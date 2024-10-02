Челси – Гент. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 03.10.2024

Лига Конференций. Этап лиги, 1-й матч.

3 октября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Даниэль Шлагер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

К Лиге Чемпионов и Лиге Европы наконец-то присоединяется и Лига Конференций, матчи которой обычно не вызывают большого ажиотажа, однако когда в турнире участвует "Челси", то интерес должен сильно вырасти.

В первом туре этапа лиги "синим" будет противостоять бельгийский "Гент" и фаворит встречи вполне очевиден, однако мы знаем, что от Марески следует ожидать ротацию. Возможно, это немного выровняет шансы бельгийцев на удачный результат.

Новости "Челси"

Неожиданно удачный старт нового сезона от команды Марески продолжается. Большинство людей все же ожидали гораздо более нестабильную команду и соответствующая результаты, но после поражения от "Манчестер Сити" в первом туре и небольшой осечки с "Кристал Пэлас" (1:1), лондонцы начали свою победную серию, которая сейчас насчитывает 4 матча подряд.

Система главного тренера пока работает неидеально и контроля матчей им все же не хватает, однако отдельные исполнители все же находят взаимопонимание и могут сверкать в отдельных эпизодах. Речь о том же Коуле Палмере, да и Николя Джексоне, который также результативно начал новую кампанию.

Победы над "Борнмутом" (1:0), "Вест Хэмом" (3:0), "Барроу" (5:0) и "Брайтоном" (4:2) были разными и не всегда справедливыми. Особенно это касается игры против "вишен", где лишь гений Роберта Санчеса и Санчо из Нкунку спасли им победу. Все остальное было очень мощно. Ожидаем чего-то подобного увидеть и здесь, в частности от Михаила Мудрика, выход в старте которого уже успел анонсировать Мареска на своей пресс-конференции накануне.

Новости "Гента"

После первых 9 туров чемпионата Бельгии команда Ваутера Вранкена занимает третье место и по сути имеет поровну очков со вторым "Антверпеном". Действующий лидер чемпионата, "Генк", уже опережает своих преследователей на 6 очков, поэтому чувствует себя комфортно.

Начали новый сезон они еще летом и стартовали с победы и двух поражений подряд, от "Дендера" и "Шарлеруа". Далее команда оправилась и начала собирать победы, уступив только "Серкль Брюгге" на прошлой неделе. Последний матч, который был сыгран в воскресенье против "Левена", завершился уверенной победой со счетом 3:0.

То есть команда в неплохой форме, они уверенно идут в топ-3 чемпионата и не теряют шанса побороться даже на первое место, ведь чемпионат только стартовал. Первый матч в Лиге Конференций против "Челси" выглядит как невероятно сложное достижение. Но это лишь начало, собрать необходимые баллы можно будет позже.

Цифры и факты

Это будет первый в истории официальный матч между "Челси" и "Гентом" ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В последних трех матчах "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;

В последних трех матчах "Гента" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

По сути у Энцо Марески есть только одна потеря из-за травмы, речь о капитане команды Рисе Джеймсе. Все остальные готовы играть, однако стоит отметить, что на турнир не заявлены Уэсли Фофана, Коул Палмер, Бен Чилуэлл и Ромео Лавия. Их точно не будет.

В составе "Гента" также лишь одна потеря - Эндрю Хюльсагер, все остальные готовы выходить на поле.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Адарабиойо, Колвилл, Вейга — Кайседо, Дьюсбери-Холл — Нету, Феликс, Мудрик — Нкунку

"Гент", 3-4-1-2: Роф — Гамбор, Ватанбе, Митрович — Фадига, Ито, Делорж-Найпер, Браун — Ванча — Сурдез, Дин

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Гентом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Учитывая тот факт, что лондонцам лучше поберечь силы и воспользоваться хорошей ротацией, крупного счета здесь ожидать не следует. Кроме того, они не выделяются особой надежностью сзади, поэтому свой все же пропустят. Ожидаем минимальной победы лондонцев с разницей в 1 гол.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.