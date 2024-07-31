Полесье – Олимпия. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 01.08.2024

В четверг сыграют ответный матч второго раунда квалификации Лиги концеренций между "Полесьем" и "Олимпией". Перед украинским клубом стоит сложная задача, ведь необходимо отыгрываться с 0:2. Способен ли житомирский коллектив справиться с этой задачей?

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Второй раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 1 августа. 19:00

"Полесье" - "Олимпия"

видеотрансляция: Megogo

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Содержание

"Полесье": последние новости

Дебют в еврокубках житомирский клуб не может точно занести себе в актив. Подопечные Имада Ашура ничего не смогли продемонстрировать неделю назад. Много ошибались украинцы в переходной фазе, мяч не часто доходил до заключительной трети поля. Футболисты "Полесья" больше владели мячом, но нанесли всего три удара в створ ворот. Не было заметно за счет чего житомирский коллектив хотел добиться результата. Ашур пытался заменами изменить ход событий на поле после перерыва, но новички ничем не запомнились.

“По-моему, мы сами себе сейчас усложнили эту дуэль, которая все еще не проиграна. Мы ее осложнили, особенно вторым голом и теми событиями, которые привели к нему. Мы понимаем, что он произошел из-за огромного желания перевернуть этот результат, - отметил Имад Ашур после игры.

Отметим, что 21-летний нападающий Бени Макуана восстановился от травмы. Конголезец уже тренируется в общей группе. Однако вряд ли мы сможем его увидеть в стартовом составе в четверг. После первой игры сложно рассчитывать на проход дальше, но хотя бы не проиграть во второй раз подряд украинцы могут.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Лукас Тейлор - Крушинский, Таллес Кошта, Назаренко, Мустафаев, Гуцуляк - Будковский

Олимпия: последние новости

Словенский клуб летом возглавил испанский специалист 47-летний Виктор Санчес. Можно сказать, что это назначение пока успешное, ведь "Олимпия" выиграла все семь матчей. Отметим победы над румынской "Глорией" (2:0), боснийским "Сараево" (1:0), чешским "Словацко" (3:1) и болгарским "ЦСКА 1948" (3:0). В чемпионате "Олимпия" обыграла "Приморье" (2:0), а также "Копер" (1:0).

В первом матче с "Полисьем" было заметно, что словенский коллектив, в первую очередь, организованно играет у собственных ворот и пытается при первой возможности высоко прессинговать. Среди лидеров "Любляны" отметим Флоруца, Коича. У Санчеса достаточный подбор футболистов, которые могут играть в местном чемпионате, а также на евроарене. Наибольшим успехом в еврокубках для словенской команды считается стадия плей-офф квалификации Лиги Европы. Похоже, что под руководством Санчеса "Олимпия" имеет все шансы улучшить это достижение в этом сезоне.

Ориентировочный состав "Олимпии": Видовшек - Фернандеш Суалехе, Мухаммедбергович, Ратник, Силва - Агба, Доффо - Швайцер, Бултам, Флоруц - Коич

"Полесье" – "Олимпия". Последние матчи

Последние матчи "Полесье"

"Олимпия" - "Полесье" 2:0

"Полесье" – "Эпицентр" 2:2

"Верес" - "Полесье" 1:4

"Полесье" – ЛНЗ 1:0

"Полесье" - "Кудровка-Нива" 2:1

Последние матчи "Олимпии"

"Копер" – "Олимпия" 0:1

"Олимпия" - "Полесье" 2:0

"Олимпия" – "Приморье" 2:0

"Олимпия" – "ЦСКА 1948" 3:0

"Олимпия" - "Сараево" 1:0

"Олимпия" – "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Полесье" – "Олимпия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Очень затруднительное положение перед вторым матчем у "Полесья". Как отыграться с 0:2 против опытного соперника? Неделю назад было заметно, что это "Полесье" пока сырое и рассчитывать на какие-то достижения в еврокубках рано. "Олимпия" под руководством нового тренера выиграла все свои матчи и явно не собирается останавливаться на достигнутом. В победу "Полесья" не верится, но хотя бы не проиграть украинцы могут. Прогноз – ничья (3.50).