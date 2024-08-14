Реал - Аталанта. Анонс и прогноз матча Суперкубка УЕФА на 14.08.2024

Еще один обычный, банальный день в офисе. Прийти, выполнить до автоматизма знакомую работу, взять Кубок, положить его в шкаф, пойти домой. Ничего особенного для "Реала". Вот только "Аталанта" известна как команда, умеющая переворачивать вверх ногами именно самые фешенебельные офисы.

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Суперкубок УЕФА

14 августа. 22:00. Варшава. "Стадион Народовы"

"Реал" Мадрид - "Аталанта"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Состояние команд

Все же банальным день для "сливочных" не будет. Поскольку именно в Суперкубке должен дебютировать за них Килиан Мбаппе - игрок, именем которого, как ожидают, в итоге назовут эру легендарного клуба. Карло Анчелотти заявил, что команда даже удивила его очень хорошей физической формой для августа, в том числе и француз, и он вполне может сразу же попасть в стартовый состав.

Таким образом, дилемма, которая, как все предсказывали, будет головной болью для Анчелотти, появляется уже сейчас. Какое место отвести Мбаппе в блестяще работающей неудержимой машине? Вместо Винисиуса, Родриго, Беллингема? Или вместо опорника? Учитывая слова Карлетто на пресс-конференции о важности прежде всего обороны в нынешнем сезоне, точно все вместе сегодня не выйдут.

Для "Аталанты" этот день точно не банален. Наоборот. Джан Пьеро Гасперини называет его лучшим, важнейшим в истории клуба, вершиной, наградой. Заслуженной многолетней тяжелой и умной работой. Для клуба, не выигравшего ни единого Еврокубка и выигравшего лишь один трофей в истории (Кубок Италии-1963) до мая 2024-го года, так и есть. И бергамцы верят, что в одном матче способны удивить.

Они уже удивили в мае победой в финале Лиги Европы над великолепным в предыдущем сезоне "Байером" со счетом 3:0, в 1/4 финала прошли "Ливерпуль" благодаря 3:0 на "Энфилде". Также в январе они выбили "Милан" из Кубка Италии победой на "Сан Сиро", то есть отлично умеют побеждать грандов в решающих матчах. На любых стадионах.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Реал Мадрид - Аталанта Смотреть трансляцию

"Реал" способен играть в любой футбол, в том числе и много владеть мячом. Хотя лучше всего ему удаются быстрые вертикальные атаки. Которые обожает и "Аталанта". Последняя владение мячом далеко не всегда ищет, зато известна своим высоким яростным индивидуальным прессингом, мощной и скоростной вертикальной игрой.

Следует отметить, что последние товарищеские матчи обе команды отыграли неудачно. Лишь одна победа в шести на двоих. "Реал" хотя бы проигрывал "Барселоне" и "Милану". "Аталанта" же - 0:3 и 1:4 новичкам Бундеслиги и Серии А. Правда, оба тренера отказались волноваться. Особенно - Анчелотти, указывавший на отсутствие многих лидеров из-за отдыха после Евро-2024.

Для украинских болельщиков, кроме Андрея Лунина, матч интересен присутствием Николая Балакина в качестве четвертого арбитра.

Последние матчи команд

Кадры

Беспокоиться "Аталанте" точно следует. Из-за кадровой ситуации. Гасперини признал, что команда еще не укомплектована. Да и среди тех, кто присутствуют, есть потери. Опытный защитник Толой и новый атакер Дзаньоло вылетели из-за травмы, главный форвард Скамакка, автор 12-ти голов за клуб весной, выбыл как минимум на полгода. Как и талантливый защитник Скальвини.

Кроме этого, форвард Туре и один из лучших игроков команды сезона 2023/24 Коопмейнерс требуют трансфера. Последний и вовсе практически в состоянии войны с клубом, и новости и статьи вокруг него постоянно выходят в прессе. Что явно отвлекает от подготовки. Оба не в заявке.

