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Челси – Ноа. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 07.11.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Ноа" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Конференций. Этап лиги, третий матч.
7 ноября. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Кристиан-Петру Чиохирка (Австрия)
Трансляция: Megogo Football 2
Очередной шанс для Михаила Мудрика получить выход в стартовом составе и показать, на что он способен. Пока что "Челси" очень уверенно идет Лигой Конференций, это турнир, который очевидно слишком прост для этой команды, они там играют откровенно вторым составом и не планируют как минимум до 1/8 что-то менять.
Для "Ноа" это шанс сыграть против топового европейского клуба и сам шанс приехать в гости на "Стэмфорд Бридж" для них уже является своеобразным достижением. Если удастся там еще и забить гол, будет вообще праздник. Или мы недооцениваем игровой потенциал армянского коллектива?
Новости "Челси"
Именно в рамках лиги Конференций команда Энцо Марески демонстрирует стопроцентный результат после первых двух туров и идет на первой строчке, хотя они далеко не единственные, кто имеет в активе шесть очков, еще есть как минимум 8 таких команд.
Они обыграли "Гент" и "Панатинаикос" без особых проблем, без Коула Палмера и многих других игроков стартового состава. Пока что всё слишком легко. Все куда сложнее в других турнирах, хотя в АПЛ пока они идут на четвертой строчке и это прекрасный результат. За последние 5 матчей лондонцы дважды выиграли, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.
Ничья произошла в минувшие выходные против "Манчестер Юнайтед" (1:1), обыграть удалось "Ньюкасл" в АПЛ (2:1), и "Панатинаикос" в Лиге Конференций (4:1). Проиграли "Ливерпулю" (1:2) и тому же "Ньюкаслу" (0:2) в Кубке Лиги.
Самая важная борьба у них именно в национальном чемпионате. Матчи Лиги Конференций они рассматривают как шанс дать игровое время тем, кто не получает его в основных матчах, не более того.
Новости "Ноа"
Сейчас коллектив Руя Моты идет на четвертом месте в чемпионате Армении. Но по потерянным очкам у них есть потенциал выйти даже на вторую строчку, просто они сыграли на три матча меньше, чем вышестоящие конкуренты.
Команда набрала неплохой ход именно в национальном чемпионате и имеет определенные проблемы с еврокубками, ведь в первых двух матчах Лиги Конференций они получили 3 очка, а не 6. В первом туре армяне обыграли "Младу" из Болеслава, а во втором проиграли венскому "Рапиду" (0:1). По крайней мере они показали, что их точно не следует считать мальчиками для битья.
В чемпионате последний раз они проигрывали еще в сентябре. А за последние 4 матча на их счету 4 победы. Обыграли "Алашкерт" (6:0), "Ван", (5:0), "Арарат" (1:0) и "Урарту" (2:1). Интересно, достаточен ли их уровень для того, чтобы навязать борьбу хотя бы второму составу "Челси"? Скоро узнаем.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|2
|2
|0
|0
|8-3
|6
|2
|"Фиорентина"
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|3
|"Легия"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|"Лугано"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|6
|Харт оф Мидлотиан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|6
|Ягелония
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|8
|Рапид Вена
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|9
|"Хайденхайм"
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|10
|"Шэмрок Роверс"
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|11
|Борац
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|12
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|7-5
|3
|13
|СМС Публикум
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|14
|Пафос
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|15
|"Мольде"
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|16
|"Омония"
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|17
|"Олимпия"
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|18
|Ноа
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|19
|ТНС
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|20
|Гент
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|21
|"Астана"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|22
|"Викингур"
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|23
|ХИК
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|24
|Юргорден
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|25
|"Копенгаген"
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|26
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|27
|"Бетис"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|28
|ЛАСК
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|29
|"Панатинаикос"
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|30
|"Фола"
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|31
|Млада Болеслав
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|32
|ТСЦ Бачка-Топола
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|33
|"Истанбул ББ"
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|34
|Петрокуб
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|35
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|4-10
|0
|36
|Ларн
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Цифры и факты
- Это будет первый в истории официальный матч между "Челси" и "Ноа" ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
- В 7 из последних 10 матчей с участием "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;
- В первых двух матчах "Челси" в рамках Лиги Конференций этого сезона проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Энцо Мареска уже классически не может рассчитывать на Коула Палмера, Уэсли Фофана и Ромео Лавию в Лиге Конференций, они просто не заявлены на этот турнир. Да и Коул Палмер пока имеет повреждения и не тренируется.
Также повреждение имеет Джейдон Санчо и он также не сыграет. Все остальные готовятся.
Что касается "Ноа", то у них только один травмированный футболист - это словацкий полузащитник Мартин Гамбос.
"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Бадиашиль, Вейга — Фернандес, Дьюсбери-Холл — Мадуэке, Феликс, Мудрик — Нкунку
"Ноа", 4-3-3: Чанчаревич — Мендоса, Силва, Мурадян, Тораринссон — Этеки, Улад Омар, Сангаре — Феррейра, Матеус Аяс, Пенсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Ноа" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:0. В этой встрече все выглядит максимально ожидаемо. Да, учитывая серьезные проблемы "Челси" с обороной, можно ожидать пропущенного гола, но даже на такое событие мы бы не ставили. Уверенная победа лондонцев, вряд ли у "Ноа" будут какие-то аргументы против этого.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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