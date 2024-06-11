Португалия – Ирландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024

Международный товарищеский матч

11 июня, 21:45. "Эштадиу Мунисипал де Авейру" (Авейру)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Португалія - Ірландія Смотреть трансляцию

Из всех участников Евро-2024 всего две сборные запланировали проведение трех товарищеских матчей перед континентальным первенством: Украина и Португалия. Роналду и Ко сыграют сегодня против третьего соперника в очередном домашнем матче. А Криштиану наконец-то сможет выйти на поле перед родными болельщиками.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Португалии

"Команда избранных" первые два поединка провела в Лиссабоне и пригороде. Теперь же подопечные Мартинеса отправились на Север, однако, не удаляясь от береговой линии. Предыдущие две встречи были как разными по наполнению, так и совсем не похожими по результату. Одинаковое было только одно: Роналду не сыграл ни в одном из этих матчей. Лишь во втором появился на скамейке для запасных.

Первым соперником была Финляндия, которая забила два гола из своих двух ударов. Такая 100%-ная реализация пришла хоть и поздно (при счете 3:0), однако дала интриги матча. Правда, Фернандеш на 84-й минуте установил на табло окончательные 4:2.

Во втором поединке все было грустнее. Сразу со старта португальцы не выдержали давление от хорватов и пропустили на восьмой минуте. На старте второго тайма они отыгрались, но практически сразу снова "шашечные" вышли вперед. В итоге Португалия уступила второй раз за последние три матча.

Кадры хозяев

Мартинес пытался в этих двух матчах привлечь максимально возможное количество игроков. Однако это не значит, что причиной поражения хорватам является ротация – тогда на поле вышел очень сильный, едва ли не основной состав. У испанского тренера есть целая когорта исполнителей высокого уровня, поэтому выбирать ему явно есть из кого.

Новости Ирландии

Команда О’Ши хоть и не квалифицировалась на Евро, но оба июньских спарринга проводят с участниками континентального первенства. Неделю назад ирландцы в Дублине принимали Венгрию, в последнее время положительно удивляющую футбольную общественность. После обмена голами в первом тайме Ирландия вырвала победу на 90+2 минуте.

2:1 – счет, точно не соответствующий событиям на поле. Однако реализация хозяев и неиспользованные шансы гостей дали столь итоговый результат. Для ирландцев такой итог матча – абсолютно нормальное явление. Они даже когда проигрывают, то делают это не слишком большим счетом.

То есть для них лучше 0:1 удержать, чем побежать забивать в ответ и пропустить. А победный результат держать еще приятнее. К слову, максимальная разница мячей при поражении за последние 3,5 года равнялась двум. И это при том, что за этот период были парнные встречи с Францией, Бельгией, Португалией, Нидерландами.

Кадры гостей

Боевая команда, конечно, в основном состоит из представителей британских чемпионатов. Из внутреннего первенства нет ни одного футболиста, зато из АПЛ – шесть представителей. Также игроки выступают в Чемпионшипе, многие играют в Шотландской Премьер-лиге.

Последние пять матчей Португалии и Ирландии

Последние пять встреч хозяев

08.06.24. Португалия – Хорватия 1:2 (ТМ)

04.06.24. Португалия – Финляндия 4:2 (ТМ)

26.03.24. Словения – Португалия 2:0 (ТМ)

21.03.24. Португалия – Швеция 5:2 (ТМ)

19.11.23. Португалия – Швеция 2:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

04.06.24. Ирландия – Венгрия 2:1 (ТМ)

26.03.24. Ирландия – Швейцария 0:1 (ТМ)

23.03.24. Ирландия – Бельгия 0:0 (ТМ)

21.11.23. Ирландия – Новая Зеландия 1:1 (ТМ)

18.11.23. Нидерланды – Ирландия 1:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч между командами

11.11.21. Ирландия – Португалия 0:0 (Отбор на ЧМ-2022)

01.09.21. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

11.06.14. Португалия – Ирландия 5:1 (ТМ)

09.02.05. Ирландия – Португалия 1:0 (ТМ)

02.06.01. Ирландия – Португалия 1:1 (Отбор на ЧМ-2002)

Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Ирландия

Прогноз матча Португалия – Ирландия от UA-Football

Ровно 10 лет назад – 11 июня 2014 года – команды проводили товарищеский матч. Тогда Португалия разгромила ирландцев, а затем не смогла на Мундиале даже выйти из группы. Теперь "ребята в зеленом" больше внимания уделяют обороне, поэтому точно нельзя надеяться на разрыв в четыре мяча. Также не стоит забывать о ротации от Мартинеса, которая сегодня будет точно. Прогноз: Обе забьют (Кф 2).