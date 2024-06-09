Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Словакия - Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча на 09.06.2024
Словакия - Уэльс: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.06.2024 ⋊ Международный товарищеский матч на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Словакии проведёт заключительный спарринг в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата Европы. Как себя проявит будущий соперник Украины на главном турнире континента в игре с крепким орешком в виде Уэльса?
Контрольный матч
9 июня. 21:45. Трнава (Словакия). "Сити Арена"
Словакия - Уэльс
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
Трансляция: Megogo 3
Словакия
Квалифицироваться на Евро словакам удалось напрямую. Ясное дело, что о конкуренции с Португалией за первую строчку речь не заходила, но с остальными соперниками "соколы" оступились лишь один раз за восемь матчей. Случилось это в игре с удивившим многих Люксембургом. С Боснией, Исландией и Лихтенштейном обошлось без потерь.
Официальных матчей в этом году Словакия ещё не проводила. В марте команда провела два спарринга с Австрией (0:2) и Норвегией (1:1), а несколькими днями ранее легко расправилась со скромным Сан-Марино со счётом 4:0.
Будущий матч с Уэльсом станет наилучшим показателем того, в какой форме ныне пребывает будущий соперник сборной Украины в группе F на чемпионате Европы.
Ориентировочный состав: Дубравка - Пекарик, Гьомбер, Шкриньяр, Де Марко - Риго, Грошовски, Бенеш - Суслов, Боженик, Хараслин
Уэльс
После завершения карьеры главного лидера сборной в лице Гарета Бэйла, Уэльс провёл не самый выдающийся отбор к Евро, но всё же прошёл в стыковые матчи по дополнительным показателям. Финляндию "драконы" не заметили, а вот Польшу дожать не сумели. По серии пенальти дальше прошли Левандовски и Ко.
В преддверии поединка со Словакией валлийцы отыграли спарринг с Гибралтаром. Несмотря на подавляющее преимущество на поле, поединок закончился нулевой ничьёй.
Впрочем, объяснить такой результат можно банальным невезением и довольно экспериментальным составом. Не станет рисковать многими игроками тренерский штаб и в воскресенье. В частности, против словаков не сыграют капитан команды Рэмзи, голкипер Хеннесси, защитники Родон, Роберт и Уильямс, а также полузащитник Уилсон.
Ориентировочный состав: Дэвис - Стивенс, Лев, Кабанго - Матондо, Сэвэдж, Шиэн, Барнс, Дасилва - Колвилл, Каллен
Последние 3 матча
Словакия:
- 05.06 Словакия - Сан-Марино 4:0 (товарищеский матч)
- 26.03 Норвегия - Словакия 1:1 (товарищеский матч)
- 23.03 Словакия - Австрия 0:2 (товарищеский матч)
Уэльс:
- 06.06 Гибралтар - Уэльс 0:0 (товарищеский матч)
- 26.03 Уэльс - Польша 0:0 (4:5 по пен.) (стыковой матч на Евро)
- 23.03 Уэльс - Финляндия 4:0 (стыковой матч на Евро)
Личные встречи
- 10.10.19 Словакия - Уэльс 1:1 (отбор на Евро)
- 24.03.19 Уэльс - Словакия 1:0 (отбор на Евро)
- 11.06.16 Уэльс - Словакия 2:1 (групповой этап Евро-2016)
- 12.09.07 Словакия - Уэльс 2:5 (отбор на Евро)
- 07.10.06 Уэльс - Словакия 1:5 (отбор на Евро)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Словакия - Уэльс от UA-Футбол
Судя по последнему матчу, словаки находятся в гораздо лучшей форме. К тому же, многим игрокам Кальцоны ещё есть что доказывать тренеру перед стартом Евро. Также наверняка на игре Уэльса скажется отсутствие нескольких ключевых футболистов. Поставим на победу Словакии (коэф. 2,19) и тотал меньше 2,5 (коэф. 1,69)
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Определились все участники Первой лиги сезона 2024/2025
- "На тот момент Украиной там не только не пахло, а ее вообще не было": Когут - о выступлениях за Севастополь
- Португалия - Хорватия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 08.06.2024
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО