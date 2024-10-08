Финляндия - Ирландия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 10.10.2024

В рамках Лиги наций Финляндия будет принимать Ирландию, две сборные, которые стремятся подняться в турнирной таблице. Финны известны своей организованной обороной и быстрыми контратаками, тогда как Ирландия делает ставку на физическую мощь и интенсивный стиль игры, что добавляет интриги этому поединку. Кто же выйдет победителем в этом противостоянии?

Лига Наций. Группа B2. Третий тур

10 октября. 21:45. Хельсинки. "Олимпийский стадион"

Главный арбитр: Александер Ставлев (Северная Македония)

Финляндия - Ирландия

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Сборная Финляндии

Крайний матч подопечных Маркку Канервы прошел крайне неудачно - поражение от сборной Англии со счетом 0:2. В прошлой игре финны нанесли всего два удара по воротам "трех львов", поэтому им крайне необходимо реабилитироваться в матче против сборной Ирландии.

Тренерский штаб решил сделать несколько кадровых изменений, чтобы усилить оборонительную линию команды. Состав команды по сравнению с сентябрьскими матчами был усилен двумя игроками. Центральный защитник Юхани Пиккарайнен получил свой первый вызов в сборную, а защитник Николай Алхо, который из-за травмы выбыл из игры в стартовых матчах Лиги наций, возвращается, чтобы помочь сборной.

Все это дает финнам шанс не только усилить оборону, но и улучшить результативность в предстоящем поединке.

Сборная Ирландии

Ирландцы, так же как и финны, проиграли первые два матча в Лиге наций. Они уступили сборным Греции и Англии со счетом 0:2. Но если сравнивать статистику ирландцев против Греции и Англии с тем, как их будущий соперник играл против этих же команд, то "парни в зеленом" хоть и незначительно, но превосходят финнов.

В лагере сборной Ирландии также произошли изменения в составе. Хеймир Хадльгримссон принял решение вызвать полузащитника "Ипсвич Таун" Джека Тейлора, который получил свой первый вызов в сборную Ирландии с июня 2023-го года после впечатляющих выступлений за "Ипсвич". Также в состав команды вернулись полузащитник "Абердина" Джейми Макграт и вингер "Вест Бромвич Альбион" Майк Джонстон, который усилит полузащиту ирландцев.

Итак, обе команды находятся в сложном положении, однако ирландцы имеют свежее усиление в составе, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке с финнами.

Статистика встреч

В рамках Лиги наций Финляндия и Ирландия встречались дважды в 2020-м году, оба раза победу праздновали финские футболисты. Первый матч состоялся 6 сентября 2020 года, где Финляндия одержала минимальную победу со счетом 1:0. В повторном поединке 14-го октября того же года финны снова оказались сильнее, снова выиграв с таким же счетом.

Последние матчи команд

Сборная Финляндии

Лига Наций 2024/2025, 10.09.2024, Англия 2 - 0 Финляндия

Лига Наций 2024/2025, 07.09.2024, Греция 3 - 0 Финляндия

Международные товарищеские матчи 2024, 07.06.2024, Шотландия 2 - 2 Финляндия

Международные товарищеские матчи 2024, 04.06.2024, Португалия 4 - 2 Финляндия

Международные товарищеские матчи 2024, 26.03.2024, Финляндия 2 - 1 Эстония

Сборная Ирландии

Лига Наций 2024/2025, 10.09.2024, Ирландия 0 - 2 Греция

Лига Наций 2024/2025, 07.09.2024, Ирландия 0 - 2 Англия

Международные товарищеские матчи 2024, 11.06.2024, Португалия 3 - 0 Ирландия

Международные товарищеские матчи 2024, 04.06.2024, Ирландия 2 - 1 Венгрия

Международные товарищеские матчи 2024, 26.03.2024, Ирландия 0 - 1 Швейцария

Турнирное положение

В Лиге наций сборные Финляндии и Ирландии занимают третье и четвертое места в группе B2. Обе команды пока не одержали ни одной победы: Ирландия имеет два поражения с разницей мячей (-4), а Финляндия - (-5). Лидерами группы являются Греция и Англия, которые получили по шесть очков. Финляндия и Ирландия пока не имеют ни одного очка, что ставит их под угрозу понижения в классе.

1. Греция - 2 матча, 6 очков; мячи - 5:0

2. Англия - 2, 6; 4:0

3. Ирландия - 2, 0; 0:4

4. Финляндия - 2, 0; 0-5

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Матч между Финляндией и Ирландией обещает быть крайне напряженным, учитывая, что обе команды ищут возможности для реабилитации после проигрышей на старте Лиги наций. Ирландия, с усилениями в составе, может быть в более выгодной позиции для достижения положительного результата в игре. Однако организованная оборона финнов может стать ключевым фактором для сохранения своих ворот от гола. Таким образом, шансы на успех остаются равными, но небольшое преимущество может быть на стороне ирландцев.