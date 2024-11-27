Хайденхайм – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 28.11.2024

Лига Конференций. Этап лиги, 4-й матч.

28 ноября. 19:45. Хайденхайм. "Фойт-Арена"

Главный судья: Сердар Гозюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 2

С уверенностью можно сказать, что это самый тяжелый матч для "Челси" на этом этапе Лиги Конференций. Выезд к немецкому коллективу даже можно назвать вызовом для подопечных Марески, которые до этого в основном расслаблялись в матчах против команд, явно ниже классом.

Разрыв между "Челси" и "Хайденхаймом" также есть, но он уже не столь существенный, особенно если учитывать тот факт, что лондонцы будут играть вторым составом. От того и сам матч становится интересным и даже интригующим.

Новости "Хайденхайма"

Подопечные Франка Шмидта проводят не лучшую кампанию в Бундеслиге в этом сезоне. И это еще мягко говоря. После геройств прошлого года, сейчас они на грани вылета и имеют просто ужасную серию матчей в немецком чемпионате.

Если бы не матчи Лиги Конференций, то команда шла бы без побед уже два месяца, ведь последняя победа именно в Бундеслиге у них была еще в конце сентября. За последние 5 матчей на их счету 4 поражения и 1 победа. Угадайте, в каком турнире была та единственная победа. Конечно, в Лиге Конференций, удалось обыграть "Хартс" (2:0).

Но когда мы возвращаемся в Германию, то там они вылетели из Кубка (1:2), уступив "Шольштайн Килю" (0:1), "Вольфсубргу" (1:3) и "Байеру" (2:5).

Бросается в глаза и то, что почти в каждой игре они забивают своих голы, просто пропускают гораздо больше. Поэтому то, что в матче с "Челси" следует ожидать 3 и более голов, даже не поддается сомнению.

Новости "Челси"

С "Челси" в принципе все понятно. Команда Энцо Марески сконцентрирована на чемпионате Англии и точно не раздумывает над тем, как им любым способом обыгрывать "Хайденхайм". Если здесь не будет победы - ничего страшного, команда точно не будет разочарована.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. То самое поражение произошло в матче Кубка Лиги против "Ньюкасла" на выезде, когда Мареска выставил второй состав, поэтому особо серьезно этот результат воспринимать не стоит.

Вничью сыграли против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", и там, и там по 1:1. То есть соперники были непростыми, пришлось попотеть. Ну а победили они "Лестер" на прошлых выходных после международного перерыва (2:1) и "Ноа" в Лиге Конференций (8:0). Команда в неплохой форме, но имеет другие приоритеты, поэтому в матче с немцами можно ожидать чего угодно.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Это будет первый в истории официальный матч между "Хайденхаймом" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В каждом из трех матчей Лиги Конференций этого сезона с участием "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;

Только в 1 из 3 матчей "Хайденхайма" в Лиге Конференций этого сезона проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Наставник немецкого коллектива не сможет рассчитывать на помощь сразу нескольких исполнителей из-за их повреждений. Не сыграют Марнон Буш, Лука Янеш, Юлиан Нигюс и Марвин Пирингер.

Что касается Марески, то он не рассчитывает на помощь мало Гюсто, Риса Джеймса и Педру Нету, все травмированы. Также напомним, что Коул Палмер, Уэсли Фофана и Ромео Лавия не в заявке "Челси" на осеннюю часть Лиги Конференций, они не сыграют.

"Хайденхайм", 4-3-3: Мюллер — Траоре, Майнка, Гимбер, Форенбах — Дорш, Мелони, Шеппнер — Бек, Пирингер, Гонзак

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиль, Вейга — Казадеи, Дьюсбери-Холл — Мадуэке, Феликс, Мудрик — Нкунку

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Ставки и коэффициенты на матч

6.80 4.70 1.47 Узнать больше

Прогноз на матч между "Хайденхаймом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:4. Вот почему-то не покидает ощущение, что здесь может произойти голевой ливень. Немецкий коллектив любит атаковать и умеет забивать даже самым сильным соперникам, но в обороне имеет очень много проблем. Такие же проблемы есть и у "Челси". Здесь они полностью сходятся. Но разница в классе должна взять свое, поэтому победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.