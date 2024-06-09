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Польша – Турция. Анонс и прогноз товарищеского матча на 10.06.24
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Польшей и Турцией в рамках товарищеского матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный товарищеский матч
10 июня. 21:45. Варшава. "Народовый"
Главный судья: Венцель Тот (Венгрия)
Трансляция: Megogo Football 2
Последние приготовления обеих команд накануне Евро. Ребята Михала Пробежа на днях обыграли сборную Украины и вообще находятся в прекрасной форме, зато у команды Винченцо Монтеллы не все так хорошо в контексте результатов, но остается крепкий состав, который в итоге может стать главной темной лошадкой в Германии.
Хорошее испытание для обеих команд и интересный матч двух неплохих сборных в Варшаве. Это точно будет интересно и данный матч может дать несколько ответов на вопросы, которые интересуют всех болельщиков.
Новости Польши
Увольнение Фернанду Сантуша с поста главного тренера польской сборной имело замечательный эффект на всю команду. Это и близко не так беспомощная Польша, к которой мы даже успели привыкнуть. Эта команда стала интереснее не только в плане игры на поле, но и в плане результатов. В итоге им удалось выйти на Евро-2024, а последнее поражение в официальных матчах датируется еще сентябрем прошлого года.
Фактически у них идет неплохая серия побед, если победу в серии пенальти также учитывать. Последние 4 игры завершились успехом "орлов", удалось обыграть Латвию, Эстонию, Уэльс и Украину. Кажется, что они подходят к ключевому летнему периоду в идеальной форме, поэтому вдвойне интереснее будет наблюдать за их противостоянием против Турции.
Учитывая силу команд в группе, в которую попали поляки, особенно в их успех и выход в плей-офф не верится, но провести этот турнир достойно "бело-красным" точно по силам.
Новости Турции
Команда Винченцо Монтеллы частично неожиданно выиграла свою группу квалификации к Евро-2024, опередив Хорватию, Уэльс, Армению и Латвию. Учитывая такой результат, они выглядят как команда, которая может навязать борьбу в своей группе непосредственно на Евро, где у них среди соперников Португалия, Грузия и Чехия.
Когда был период важнейших матчей, турки прекрасно показывали себя и демонстрировали умение играть под давлением. А когда наступила пора товарищеских матчей, то Монтелла решил пойти на эксперименты, жертвуя результатами.
Сейчас они не могут победить уже в 4 матчах подряд. Ничьи с Уэльсом и Италией, поражения от Австрии и Венгрии. Все выглядит не так перспективно, если взглянуть на те игры, впрочем, как мы писали выше, когда наступает ответственный момент, эти ребята умеют собираться с силами. Возможно, они соберутся даже против Польши, учитывая тот факт, что это будет последний контрольный матч перед стартом большого турнира.
Личные встречи
27.10.93 ЧМ Турция — Польша 2:1
23.09.92 ЧМ Польша — Турция 1:0
17.04.91 ЕВР Польша — Турция 3:0
14.11.90 ЕВР Турция — Польша 0:1
05.12.71 ЕВР Турция — Польша 1:0
Цифры и факты
- В 4 из 6 последних матчах с участием сборной Польши забивали обе команды;
- Польша выиграла каждый из своих последних 4 матчей;
- В 3 из 4 последних матчей сборной Турции проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ни одна из команд пока не имеет потерь в составе из-за повреждений, тем более из-за дисквалификаций, которые все равно не распространяются на товарищеские встречи. Самое важное для Турции - Ченк Тосун и Мухамед Актюркоглу готовы выходить, именно они являются главными бомбардирами своей сборной в прошлом отборочном цикле.
Польша, 3-4-3: Скорупский — Валукевич, Саламон, Кивиор — Скурас, Зелинский, Романчук, Залевский — Букса, Левандовский, Милик
Турция, 4-2-3-1: Баиндыр — Челик, Бардакчи, Кабак, Мюлдюр — Чалханоглу, Айхан — Актюркоглу, Язиджи, Йылдыз — Тосун
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Польшей и Турцией от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Букмекеры ставят хозяев поля как небольшого фаворита в этом противостоянии, но в целом шансы практически равны. Обе команды умеют забивать, поэтому мы ожидаем достаточно результативного матча. Уколы от турок на позиционных атаках и мастер-класс от поляков на стандартах. Наверное, будет результативная ничья.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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