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Франция — Канада. Анонс и прогноз товарищеского матча на 09.06.2024
Последняя репетиция для обоих
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
Для обеих сборных это последний спарринг перед стартом на большом турнире. Франция едет на Евро как один из его главных фаворитов, а Канада сыграет на Копа Америка как приглашенный гость.
Разница в классе, опыте, статусе — об этом надо упоминать? Вероятно, нет, вы и так в курсе. На "Матмют Атлантик" нас ждет избиение — вопрос только в количестве голов от "Ле Бле".
Дивіться товариський матч Франція - Канада
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Товарищеский матч
9 июня. Бордо. "Матмют Атлантик"
Франция 22:15 Канада
Арбитр: Фабиу Вериссиму (Португалия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости Франции
Франция — одна из главных сил мирового футбола. Она играла в финале минувшего ЧМ; на Евро пробилась, выиграв все матчи, кроме последнего, где ничего не решалось. За последние полтора года победить "Ле Бле" удалось только немцам — и то дважды.
Ясное дело, Канада в футболе — не Германия. Она куда ближе к Люксембургу, которого французы разбили в среду (3:0). Килиан Мбаппе отпраздновал переход в "Реал" голом и двумя ассистами. Теперь у него 27 голевых передач за сборную — это больше, чем у Зидана и Анри.
27 - Kylian Mbappé has given 27 assists for France, one more than Zinedine Zidane and Thierry Henry. Over the last 50 years, only Antoine Griezmann has provided more (30). Freed ? pic.twitter.com/W1rykfx9eY— OptaJean (@OptaJean) June 5, 2024
Безусловно, Мбаппе — главная причина, почему Франция будет претендовать на трофей Евро. Также важные роли в команде Дешама у Гризманна, Канте и Тео Эрнандеса. Канада? Одно можем сказать точно — Франция любит дома забивать слабым сборным много голов. Гибралтар соврать не даст — ему вообще отгрузили 14.
Новости Канады
Причем самое интересное, что по своим меркам "Кэнакс" переживают неплохие времена. Они сыграли на ЧМ-2022, а в их составе есть два игрока топ-уровня — Альфонсо Дэвис из "Баварии" и Джонатан Дэвид из "Лилля".
Проблема канадцев в том, что нету организации игры, плюс много игроков не тянут уровень своих же партнеров. Из-за этого Канаду били США в четвертьфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ, также она недавно проиграла физически сильной Ямайке (2:3), а на неделе была в одни ворота бита Нидерландами (0:4) — между прочим, соперником Франции по группе на Евро.
Экс-тренер "Лидса" Джесси Марш возглавил Канаду только в этом месяце — это отчасти объясняет дезорганизацию на поле. Хотя и до этого у "Кэнакс" было только 4 сухих матча из 15. Настроить "автобус" и не пропустить вагон голов — вот задача по силам Канаде в Бордо. Для большего желания одного уже мало будет, понадобится еще и везение.
Франция — Канада: статистика личных встреч
Ранее команды встречались только раз — на ЧМ-1986, и там Франция скромно победила 1:0 с поздним голом Жан-Пьер Папена.
Последние матчи Франции
Последние матчи Канады
Ориентировочные составы
У Дайо Упамекано возникли проблемы в первом тайме матча с Люксембургом — вроде, ничего серьезного, но в старте ждем Вильяма Салибу. У Канады похожая ситуация у Алистера Джонсона, правого бека "Селтика" - вероятно, ему тоже понадобится замена. В остальном у тренеров полный карт-бланш на эксперименты.
Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Конате, Тео Эрнандес — Рабьо, Канте — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру
Канада: Сен-Клер — Затор, Бомболо, Миллер, Корнеллиус, Дэвис — Бьюкенен, Эустакиу, Коне, Хойлетт — Дэвид, Ларин
Франция — Канада: ставки и коэффициенты
Франция — Канада: прогноз от UA-Футбол
Будем скромными и поставим на победу Франции всего лишь с форой (-1,5) — напуганные победой Исландии над Англией БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.
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