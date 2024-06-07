Товарищеский матч сборных

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия – Люксембург 21:00

Трансляция – Megogo

Бельгия

Бельгия решила набить руку на аутсайдерах перед стартом Евро-2024. В среду подопечные Доменико Тедеско обыграли в Брюсселе Черногорию (2:0), на очереди – не менее скромная команда Люксембурга, которых "красные дьяволы" примут на том же стадионе имени короля Бодуэна. Впрочем, попытка добиться буста уверенности на фоне посредственных оппонентов не факт что удастся.

Кевин де Брюйне был шикарен против Черногории, забив первый гол в матче в своём юбилейном 100-м за национальную команду. Также лидер "Манчестер Сити" создал минимум три шикарных возможности для партнёров. Но стоило ему уйти с поля – Бельгия заглохла в атаке и сразу стала выглядеть безидейной. Из плюсов – это был 13-й матч подряд без поражений с момента назначения Тедеско (9 побед).

Ожидается, что против Люксембурга Тедеско даст шанс игрокам ближайшего резерва. Лукаку просидел всю игру с Черногорией на лавке, так что должен получить свой шанс на выходных. Та же история с Тилемансом. А вот Дебасту, удачно дебютировавшем Де Кейперу и Опенде должны предоставить отдых – все трое отыграли 90 минут посреди недели.

Люксембург

Для Люксембурга впереди даже не самый трудный спарринг нынешнего сбора. Ведь посреди недели подопечные Люки Хольца играли с вице-чемпионами мира из Франции. Проиграли 3:0, но главный тренер остался доволен выступлением, отметив самоотдачу подопечных. А на фоне последних выступлений Бельгии можно даже попробовать зацепиться за приличный результат.

В целом Люксембург в последнее время в порядке. До французов у них было 3 победы в 4 матчах: обыграли Боснию и Герцеговину, Лихтенштейн и Казахстан. Из неудач только фиаско крепкой команде Греции. Так что в Лиге наций Люксембург должен не потеряться в квартете с Северной Ирландией, Болгарией и Беларусью.

Из неприятного – в последнем матче повреждения получили Себастьян Тилль и Мирза Мустафич.

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Ориентировочные составы

Бельгия: Кастельс – Менье, Витсель, Теате, Кастань – Онана, Тилеманс – Бакайоко, Де Брюйне, Доку – Лукаку

Люксембург: Морис – Джогич, Шано, Махмутович – Янс, Перейра, Синани, Филиппс, Олесен, Карлсон – Родригеш

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бельгия – Люксембург от UA-Футбол

Возвращение Лукаку в старт должно разбудить сонных бельгийцев. Ждём минимум одного от Большого Рома и ещё 2-3 от его партнёров. Ставка: победа Бельгии + тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.92.