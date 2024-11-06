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Челси – Ноа. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 07.11.2024

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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Ноа" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций

Челси – Ноа. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 07.11.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Этап лиги, третий матч.

7 ноября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Кристиан-Петру Чиохирка (Австрия)

Трансляция: Megogo Football 2

Очередной шанс для Михаила Мудрика получить выход в стартовом составе и показать, на что он способен. Пока что "Челси" очень уверенно идет Лигой Конференций, это турнир, который очевидно слишком прост для этой команды, они там играют откровенно вторым составом и не планируют как минимум до 1/8 что-то менять.

Для "Ноа" это шанс сыграть против топового европейского клуба и сам шанс приехать в гости на "Стэмфорд Бридж" для них уже является своеобразным достижением. Если удастся там еще и забить гол, будет вообще праздник. Или мы недооцениваем игровой потенциал армянского коллектива?

Содержание

Новости "Челси"

Именно в рамках лиги Конференций команда Энцо Марески демонстрирует стопроцентный результат после первых двух туров и идет на первой строчке, хотя они далеко не единственные, кто имеет в активе шесть очков, еще есть как минимум 8 таких команд.

Они обыграли "Гент" и "Панатинаикос" без особых проблем, без Коула Палмера и многих других игроков стартового состава. Пока что всё слишком легко. Все куда сложнее в других турнирах, хотя в АПЛ пока они идут на четвертой строчке и это прекрасный результат. За последние 5 матчей лондонцы дважды выиграли, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

Ничья произошла в минувшие выходные против "Манчестер Юнайтед" (1:1), обыграть удалось "Ньюкасл" в АПЛ (2:1), и "Панатинаикос" в Лиге Конференций (4:1). Проиграли "Ливерпулю" (1:2) и тому же "Ньюкаслу" (0:2) в Кубке Лиги.

Самая важная борьба у них именно в национальном чемпионате. Матчи Лиги Конференций они рассматривают как шанс дать игровое время тем, кто не получает его в основных матчах, не более того.

Челси – Ноа. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 07.11.2024 - изображение 1

Новости "Ноа"

Сейчас коллектив Руя Моты идет на четвертом месте в чемпионате Армении. Но по потерянным очкам у них есть потенциал выйти даже на вторую строчку, просто они сыграли на три матча меньше, чем вышестоящие конкуренты.

Команда набрала неплохой ход именно в национальном чемпионате и имеет определенные проблемы с еврокубками, ведь в первых двух матчах Лиги Конференций они получили 3 очка, а не 6. В первом туре армяне обыграли "Младу" из Болеслава, а во втором проиграли венскому "Рапиду" (0:1). По крайней мере они показали, что их точно не следует считать мальчиками для битья.

В чемпионате последний раз они проигрывали еще в сентябре. А за последние 4 матча на их счету 4 победы. Обыграли "Алашкерт" (6:0), "Ван", (5:0), "Арарат" (1:0) и "Урарту" (2:1). Интересно, достаточен ли их уровень для того, чтобы навязать борьбу хотя бы второму составу "Челси"? Скоро узнаем.

Челси – Ноа. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 07.11.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 2 2 0 0 8-3 6
2 Фиорентина "Фиорентина" 2 2 0 0 6-2 6
3 Легия "Легия" 2 2 0 0 4-0 6
4 Лугано "Лугано" 2 2 0 0 4-0 6
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2 2 0 0 5-2 6
6 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 2 2 0 0 4-1 6
6 Ягелония Ягелония 2 2 0 0 4-1 6
8 Рапид Вена Рапид Вена 2 2 0 0 3-1 6
9 Хайденхайм "Хайденхайм" 2 2 0 0 3-1 6
10 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 2 1 1 0 5-2 4
11 Борац Борац 2 1 1 0 2-1 4
12 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2 1 0 1 7-5 3
13 СМС Публикум СМС Публикум 2 1 0 1 6-4 3
14 Пафос Пафос 2 1 0 1 4-2 3
15 Мольде "Мольде" 2 1 0 1 4-2 3
16 Омония "Омония" 2 1 0 1 4-2 3
17 Олимпия "Олимпия" 2 1 0 1 3-2 3
18 Ноа Ноа 2 1 0 1 2-1 3
19 ТНС ТНС 2 1 0 1 2-2 3
20 Гент Гент 2 1 0 1 4-5 3
21 Астана "Астана" 2 1 0 1 1-2 3
22 Викингур "Викингур" 2 1 0 1 3-5 3
23 ХИК ХИК 2 1 0 1 1-3 3
24 Юргорден Юргорден 2 0 1 1 3-4 1
25 Копенгаген "Копенгаген" 2 0 1 1 2-3 1
26 АПОЭЛ АПОЭЛ 2 0 1 1 1-2 1
27 Бетис "Бетис" 2 0 1 1 1-2 1
28 ЛАСК ЛАСК 2 0 1 1 2-4 1
29 Панатинаикос "Панатинаикос" 2 0 1 1 2-5 1
30 Фола "Фола" 2 0 0 2 1-3 0
31 Млада Болеслав Млада Болеслав 2 0 0 2 0-3 0
32 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 2 0 0 2 0-4 0
33 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 2 0 0 2 2-7 0
34 Петрокуб Петрокуб 2 0 0 2 1-6 0
35 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2 0 0 2 4-10 0
36 Ларн Ларн 2 0 0 2 1-7 0

Цифры и факты

  • Это будет первый в истории официальный матч между "Челси" и "Ноа" ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
  • В 7 из последних 10 матчей с участием "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;
  • В первых двух матчах "Челси" в рамках Лиги Конференций этого сезона проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Энцо Мареска уже классически не может рассчитывать на Коула Палмера, Уэсли Фофана и Ромео Лавию в Лиге Конференций, они просто не заявлены на этот турнир. Да и Коул Палмер пока имеет повреждения и не тренируется.

Также повреждение имеет Джейдон Санчо и он также не сыграет. Все остальные готовятся.

Что касается "Ноа", то у них только один травмированный футболист - это словацкий полузащитник Мартин Гамбос.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Бадиашиль, Вейга — Фернандес, Дьюсбери-Холл — Мадуэке, Феликс, Мудрик — Нкунку

"Ноа", 4-3-3: Чанчаревич — Мендоса, Силва, Мурадян, Тораринссон — Этеки, Улад Омар, Сангаре — Феррейра, Матеус Аяс, Пенсон

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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1.07
13.50
33.00
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Прогноз на матч между "Челси" и "Ноа" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. В этой встрече все выглядит максимально ожидаемо. Да, учитывая серьезные проблемы "Челси" с обороной, можно ожидать пропущенного гола, но даже на такое событие мы бы не ставили. Уверенная победа лондонцев, вряд ли у "Ноа" будут какие-то аргументы против этого.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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