Панатинаикос – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.10.2024

Лига Конференций. Этап лиги, 2-й матч.

24 октября. 19:45. Афины. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

Третий по престижности еврокубок идет куда более медленными темпами, чем Лига Чемпионов или Лига Европы. Пока последние двое как раз доигрывают полностью свой третий тур, в Лиге Конференций всего лишь проходит второй. А все потому, что в итоге там и меньше матчей будет и вместо 8 туров будет 6.

"Челси" комфотрно выиграл свой первый матч и по-прежнему остается главным фаворитом на победу в турнире. Следующий матч - выезд в Грецию, где их ожидает не очень приветливый "Панатинаикос", чего стоит ожидать от этого противостояния?

Новости "Панатинаикоса"

Подопечные Диего Алонсо не очень удачно начали этот сезон в чемпионате Греции, пока они занимают там всего шестое место и пока далеки от борьбы за еврокубки. Впрочем стоит понимать, что прошло только 8 туров, поэтому вся борьба только впереди.

В последних 5 матчах на счету греков 2 победы (против "Пансерраикоса" и "Крита"), поражение от "АЕКа" (0:2) и две ничьи. Не было вообще голов в матче с "Олимпиакосом" (0:0), а также результативная ничья с боснийским "Борацом" в рамках Лиги Конференций (1:1).

То есть даже в рамках ЛК они стартовали не лучшим образом и первый матч играли против относительно простого соперника, ну там они были фаворитами прямо очевидными, впрочем не смогли переиграть своего соперника. Лидеры команды в лице Тете и Бакасетаса не могут вытягивать матчи собственноручно. Очень сомнительно, что они смогут это сделать против "Челси".

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески всем свои видом показывает, что Лигу Конференций на этапе лиги они не собираются воспринимать серьезно. На турнир не заявлены Уэсли Фофана, Коул Палмер и Ромео Лавия. То есть помощь этих исполнителей Мареске не нужна, пусть лучше они отдохнут.

В первом матче они у себя дома принимали "Гент" и смогли комфортно выиграть со счетом 4:2. Вообще в последнее время результаты "синих" немного просели. Накануне октябрьского международного перерыва они не смогли обыграть "Ноттингем Форест" (1:1), а на прошлых выходных проиграли "Ливерпулю" (1:2).

Куда интереснее все выглядело до этих матчей, но возвращение на победный путь ожидается именно здесь. К слову, ожидаем здесь и Михаила Мудрика, который, похоже, будет основным на матчах Лиги Конференций, по крайней мере этапа лиги этого турнира.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Это будет первый в истории официальный матч между "Панатинаикосом" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В 5 из последних 6 матчей "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей "Панатинаикоса" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У греческой команды пока двое травмированных игроков: Фотис Йоаннидис и Гордур Магнуссон. Все остальные готовы играть и Диего Алонсо есть из кого выбирать.

А у Энцо Марески условия еще лучше, ведь нет ни одного травмированного игрока. Напомним, что просто не внесены в заявку на турнир Коул Палмер, Ромео Лавия и Уэсли Фофана. То есть они точно не сыграют, потому что не в заявке. Все остальные готовы.

"Панатинаикос", 4-2-3-1: Драговски — Коцирас, Ингасон, Схенкевелд, Младенович — Гнезда Черин, Максимович — Пеллистри, Бакасетас, Джуричич — Шпорар

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиль, Вейга — Кайседо, Дьюсбери-Холл — Нету, Феликс, Мудрик — Нкунку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Панатинаикосом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Кажется, что "Челси" даже вторым составом не собирается тратить много энергии на первый этап Лиги Конференций. У них есть куда более серьезные турнирные задачам прямо сейчас, а здесь нужно добывать результаты без особых надрывов. Оборона команды никогда не выделялась надежностью, поэтому свой гол они пропустят, однако в итоге на классе должны побеждать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.