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Хайденхайм – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 28.11.2024

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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Хайденхаймом" и "Челси" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций

Хайденхайм – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 28.11.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Этап лиги, 4-й матч.

28 ноября. 19:45. Хайденхайм. "Фойт-Арена"

Главный судья: Сердар Гозюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 2

С уверенностью можно сказать, что это самый тяжелый матч для "Челси" на этом этапе Лиги Конференций. Выезд к немецкому коллективу даже можно назвать вызовом для подопечных Марески, которые до этого в основном расслаблялись в матчах против команд, явно ниже классом.

Разрыв между "Челси" и "Хайденхаймом" также есть, но он уже не столь существенный, особенно если учитывать тот факт, что лондонцы будут играть вторым составом. От того и сам матч становится интересным и даже интригующим.

Содержание

Новости "Хайденхайма"

Подопечные Франка Шмидта проводят не лучшую кампанию в Бундеслиге в этом сезоне. И это еще мягко говоря. После геройств прошлого года, сейчас они на грани вылета и имеют просто ужасную серию матчей в немецком чемпионате.

Если бы не матчи Лиги Конференций, то команда шла бы без побед уже два месяца, ведь последняя победа именно в Бундеслиге у них была еще в конце сентября. За последние 5 матчей на их счету 4 поражения и 1 победа. Угадайте, в каком турнире была та единственная победа. Конечно, в Лиге Конференций, удалось обыграть "Хартс" (2:0).

Но когда мы возвращаемся в Германию, то там они вылетели из Кубка (1:2), уступив "Шольштайн Килю" (0:1), "Вольфсубргу" (1:3) и "Байеру" (2:5).

Бросается в глаза и то, что почти в каждой игре они забивают своих голы, просто пропускают гораздо больше. Поэтому то, что в матче с "Челси" следует ожидать 3 и более голов, даже не поддается сомнению.

Хайденхайм – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 28.11.2024 - изображение 1

Новости "Челси"

С "Челси" в принципе все понятно. Команда Энцо Марески сконцентрирована на чемпионате Англии и точно не раздумывает над тем, как им любым способом обыгрывать "Хайденхайм". Если здесь не будет победы - ничего страшного, команда точно не будет разочарована.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. То самое поражение произошло в матче Кубка Лиги против "Ньюкасла" на выезде, когда Мареска выставил второй состав, поэтому особо серьезно этот результат воспринимать не стоит.

Вничью сыграли против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", и там, и там по 1:1. То есть соперники были непростыми, пришлось попотеть. Ну а победили они "Лестер" на прошлых выходных после международного перерыва (2:1) и "Ноа" в Лиге Конференций (8:0). Команда в неплохой форме, но имеет другие приоритеты, поэтому в матче с немцами можно ожидать чего угодно.

Хайденхайм – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 28.11.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 3 3 0 0 16-3 9
2 Легия "Легия" 3 3 0 0 8-0 9
3 Ягелония Ягелония 3 3 0 0 7-1 9
4 Рапид Вена Рапид Вена 3 3 0 0 6-1 9
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 3 3 0 0 7-3 9
6 Хайденхайм "Хайденхайм" 3 3 0 0 5-1 9
7 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 3 2 1 0 7-3 7
8 Фиорентина "Фиорентина" 3 2 0 1 7-4 6
9 Пафос Пафос 3 2 0 1 5-2 6
10 Олимпия "Олимпия" 3 2 0 1 5-2 6
11 Лугано "Лугано" 3 2 0 1 5-4 6
12 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 3 2 0 1 4-3 6
13 Гент Гент 3 2 0 1 5-5 6
14 Викингур "Викингур" 3 2 0 1 5-5 6
15 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3 1 1 1 7-5 4
16 Юргорден Юргорден 3 1 1 1 5-5 4
17 АПОЭЛ АПОЭЛ 3 1 1 1 3-3 4
18 Бетис "Бетис" 3 1 1 1 3-3 4
19 Борац Борац 3 1 1 1 2-3 4
20 СМС Публикум СМС Публикум 3 1 0 2 7-6 3
21 Омония "Омония" 3 1 0 2 4-3 3
22 Мольде "Мольде" 3 1 0 2 4-5 3
23 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 3 1 0 2 4-5 3
24 ТНС ТНС 3 1 0 2 3-4 3
25 Астана "Астана" 3 1 0 2 1-3 3
26 ХИК ХИК 3 1 0 2 1-5 3
27 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3 1 0 2 6-11 3
28 Ноа Ноа 3 1 0 2 2-9 3
29 Копенгаген "Копенгаген" 3 0 2 1 4-5 2
30 ЛАСК ЛАСК 3 0 2 1 2-4 2
31 Панатинаикос "Панатинаикос" 3 0 1 2 3-7 1
32 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 3 0 1 2 4-9 1
33 Млада Болеслав Млада Болеслав 3 0 0 3 1-5 0
34 Фола "Фола" 3 0 0 3 1-7 0
35 Ларн Ларн 3 0 0 3 2-9 0
36 Петрокуб Петрокуб 3 0 0 3 1-9 0

Цифры и факты

  • Это будет первый в истории официальный матч между "Хайденхаймом" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
  • В каждом из трех матчей Лиги Конференций этого сезона с участием "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;
  • Только в 1 из 3 матчей "Хайденхайма" в Лиге Конференций этого сезона проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Наставник немецкого коллектива не сможет рассчитывать на помощь сразу нескольких исполнителей из-за их повреждений. Не сыграют Марнон Буш, Лука Янеш, Юлиан Нигюс и Марвин Пирингер.

Что касается Марески, то он не рассчитывает на помощь мало Гюсто, Риса Джеймса и Педру Нету, все травмированы. Также напомним, что Коул Палмер, Уэсли Фофана и Ромео Лавия не в заявке "Челси" на осеннюю часть Лиги Конференций, они не сыграют.

"Хайденхайм", 4-3-3: Мюллер — Траоре, Майнка, Гимбер, Форенбах — Дорш, Мелони, Шеппнер — Бек, Пирингер, Гонзак

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиль, Вейга — Казадеи, Дьюсбери-Холл — Мадуэке, Феликс, Мудрик — Нкунку

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Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
6.80
4.70
1.47
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Прогноз на матч между "Хайденхаймом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:4. Вот почему-то не покидает ощущение, что здесь может произойти голевой ливень. Немецкий коллектив любит атаковать и умеет забивать даже самым сильным соперникам, но в обороне имеет очень много проблем. Такие же проблемы есть и у "Челси". Здесь они полностью сходятся. Но разница в классе должна взять свое, поэтому победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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