Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье – Олимпия. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 01.08.2024
Полесье – Олимпия. Прогноз и анонс матча ⋉ 01.08.2024 ⋊ Квалификация ЛК на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
В четверг сыграют ответный матч второго раунда квалификации Лиги концеренций между "Полесьем" и "Олимпией". Перед украинским клубом стоит сложная задача, ведь необходимо отыгрываться с 0:2. Способен ли житомирский коллектив справиться с этой задачей?
Второй раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25
Четверг, 1 августа. 19:00
"Полесье" - "Олимпия"
видеотрансляция: Megogo
Содержание
"Полесье": последние новости
Дебют в еврокубках житомирский клуб не может точно занести себе в актив. Подопечные Имада Ашура ничего не смогли продемонстрировать неделю назад. Много ошибались украинцы в переходной фазе, мяч не часто доходил до заключительной трети поля. Футболисты "Полесья" больше владели мячом, но нанесли всего три удара в створ ворот. Не было заметно за счет чего житомирский коллектив хотел добиться результата. Ашур пытался заменами изменить ход событий на поле после перерыва, но новички ничем не запомнились.
“По-моему, мы сами себе сейчас усложнили эту дуэль, которая все еще не проиграна. Мы ее осложнили, особенно вторым голом и теми событиями, которые привели к нему. Мы понимаем, что он произошел из-за огромного желания перевернуть этот результат, - отметил Имад Ашур после игры.
Отметим, что 21-летний нападающий Бени Макуана восстановился от травмы. Конголезец уже тренируется в общей группе. Однако вряд ли мы сможем его увидеть в стартовом составе в четверг. После первой игры сложно рассчитывать на проход дальше, но хотя бы не проиграть во второй раз подряд украинцы могут.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Лукас Тейлор - Крушинский, Таллес Кошта, Назаренко, Мустафаев, Гуцуляк - Будковский
Олимпия: последние новости
Словенский клуб летом возглавил испанский специалист 47-летний Виктор Санчес. Можно сказать, что это назначение пока успешное, ведь "Олимпия" выиграла все семь матчей. Отметим победы над румынской "Глорией" (2:0), боснийским "Сараево" (1:0), чешским "Словацко" (3:1) и болгарским "ЦСКА 1948" (3:0). В чемпионате "Олимпия" обыграла "Приморье" (2:0), а также "Копер" (1:0).
В первом матче с "Полисьем" было заметно, что словенский коллектив, в первую очередь, организованно играет у собственных ворот и пытается при первой возможности высоко прессинговать. Среди лидеров "Любляны" отметим Флоруца, Коича. У Санчеса достаточный подбор футболистов, которые могут играть в местном чемпионате, а также на евроарене. Наибольшим успехом в еврокубках для словенской команды считается стадия плей-офф квалификации Лиги Европы. Похоже, что под руководством Санчеса "Олимпия" имеет все шансы улучшить это достижение в этом сезоне.
Ориентировочный состав "Олимпии": Видовшек - Фернандеш Суалехе, Мухаммедбергович, Ратник, Силва - Агба, Доффо - Швайцер, Бултам, Флоруц - Коич
"Полесье" – "Олимпия". Последние матчи
Последние матчи "Полесье"
"Олимпия" - "Полесье" 2:0
"Полесье" – "Эпицентр" 2:2
"Верес" - "Полесье" 1:4
"Полесье" – ЛНЗ 1:0
"Полесье" - "Кудровка-Нива" 2:1
Последние матчи "Олимпии"
"Копер" – "Олимпия" 0:1
"Олимпия" - "Полесье" 2:0
"Олимпия" – "Приморье" 2:0
"Олимпия" – "ЦСКА 1948" 3:0
"Олимпия" - "Сараево" 1:0
"Олимпия" – "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Полесье" – "Олимпия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Очень затруднительное положение перед вторым матчем у "Полесья". Как отыграться с 0:2 против опытного соперника? Неделю назад было заметно, что это "Полесье" пока сырое и рассчитывать на какие-то достижения в еврокубках рано. "Олимпия" под руководством нового тренера выиграла все свои матчи и явно не собирается останавливаться на достигнутом. В победу "Полесья" не верится, но хотя бы не проиграть украинцы могут. Прогноз – ничья (3.50).
Популярное сейчас
- Черноморец просматривает двух воспитанников Динамо - Источник
- Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы
- Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Вылет олимпийской сборной Украины, Левый берег будет играть в УПЛ, Яремчук присоединился к Олимпиакосу. Главные новости за 30 июля
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО