Товарищеский матч)

26.03. Египет - Хорватия 2:4 (Товарищеский матч)

23.03. Тунис - Хорватия 0:0 (4:5 - пен.) (Товарищеский матч)

Личные встречи

В своей истории сборные встречались 7 раз. Статистика полностью на стороне португальцев: 6 побед и 1 ничья. Последний раз они играли между собой в 20-м году на групповом этапе Лиги Наций - дома Португалия выиграла со счётом 4:1, на выезде - 3:2.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Португалия - Хорватия от UA-Футбол

На больших турнирах от хорватов можно ждать чего угодно, но выкладываться изо всех сил в спарринге "шашечные" вряд ли станут. К тому же, за португальцев играет фактор родных трибун. Поставим на победу хозяев поля (коэф. - 1,71) и тотал больше 2,5 (коэф. - 2,01).