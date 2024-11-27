Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хайденхайм – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 28.11.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Хайденхаймом" и "Челси" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Конференций. Этап лиги, 4-й матч.
28 ноября. 19:45. Хайденхайм. "Фойт-Арена"
Главный судья: Сердар Гозюбююк (Нидерланды)
Трансляция: Megogo Football 2
С уверенностью можно сказать, что это самый тяжелый матч для "Челси" на этом этапе Лиги Конференций. Выезд к немецкому коллективу даже можно назвать вызовом для подопечных Марески, которые до этого в основном расслаблялись в матчах против команд, явно ниже классом.
Разрыв между "Челси" и "Хайденхаймом" также есть, но он уже не столь существенный, особенно если учитывать тот факт, что лондонцы будут играть вторым составом. От того и сам матч становится интересным и даже интригующим.
Новости "Хайденхайма"
Подопечные Франка Шмидта проводят не лучшую кампанию в Бундеслиге в этом сезоне. И это еще мягко говоря. После геройств прошлого года, сейчас они на грани вылета и имеют просто ужасную серию матчей в немецком чемпионате.
Если бы не матчи Лиги Конференций, то команда шла бы без побед уже два месяца, ведь последняя победа именно в Бундеслиге у них была еще в конце сентября. За последние 5 матчей на их счету 4 поражения и 1 победа. Угадайте, в каком турнире была та единственная победа. Конечно, в Лиге Конференций, удалось обыграть "Хартс" (2:0).
Но когда мы возвращаемся в Германию, то там они вылетели из Кубка (1:2), уступив "Шольштайн Килю" (0:1), "Вольфсубргу" (1:3) и "Байеру" (2:5).
Бросается в глаза и то, что почти в каждой игре они забивают своих голы, просто пропускают гораздо больше. Поэтому то, что в матче с "Челси" следует ожидать 3 и более голов, даже не поддается сомнению.
Новости "Челси"
С "Челси" в принципе все понятно. Команда Энцо Марески сконцентрирована на чемпионате Англии и точно не раздумывает над тем, как им любым способом обыгрывать "Хайденхайм". Если здесь не будет победы - ничего страшного, команда точно не будет разочарована.
За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. То самое поражение произошло в матче Кубка Лиги против "Ньюкасла" на выезде, когда Мареска выставил второй состав, поэтому особо серьезно этот результат воспринимать не стоит.
Вничью сыграли против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", и там, и там по 1:1. То есть соперники были непростыми, пришлось попотеть. Ну а победили они "Лестер" на прошлых выходных после международного перерыва (2:1) и "Ноа" в Лиге Конференций (8:0). Команда в неплохой форме, но имеет другие приоритеты, поэтому в матче с немцами можно ожидать чего угодно.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|3
|3
|0
|0
|16-3
|9
|2
|"Легия"
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|3
|Ягелония
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|4
|Рапид Вена
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|5
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|0
|0
|7-3
|9
|6
|"Хайденхайм"
|3
|3
|0
|0
|5-1
|9
|7
|"Шэмрок Роверс"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|8
|"Фиорентина"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|9
|Пафос
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|10
|"Олимпия"
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|11
|"Лугано"
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|12
|Харт оф Мидлотиан
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|13
|Гент
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|14
|"Викингур"
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|15
|Серкль Брюгге
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|16
|Юргорден
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|17
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|18
|"Бетис"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|19
|Борац
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|20
|СМС Публикум
|3
|1
|0
|2
|7-6
|3
|21
|"Омония"
|3
|1
|0
|2
|4-3
|3
|22
|"Мольде"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|23
|ТСЦ Бачка-Топола
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|24
|ТНС
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|25
|"Астана"
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|26
|ХИК
|3
|1
|0
|2
|1-5
|3
|27
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|6-11
|3
|28
|Ноа
|3
|1
|0
|2
|2-9
|3
|29
|"Копенгаген"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|30
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|31
|"Панатинаикос"
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|32
|"Истанбул ББ"
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|33
|Млада Болеслав
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|34
|"Фола"
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|35
|Ларн
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|36
|Петрокуб
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Цифры и факты
- Это будет первый в истории официальный матч между "Хайденхаймом" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
- В каждом из трех матчей Лиги Конференций этого сезона с участием "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;
- Только в 1 из 3 матчей "Хайденхайма" в Лиге Конференций этого сезона проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Наставник немецкого коллектива не сможет рассчитывать на помощь сразу нескольких исполнителей из-за их повреждений. Не сыграют Марнон Буш, Лука Янеш, Юлиан Нигюс и Марвин Пирингер.
Что касается Марески, то он не рассчитывает на помощь мало Гюсто, Риса Джеймса и Педру Нету, все травмированы. Также напомним, что Коул Палмер, Уэсли Фофана и Ромео Лавия не в заявке "Челси" на осеннюю часть Лиги Конференций, они не сыграют.
"Хайденхайм", 4-3-3: Мюллер — Траоре, Майнка, Гимбер, Форенбах — Дорш, Мелони, Шеппнер — Бек, Пирингер, Гонзак
"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиль, Вейга — Казадеи, Дьюсбери-Холл — Мадуэке, Феликс, Мудрик — Нкунку
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Хайденхаймом" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:4. Вот почему-то не покидает ощущение, что здесь может произойти голевой ливень. Немецкий коллектив любит атаковать и умеет забивать даже самым сильным соперникам, но в обороне имеет очень много проблем. Такие же проблемы есть и у "Челси". Здесь они полностью сходятся. Но разница в классе должна взять свое, поэтому победа гостей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Левандовский бьет рекорды. Барселона — Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Бавария – ПСЖ 1:0. Смертные грехи Энрике, величие Нойера и тупость Дембеле
- 17-летний украинский форвард дебютировал за Байер в Лиге чемпионов
- ЛЧ. Манчестер Сити – Фейенорд 3:3. Катастрофа продолжается
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса