Италия - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 09.06.2024

Обязательство защищать титул Чемпиона Европы. Вместе с тем - неуверенность, нервозность из-за пролёта мимо двух последних Чемпионатов Мира. Ожидаемые проблемы с организованностью из-за сравнительно нового тренера. В такой ситуации даже товарищеские матчи воспринимаются острее, чем обычно. Как неудачный против Турции. Исправится ли Италия против Боснии и Герцеговины?

Международный товарищеский матч

9 июня. 21:45. Эмполи. "Карло Кастеллани"

Италия - Босния и Герцеговина

Главный арбитр: Хрисовалантис Теули (Кипр)

Состояние команд

Нулевая ничья с Турцией четвертого июня оставила вокруг сборной Италии весьма неприятный осадок. Совершенно тошнотворное выступление, в котором отметить можно лишь ничего не позволявшую сопернику оборону. Декларируемой Лучано Спаллетти быстрой агрессивной вертикальной игры не было видно и близко. Финальный свисток болельщики в Болонье встретили свистом.

Спаллетти признал, что его подопечные играли слишком медленно, нестабильно, мягко, теряли много мячей. Хотя указывает на усталость и сообщает, что сборная тяжело работала физически на первых тренировках с целью прежде всего набрать выносливость. Доволен обороной. Говорит о "классической игре в начале процесса".

Насколько он на самом деле доволен - показывает переход с 4-3-3 на игру с тремя центральными защитниками уже на следующий день, в матче против сборной Италии U-20. В котором также ничего похожего на фейерверки не было (3:1). Схема с тремя, впервые опробованная им в марте, должна быть применена и против боснийцев. Какая останется на Евро - неясно, и в этом проблема.

Босния и Герцеговина также на перепутье, и ей как раз можно. На Евро "драконы" не вышли, драматично проиграв сборной Украины в полуфинале плей-офф. После этого главный тренер Саво Милошевич ушёл, а сменил его экс-спортивный директор сборной Сергей Барбарез, легенда местного футбола. Он обещает построить солидный проект, но уже сейчас требовать результаты никто не будет.

Барбарез дебютировал как главный тренер в 52 года, и в его дебюте сборная уступила Англии третьего июня в гостях со счётом 0:3. Правда, пропускать начала лишь на 60-ой минуте, и тренер боснийцев доволен обороной, организованностью и замедлением темпа в матче. Указывая на потерю физических сил как на причину поражения. Правда, признаёт, что в атаке команда не показала ничего.

Спаллетти видит главным заданием своей сборной высокий прессинг, перехваты мяча и скоростные атаки, а не обязательно проценты владения мячом. Но на этот раз придётся владеть, поскольку боснийцы лезть вперёд не собираются. Ожидается что-то вроде классической тренировки "атака против обороны". Лучано всё же требует играть более вертикально, за линиями обороны соперника.

Следует отметить, что матч состоится в Эмполи, на стадионе любимой команды Спаллетти, в которой также играл и тренировал. Лучано заявил, что чувствует себя дома, счастлив тренировать сборную здесь и даже не мечтал о таком.

Последние матчи команд

Кадры

Окончательная заявка Италии на Евро определилась после матча против Турции. Отметить следует исключение вингера Орсолини. В целом вингеров в заявке немного. Потому логично, что будут пробовать схему 3-4-2-1. Против Турции не играл новый лидер атаки Скамакка. Теперь должен сыграть. Позади него - Распадори, Лоренцо Пеллегрини, Кьеза, Эль-Шаарави, Фолоруншо, Дзакканьи.

В центре поля по-прежнему отсутствует Барелла. Не факт, что он даже будет готов к началу Евро. Играть будут Жоржиньо и Фаджоли, что подтвердил Спаллетти. Подтвердил он и выход Скамакки. А вот в обороне игроков для новой схемы более чем достаточно. Спаллетти назвал лишь одного - Буонджорно. В ворота должен вернуться первый вратарь Доннарумма.

У боснийцев, также игравших с тремя центральными защитниками, три потери. Вратарь Никола Василь, защитник Степан Раделич и форвард Эдин Джеко покинули сборную. Первые двое играли в стартовом составе против Англии, третий отсидел там в запасе. Без Эдина состав ещё менее опытный. Ведь из 18-ти игроков в заявке десять отыграли не более трёх матчей за сборную, ещё трое - 7-9.

Из стартового состава матча плей-офф за выход на Евро в марте против Украины ныне в заявке отсутствуют Шехич, Колашинац из "Аталанты", Дедич из "Зальцбурга", Цимирот, Джеко и Крунич. Также отсутствуют выходившие там на замену Чивич, Рахманович, Пьянич и Ковачевич.

Лидерами команды должны стать более опытные защитники Бичакчич и Ахмедходжич, форвард Демирович, забивший 15 голов за "Аугсбург" в Бундеслиге в сезоне 2023/24, и форвард Табакович, забивший 22 в Бундеслиге 2 за "Герту".

Италия: Доннарумма, Дармиан, Буонджорно, Калафиори, Ди Лоренцо, Жоржиньо, Фаджоли, Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Распадори, Скамакка

Босния и Герцеговина: Пирич, Ахмедходжич, Мухаремович, Катич, Бичакчич, Шарич, Тахирович, Хайрадинович, Газибегович, Демирович, Табакович

Цифры и факты

Италия и Босния и Герцеговина встречались пять раз. Первый из матчей выиграли боснийцы в 1996-ом году, после этого итальянцы выиграли три и один сыграли вничью

В очных матчах в Италии хозяева победили со счётом 2:1 в 2019-ом году с помощью гола на 86-ой минуте и сыграли вничью 1:1 в 2020-ом. В обоих этих матчах боснийцы забивали первыми

Италия не проигрывала в последних пяти матчах. Правда, два из них завершились со счетом 0:0. В последних десяти она проиграла однажды, победила шесть раз и трижды сыграла вничью

Италия не проигрывала в четырёх последних домашних матчах. Правда, 0:0 с Турцией прервал серию из трёх побед дома подряд. В последних восьми домашних она победила пять раз, дважды сыграла вничью и однажды проиграла

Италия не пропускала в трёх из четырёх последних матчей после того, как пропустила в девяти из 11-ти предыдущих. Двумя без пропущенных из тех 11-ти были матчи против Мальты

Босния и Герцеговина проиграла пять матчей подряд и девять из 11-ти последних. Две победы в этих 11-ти последних состоялись над Лихтенштейном

Босния и Герцеговина проиграла шесть из семи последних гостевых матчей, кроме победы над Лихтенштейном. В последних десяти таких её результаты - победа, две ничьи и семь поражений

Прогноз: Италия - Босния и Герцеговина 2:0

Боснийцы лишь начинают новый путь с неопытным тренером, ныне с крайне ослабленным составом. Они кажутся существенно слабее Турции. Да, у итальянцев также проблем хватает, что мы видели против той же Турции, а их очные домашние матчи с боснийцами были весьма сложными. Но схема 3-4-2-1 кажется более подходящей им, Скамакка вернулся. Они близки к победе.

Конкретно стоит ставить на гол Скамакки. Он забил за сборную лишь один, но за "Аталанту" с начала марта забил 12, и "Скуадра Адзурра" возлагает на него большие надежды.