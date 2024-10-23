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Панатинаикос – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.10.2024

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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Панатинаикосом и Челси в рамках этапа лиги в Лиге Конференций

Панатинаикос – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.10.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Этап лиги, 2-й матч.

24 октября. 19:45. Афины. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

Третий по престижности еврокубок идет куда более медленными темпами, чем Лига Чемпионов или Лига Европы. Пока последние двое как раз доигрывают полностью свой третий тур, в Лиге Конференций всего лишь проходит второй. А все потому, что в итоге там и меньше матчей будет и вместо 8 туров будет 6.

"Челси" комфотрно выиграл свой первый матч и по-прежнему остается главным фаворитом на победу в турнире. Следующий матч - выезд в Грецию, где их ожидает не очень приветливый "Панатинаикос", чего стоит ожидать от этого противостояния?

Содержание

Новости "Панатинаикоса"

Подопечные Диего Алонсо не очень удачно начали этот сезон в чемпионате Греции, пока они занимают там всего шестое место и пока далеки от борьбы за еврокубки. Впрочем стоит понимать, что прошло только 8 туров, поэтому вся борьба только впереди.

В последних 5 матчах на счету греков 2 победы (против "Пансерраикоса" и "Крита"), поражение от "АЕКа" (0:2) и две ничьи. Не было вообще голов в матче с "Олимпиакосом" (0:0), а также результативная ничья с боснийским "Борацом" в рамках Лиги Конференций (1:1).

То есть даже в рамках ЛК они стартовали не лучшим образом и первый матч играли против относительно простого соперника, ну там они были фаворитами прямо очевидными, впрочем не смогли переиграть своего соперника. Лидеры команды в лице Тете и Бакасетаса не могут вытягивать матчи собственноручно. Очень сомнительно, что они смогут это сделать против "Челси".

Панатинаикос – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.10.2024 - изображение 1

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески всем свои видом показывает, что Лигу Конференций на этапе лиги они не собираются воспринимать серьезно. На турнир не заявлены Уэсли Фофана, Коул Палмер и Ромео Лавия. То есть помощь этих исполнителей Мареске не нужна, пусть лучше они отдохнут.

В первом матче они у себя дома принимали "Гент" и смогли комфортно выиграть со счетом 4:2. Вообще в последнее время результаты "синих" немного просели. Накануне октябрьского международного перерыва они не смогли обыграть "Ноттингем Форест" (1:1), а на прошлых выходных проиграли "Ливерпулю" (1:2).

Куда интереснее все выглядело до этих матчей, но возвращение на победный путь ожидается именно здесь. К слову, ожидаем здесь и Михаила Мудрика, который, похоже, будет основным на матчах Лиги Конференций, по крайней мере этапа лиги этого турнира.

Панатинаикос – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.10.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 1 0 0 6-2 3
2 Омония "Омония" 1 1 0 0 4-0 3
3 Пафос Пафос 1 1 0 0 4-1 3
4 Лугано "Лугано" 1 1 0 0 3-0 3
5 Мольде "Мольде" 1 1 0 0 3-0 3
6 Челси "Челси" 1 1 0 0 4-2 3
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1 1 0 0 3-1 3
8 Ноа Ноа 1 1 0 0 2-0 3
9 Фиорентина "Фиорентина" 1 1 0 0 2-0 3
10 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 1 1 0 0 2-1 3
11 Ягелония Ягелония 1 1 0 0 2-1 3
12 Рапид Вена Рапид Вена 1 1 0 0 2-1 3
13 Хайденхайм "Хайденхайм" 1 1 0 0 2-1 3
14 Астана "Астана" 1 1 0 0 1-0 3
15 Легия "Легия" 1 1 0 0 1-0 3
16 Юргорден Юргорден 1 0 1 0 2-2 1
17 ЛАСК ЛАСК 1 0 1 0 2-2 1
18 АПОЭЛ АПОЭЛ 1 0 1 0 1-1 1
19 Панатинаикос "Панатинаикос" 1 0 1 0 1-1 1
20 Борац Борац 1 0 1 0 1-1 1
21 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 1 0 1 0 1-1 1
22 Олимпия "Олимпия" 1 0 0 1 1-2 0
23 Фола "Фола" 1 0 0 1 1-2 0
24 Копенгаген "Копенгаген" 1 0 0 1 1-2 0
25 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 1 0 0 1 1-2 0
26 Бетис "Бетис" 1 0 0 1 0-1 0
27 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 1 0 0 1 0-1 0
28 Гент Гент 1 0 0 1 2-4 0
29 СМС Публикум СМС Публикум 1 0 0 1 1-3 0
30 Млада Болеслав Млада Болеслав 1 0 0 1 0-2 0
31 ТНС ТНС 1 0 0 1 0-2 0
32 Петрокуб Петрокуб 1 0 0 1 1-4 0
33 ХИК ХИК 1 0 0 1 0-3 0
34 Ларн Ларн 1 0 0 1 0-3 0
35 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1 0 0 1 2-6 0
36 Викингур "Викингур" 1 0 0 1 0-4 0

Цифры и факты

  • Это будет первый в истории официальный матч между "Панатинаикосом" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
  • В 5 из последних 6 матчей "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 5 из последних 6 матчей "Панатинаикоса" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У греческой команды пока двое травмированных игроков: Фотис Йоаннидис и Гордур Магнуссон. Все остальные готовы играть и Диего Алонсо есть из кого выбирать.

А у Энцо Марески условия еще лучше, ведь нет ни одного травмированного игрока. Напомним, что просто не внесены в заявку на турнир Коул Палмер, Ромео Лавия и Уэсли Фофана. То есть они точно не сыграют, потому что не в заявке. Все остальные готовы.

"Панатинаикос", 4-2-3-1: Драговски — Коцирас, Ингасон, Схенкевелд, Младенович — Гнезда Черин, Максимович — Пеллистри, Бакасетас, Джуричич — Шпорар

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиль, Вейга — Кайседо, Дьюсбери-Холл — Нету, Феликс, Мудрик — Нкунку

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
5.50
4.25
1.61
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Прогноз на матч между "Панатинаикосом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Кажется, что "Челси" даже вторым составом не собирается тратить много энергии на первый этап Лиги Конференций. У них есть куда более серьезные турнирные задачам прямо сейчас, а здесь нужно добывать результаты без особых надрывов. Оборона команды никогда не выделялась надежностью, поэтому свой гол они пропустят, однако в итоге на классе должны побеждать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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