По сути, в заявке на матч семь игроков юношеской команды и лишь 14 полевых игроков первой. Из последних в запасе, скорее всего, начнут матч новички - Годфри, Сулемана, игрок сборной Италии Ретеги. А также Баккер.

Неясно насчет вратаря. В предыдущем сезоне в лиге играл Марко Карнезекки, в Лиге Европы - Хуан Муссо, в Кубке Италии - почти поровну.

"Реал" включил в заявку даже тяжело травмированного Алабу. На самом деле в центре обороны из-за этой травмы и ухода Начо у него вариантов не так много - Рюдигер, Милитао и Вальехо. В центре поля из-за вчерашней травмы Камавинги Модричу, Вальверде и Тшуамени после ухода Тони Крооса альтернативы практически нет.

В атаке возможны игровые минуты для новичков Мбаппе и Эндрика, но последний почти наверняка не выйдет в стартовом составе, а вот насчет первого - главная дилемма. Кого сдвигать? Родриго? Или даже Винисиуса, играющего на его позиции слева? А последний ведь отвлекается на сообщения о предложении ему из Саудовской Аравии контракта на пять лет на общую сумму в миллиард евро.

Следует отметить, что Джуд Беллингем ныне не в лучшей физической форме, и Анчелотти заявляет, что выводить на пик его будут медленно. Значит ли это, что англичанин сегодня не выйдет с первых минут? И кто тогда вместо него? Браим Диас? Арда Гюлер? Или как раз Мбаппе рядом с Винисиусом и Родриго и переходом от 4-3-1-2 к 4-3-3?

В воротах появится Тибо Куртуа. Лунин в заявке, но предпочтение бельгийца несомненно.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Ф. Менди, Модрич, Вальверде, Тшуамени, Гюлер, Мбаппе, Винисиус

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Хиен, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Лукман, Де Кетеларе

Цифры и факты

"Реал" и "Аталанта" встречались дважды. В 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21. В обоих матчах победили мадридцы - 1:0 в гостях и 3:1 дома

В нынешнем розыгрыше Суперкубка не предусмотрено дополнительное время. В случае ничьей в основное команды сразу же перейдут к серии послематчевых пенальти

В случае победы "Реал" станет единоличным лидером по выигранным Суперкубкам Европы. Ныне у него, "Барселоны" и "Милана" по пять

"Аталанта" участвует в турнире впервые в своей истории. Какая-либо итальянская команда участвует в турнире впервые с 2010-го года. Тогда "Интер" уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 0:2

В восьми из девяти последних Суперкубков Европы в основное время забивали обе команды. Исключение - победа "Реала" над "Айнтрахтом" в 2022-ом году со счетом 2:0

В пяти из шести последних Суперкубков Европы победитель не был определен в основное время. Исключение - победа "Реала" над "Айнтрахтом" в 2022-ом году со счетом 2:0

Лишь в одном из 11-ти последних Суперкубков Европы победу одерживал победитель Лиги Европы - в 2018-ом году "Атлетико" переиграл "Реал" со счетом 4:2 после дополнительного времени

После 2001-го года испанские команды неизменно побеждали соперников из других стран в финалах главных Еврокубков - Лиге Чемпионов и Кубке УЕФА/Лиге Европы. Таких финалов в целом набралось 19. Однако в Суперкубке они проиграли три таких финала из последних четырех. Исключение - победа "Реала" над "Айнтрахтом" в 2022-ом году

Прогноз: Реал - Аталанта 2:1

В августе, в первом официальном матче сезона, все возможно. Особенно - в Суперкубке, где, в отличие от других Еврокубков, испанцы и даже сам "Реал" недавно проигрывали финалы. И конкретно "Аталанта" не раз доказывала, что способна на все. Но все же бергамцы слишком ослаблены травмами и демаршами игроков. Разумно ставить на "обе забьют", а не искать сенсацию.