Кривбасс - Бетис. Анонс и прогноз матча квалификации ЛК на 22.08.2024

С квалификацией Лиги Европы не получилось, возможно, получится с отбором в третий по рангу еврокубок. Тем более, побеждай только одного соперника и ты в Лиге конференций. Однако, какого... При всем уважении, седьмая команда Испании значительно сильнее третьего коллектива Чехии.

В пользу "Бетиса" говорит и кадровый подбор исполнителей, и очень именитый наставник в лице Мануэля Пеллегрини. Человек, на секунду, становился чемпионом Англии и тренировал мадридский "Реал". Поэтому, нужно смотреть правде в глаза - будет еще сложнее.

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4-й раунд квалификации Лиги конференций

Четверг, 22-е августа

Словакия, Кошице. Стадион "Кошицкая футбольная арена"

Арбитр: Арда Кардешлер (Турция)

"Кривбасс" 21:00 "Бетис"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Кривбасс": последние новости

В прошлом туре родной УПЛ криворожский "Кривбасс" прервал свою трехматчевую серию из поражений во всех турнирах. Подопечные Юрия Вернидуба на выезде одержали победу над ровенским "Вересом" со счетом 2:0.

Впрочем, назвать это уверенной игрой в исполнении криворожан язык не повернется. Очень чувствовалась нервозность и какой-то сумбур в ногах бронзового призера. В принципе об общем характере той игры ярко сказала реакция наставника "Кривбасса" после реализованного пенальти Стецьковым, когда украинский коуч буквально выдохнул. Ну, как-то не солидно и неубедительно, будем откровенны, это все-таки аутсайдер нашего первенства.

Игра "Кривбасса" в этом сезоне не убеждает. Сильнее команда точно не стала, а уход капитана Бескоровайного точно не добавил монолитности в обороне. Другие лидеры все остались, но пропал какой-то запал и интенсивность.

Да, безусловно, криворожане - это серьезный боец в рамках чемпионата Украины, однако как показали матчи с "Викторией" Пльзень, этот "Кривбасс" еще не готов бороться на равных в еврокубках и добывать нужный результат, несмотря на обстоятельства. Нужен опыт, хоть и горький.

Да и сам Юрий Вернидуб по сути подтвердил, что сейчас его команда в силу разных обстоятельств, не только футбольных, не готова полноценно бороться на два фронта.

"Давайте посчитаем - 28 дней, 9 игр. Мы 22 играем с "Бетисом", потом 25 в Кривом Роге с "Ингульцом". Можете представить где Кошице, и где Кривой Рог. Мы приедем 24 августа на поезде где-то в 10-11 вечера, ребята отдохнут, потом вечером немного потренируемся и 25 уже игра. 26 снова чемоданы собрали и поехали, нам аж в Испанию добираться. Затем из Испании снова обратно в Кривой Рог - играть дома с "Шахтером". Очень трудно, но мы выбрали этот путь. И я ни в коем случае не говорю, что нам так трудно, нет. Мы готовились к этому с первого дня", - рассказал тренер „Кривбасса“ после победного матча с „Вересом“.

Ориентировочный состав "Кривбасс": Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана, Лунев, Соса, Кузык, Аду.

"Бетис": последние новости

В отличие от "Кривбасса", подопечные Мануэля Пеллегрини провели в этом сезоне пока только одну официальную игру. В частности, "Бетис" стартовал с домашней ничьей (1:1) с сенсацией прошлой кампании Ла Лиги - "Жироной" Виктора Цыганкова.

Как уже было упомянуто выше, 7-е место "гелиополитов" в предыдущем сезоне испанского элитного дивизиона позволило "Бетису" начать отбор в Лигу конференций с последнего раунда. И есть определенное четкое ощущение, что этот раунд для испанцев будет успешным...

Банда чилийского наставника может похвастаться очень серьезными именами. Здесь и бывший центрбек "Барсы" и победитель Лиги чемпионов в составе каталонцев Марк Бартра, экс-защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин, представитель сборной Швейцарии Рикардо Родригес, хавбек национальной команды Португалии Вальям Карвалью и чемпион мира в составе "Ле Бле" Набиль Фекир. Ну и куда же без пятикратного триумфатора ЛЧ в составе мадридского "Реала" - Иско. "Кривбассу" будет очень сложно, чрезвычайно сложно.

Ориентировочный состав "Бетиса": Руи Силва, Сабали, Бартра, Льоренте, Перро, Карвалью, Рока, Форнальс, Фекир, Хуанми, Руибаль.

"Кривбасс" - "Бетис". Личные встречи

Довольно ожидаемо, что криворожане ни разу в своей истории не пересекались с "Бетисом". Да и на евроарене "Кривбасс" играл в последний раз до противостояния с "Викторией" еще в прошлой жизни...

"Кривбасс" - "Бетис". Последние официальные матчи

"Кривбасс":

"Бетис":

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"Кривбасс" - "Бетис". Ставка и коэффициенты

"Кривбасс" - "Бетис". Прогноз на матч от UA-Футбол

Поражение 0:2. Даже несмотря на гостевой статус поединка, букмекеры считают испанцев однозначным фаворитом этого противостояния. К сожалению, не можем не согласиться. Расклад сил в принципе описывает ироничная улыбка Юрия Вернидуба на послематчевой пресс-конференции после вылета от "Виктории".