Нидерланды - Исландия. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных

Исландия была близка к финальной части Евро-2024, но проиграла в финале плей-офф Украине. А уже после того островитяне удивили футбольный мир, одолев в спарринге саму сборную Англии. Возможно, этих суровых северных ребят не будет хватать на полях Германии? Зато там будут нидерландцы, которые проведут свой последний перед Евро контрольный матч именно с Исландией.

Контрольный матч сборных. 10.06.2024

Нидерланды. Роттердам. Стадион "Фейенорд"

Арбитр в поле – Эвагелос Манухос (Греция)

Нидерланды 21:45 Исландия

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Новости Нидерландов

Вряд ли Нидерланды можно называть одним из главных фаворитов на победу на Евро-2024, но это команда, которая будет иметь претензии на финальные стадии турнира. Группа у "оранжевых" непростая, но такое определение можно дать чуть ли не всем квартетам турнира. Понятно, что с Францией тягаться будет сложно, а вот в борьбе с Польшей и Австрией за вторую позицию "оранье" будут фаворитами.

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Это будет второй (и последний) спарринг команды Кумана перед Евро-2024. Несколько дней назад "оранье" разгромили сборную Канады, показав в том матче вариативный футбол. Не было принципа "с места в карьер", было постепенное наращивание темпа, а также ускорение именно тогда, когда соперник давал слабину. Это признак зрелости сборной Нидерландов? Вероятно, что да.

Против Исландии будет тяжелое противостояние. Но это не тот случай, когда нужно "убиваться" за результат. Главное – отшлифовать какие-то недоработанные моменты и избежать травм.

Новости Исландии

У Исландии – очень неплохая сборная. Да, островитяне не сыграют на Евро-2024, но они уступили дорогу очень талантливому и, можно сказать, звездному поколению сборной Украины. Другое дело, что Исландия могла лучше выступить в самой квалификационной группе, где, кроме Португалии, соперниками были Словакия, Люксембург, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн. И аж четвертое место.

В предыдущем спарринге Исландия одолела Англию на выезде, заставив о себе говорить футбольную общественность. Принесет репутационный успех исландцам и не проигрыш сборной Нидерландов. Учитывая то, что следующий матч у исландцев запланирован аж на осень, можно отдать все силы в Роттердаме.

Нидерланды - Исландия. Статистика личных встреч

Эти сборные ранее встречались между собой четырнадцать раз и десять раз победили Нидерланды. Но хронологически последний матч, - в рамках отбора д Евро-2016, - остался за Исландией (1:0). И он был сыгран именно на территории "оранье".

Нидерланды - Исландия. Последние матчи команд

В пяти из последних шести матчей Нидерланды выиграли с сухим счетом. Эту серию испортило лишь поражение от Германии 1:2 в марте этого года.

Поражение от Украины – единственное для сборной Исландии за последние пять матчей. Именно это поражение стоило островитянам места в финальной части Евро-2024.

Нидерланды - Исландия. Ставка и коэффициенты

Нидерланды - Исландия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Нидерландов 1:0. Хозяева будут стараться в этом матче усовершенствовать те игровые моменты, которые хромали раньше. Это не будет отчаянная битва за результат со стороны Нидерландов. Она может быть со стороны исландцев, ведь тем, наверное, очень понравилось быть в центре внимания после победы над Англией. Однако дважды вскочить выше головы не получится. Победы над такими соперниками – это не стабильный уровень Исландии. Ставим на то, что островитяне достойно проиграют. Можно взять ставку с форой (+2) на Исландию.