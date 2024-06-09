Словакия - Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча на 09.06.2024

Сборная Словакии проведёт заключительный спарринг в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата Европы. Как себя проявит будущий соперник Украины на главном турнире континента в игре с крепким орешком в виде Уэльса?

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Контрольный матч

9 июня. 21:45. Трнава (Словакия). "Сити Арена"

Словакия - Уэльс

Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)

Трансляция: Megogo 3

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Словакия

Квалифицироваться на Евро словакам удалось напрямую. Ясное дело, что о конкуренции с Португалией за первую строчку речь не заходила, но с остальными соперниками "соколы" оступились лишь один раз за восемь матчей. Случилось это в игре с удивившим многих Люксембургом. С Боснией, Исландией и Лихтенштейном обошлось без потерь.

Официальных матчей в этом году Словакия ещё не проводила. В марте команда провела два спарринга с Австрией (0:2) и Норвегией (1:1), а несколькими днями ранее легко расправилась со скромным Сан-Марино со счётом 4:0.

Будущий матч с Уэльсом станет наилучшим показателем того, в какой форме ныне пребывает будущий соперник сборной Украины в группе F на чемпионате Европы.

Ориентировочный состав: Дубравка - Пекарик, Гьомбер, Шкриньяр, Де Марко - Риго, Грошовски, Бенеш - Суслов, Боженик, Хараслин

Уэльс

После завершения карьеры главного лидера сборной в лице Гарета Бэйла, Уэльс провёл не самый выдающийся отбор к Евро, но всё же прошёл в стыковые матчи по дополнительным показателям. Финляндию "драконы" не заметили, а вот Польшу дожать не сумели. По серии пенальти дальше прошли Левандовски и Ко.

В преддверии поединка со Словакией валлийцы отыграли спарринг с Гибралтаром. Несмотря на подавляющее преимущество на поле, поединок закончился нулевой ничьёй.

Впрочем, объяснить такой результат можно банальным невезением и довольно экспериментальным составом. Не станет рисковать многими игроками тренерский штаб и в воскресенье. В частности, против словаков не сыграют капитан команды Рэмзи, голкипер Хеннесси, защитники Родон, Роберт и Уильямс, а также полузащитник Уилсон.

Ориентировочный состав: Дэвис - Стивенс, Лев, Кабанго - Матондо, Сэвэдж, Шиэн, Барнс, Дасилва - Колвилл, Каллен

Последние 3 матча

Словакия:

05.06 Словакия - Сан-Марино 4:0 (товарищеский матч)

26.03 Норвегия - Словакия 1:1 (товарищеский матч)

23.03 Словакия - Австрия 0:2 (товарищеский матч)

Уэльс:

06.06 Гибралтар - Уэльс 0:0 (товарищеский матч)

26.03 Уэльс - Польша 0:0 (4:5 по пен.) (стыковой матч на Евро)

23.03 Уэльс - Финляндия 4:0 (стыковой матч на Евро)

Личные встречи

10.10.19 Словакия - Уэльс 1:1 (отбор на Евро)

24.03.19 Уэльс - Словакия 1:0 (отбор на Евро)

11.06.16 Уэльс - Словакия 2:1 (групповой этап Евро-2016)

12.09.07 Словакия - Уэльс 2:5 (отбор на Евро)

07.10.06 Уэльс - Словакия 1:5 (отбор на Евро)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Словакия - Уэльс от UA-Футбол

Судя по последнему матчу, словаки находятся в гораздо лучшей форме. К тому же, многим игрокам Кальцоны ещё есть что доказывать тренеру перед стартом Евро. Также наверняка на игре Уэльса скажется отсутствие нескольких ключевых футболистов. Поставим на победу Словакии (коэф. 2,19) и тотал меньше 2,5 (коэф. 1,69)