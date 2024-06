Франция — Канада. Анонс и прогноз товарищеского матча на 09.06.2024

Для обеих сборных это последний спарринг перед стартом на большом турнире. Франция едет на Евро как один из его главных фаворитов, а Канада сыграет на Копа Америка как приглашенный гость.

Разница в классе, опыте, статусе — об этом надо упоминать? Вероятно, нет, вы и так в курсе. На "Матмют Атлантик" нас ждет избиение — вопрос только в количестве голов от "Ле Бле".

Франция — одна из главных сил мирового футбола. Она играла в финале минувшего ЧМ; на Евро пробилась, выиграв все матчи, кроме последнего, где ничего не решалось. За последние полтора года победить "Ле Бле" удалось только немцам — и то дважды.

Ясное дело, Канада в футболе — не Германия. Она куда ближе к Люксембургу, которого французы разбили в среду (3:0). Килиан Мбаппе отпраздновал переход в "Реал" голом и двумя ассистами. Теперь у него 27 голевых передач за сборную — это больше, чем у Зидана и Анри.

27 - Kylian Mbappé has given 27 assists for France, one more than Zinedine Zidane and Thierry Henry. Over the last 50 years, only Antoine Griezmann has provided more (30). Freed ? pic.twitter.com/W1rykfx9eY