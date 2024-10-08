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Финляндия - Ирландия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 10.10.2024
Финляндия - Ирландия: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.10.2024 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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В рамках Лиги наций Финляндия будет принимать Ирландию, две сборные, которые стремятся подняться в турнирной таблице. Финны известны своей организованной обороной и быстрыми контратаками, тогда как Ирландия делает ставку на физическую мощь и интенсивный стиль игры, что добавляет интриги этому поединку. Кто же выйдет победителем в этом противостоянии?
Лига Наций. Группа B2. Третий тур
10 октября. 21:45. Хельсинки. "Олимпийский стадион"
Главный арбитр: Александер Ставлев (Северная Македония)
Финляндия - Ирландия
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Сборная Финляндии
Крайний матч подопечных Маркку Канервы прошел крайне неудачно - поражение от сборной Англии со счетом 0:2. В прошлой игре финны нанесли всего два удара по воротам "трех львов", поэтому им крайне необходимо реабилитироваться в матче против сборной Ирландии.
Тренерский штаб решил сделать несколько кадровых изменений, чтобы усилить оборонительную линию команды. Состав команды по сравнению с сентябрьскими матчами был усилен двумя игроками. Центральный защитник Юхани Пиккарайнен получил свой первый вызов в сборную, а защитник Николай Алхо, который из-за травмы выбыл из игры в стартовых матчах Лиги наций, возвращается, чтобы помочь сборной.
Все это дает финнам шанс не только усилить оборону, но и улучшить результативность в предстоящем поединке.
Сборная Ирландии
Ирландцы, так же как и финны, проиграли первые два матча в Лиге наций. Они уступили сборным Греции и Англии со счетом 0:2. Но если сравнивать статистику ирландцев против Греции и Англии с тем, как их будущий соперник играл против этих же команд, то "парни в зеленом" хоть и незначительно, но превосходят финнов.
В лагере сборной Ирландии также произошли изменения в составе. Хеймир Хадльгримссон принял решение вызвать полузащитника "Ипсвич Таун" Джека Тейлора, который получил свой первый вызов в сборную Ирландии с июня 2023-го года после впечатляющих выступлений за "Ипсвич". Также в состав команды вернулись полузащитник "Абердина" Джейми Макграт и вингер "Вест Бромвич Альбион" Майк Джонстон, который усилит полузащиту ирландцев.
Итак, обе команды находятся в сложном положении, однако ирландцы имеют свежее усиление в составе, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке с финнами.
Статистика встреч
В рамках Лиги наций Финляндия и Ирландия встречались дважды в 2020-м году, оба раза победу праздновали финские футболисты. Первый матч состоялся 6 сентября 2020 года, где Финляндия одержала минимальную победу со счетом 1:0. В повторном поединке 14-го октября того же года финны снова оказались сильнее, снова выиграв с таким же счетом.
Последние матчи команд
Сборная Финляндии
- Лига Наций 2024/2025, 10.09.2024, Англия 2 - 0 Финляндия
- Лига Наций 2024/2025, 07.09.2024, Греция 3 - 0 Финляндия
- Международные товарищеские матчи 2024, 07.06.2024, Шотландия 2 - 2 Финляндия
- Международные товарищеские матчи 2024, 04.06.2024, Португалия 4 - 2 Финляндия
- Международные товарищеские матчи 2024, 26.03.2024, Финляндия 2 - 1 Эстония
Сборная Ирландии
- Лига Наций 2024/2025, 10.09.2024, Ирландия 0 - 2 Греция
- Лига Наций 2024/2025, 07.09.2024, Ирландия 0 - 2 Англия
- Международные товарищеские матчи 2024, 11.06.2024, Португалия 3 - 0 Ирландия
- Международные товарищеские матчи 2024, 04.06.2024, Ирландия 2 - 1 Венгрия
- Международные товарищеские матчи 2024, 26.03.2024, Ирландия 0 - 1 Швейцария
Турнирное положение
В Лиге наций сборные Финляндии и Ирландии занимают третье и четвертое места в группе B2. Обе команды пока не одержали ни одной победы: Ирландия имеет два поражения с разницей мячей (-4), а Финляндия - (-5). Лидерами группы являются Греция и Англия, которые получили по шесть очков. Финляндия и Ирландия пока не имеют ни одного очка, что ставит их под угрозу понижения в классе.
1. Греция - 2 матча, 6 очков; мячи - 5:0
2. Англия - 2, 6; 4:0
3. Ирландия - 2, 0; 0:4
4. Финляндия - 2, 0; 0-5
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Матч между Финляндией и Ирландией обещает быть крайне напряженным, учитывая, что обе команды ищут возможности для реабилитации после проигрышей на старте Лиги наций. Ирландия, с усилениями в составе, может быть в более выгодной позиции для достижения положительного результата в игре. Однако организованная оборона финнов может стать ключевым фактором для сохранения своих ворот от гола. Таким образом, шансы на успех остаются равными, но небольшое преимущество может быть на стороне ирландцев.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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