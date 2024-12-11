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Астана – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 12.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астаной" и "Челси" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Конференций. Этап лиги, 5-й тур.
12 декабря. 17:30. Алматы. "Центральный Стадион"
Главный судья: Свен Яблонски (Германия)
Трансляция: Megogo Football 1
Тот самый выезд "Челси", в котором можно потерять очки и сильно не разочароваться. Возможно, именно в Казахстане будет первая потеря очков от команды Марески в этом сезоне Лиги Конференций. Они планируют ехать на этот матч с ограниченным составом, без большого количества основных исполнителей, поэтому здесь может произойти все, что угодно.
"Астана" готова принимать у себя именитых соперников, вот только насколько именитые футболисты выйдут на этот матч? Вопрос открытый.
Новости "Астаны"
Подопечные Григория Бабаяна провели неплохой сезон в национальном чемпионате, хотя если они не стали чемпионами, это уже следует рассматривать как небольшой провал. Они завершили чемпионат на второй строчке, впереди "Кайрат" и между коллективами всего 1 балл разницы.
В этом календарном году у "Астаны" остается только Лига Конференций. Последний матч в рамках чемпионата Казахстана они провели еще 23 ноября. А игровой практики официальных матчей у них нет с 28 ноября. Возможно, это сыграет свою негативную роль в подготовке команды к противостоянию с "Челси".
После 4 туров у них 4 очка в турнирной таблице Лиги Конференций и они оставляют себе шансы все же выйти по крайней мере в раунд плей-офф, для этого желательно добывать еще немного очков. За последние 5 матчей у них 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Точно не лучшая форма, как и путь в еврокубке, где они успели проиграть "Нью-Сейнтс" (0:2) и "Пафосу" (0:1). Будет интересно взглянуть, как они покажут себя против максимально ослабленной версии "Челси".
Новости "Челси"
Обсуждать форму в последних матчах от команды Марески не имеет большого смысла, ведь мы понимаем, что сюда приедет совсем другая команда и будут играть совсем другие исполнители. Немало их будет из молодежной академии, об этом сообщил наставник команды на своей конференции.
Перелет в Казахстан займет у них 8 часов, поэтому особо напрягать основных исполнителей там не планируют. Кстати, Михаил Мудрик сегодня с командой не тренировался и, кажется, снова пропустит матч "Челси". Скорее всего, украинца в этой игре мы не увидим.
Пока что в Лиге Конференций они шли без потерь очков, только победы. И играли они весь этот путь вторым составом. А сейчас будет практически третий состав и сложный перелет с минимумом времени на адаптацию. Насколько они будут готовы обыгрывать "Астану"? Вопрос открытый.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|4
|4
|0
|0
|18-3
|12
|2
|"Легия"
|4
|4
|0
|0
|11-0
|12
|3
|Ягелония
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|5
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|6
|"Фиорентина"
|4
|3
|0
|1
|10-6
|9
|7
|"Олимпия"
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|8
|"Лугано"
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|9
|"Хайденхайм"
|4
|3
|0
|1
|5-3
|9
|10
|"Шэмрок Роверс"
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|11
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|9-5
|7
|12
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|13
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|14
|"Викингур"
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|15
|Борац
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|16
|Пафос
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|17
|Харт оф Мидлотиан
|4
|2
|0
|2
|4-5
|6
|18
|Гент
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|19
|"Копенгаген"
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|20
|СМС Публикум
|4
|1
|1
|2
|10-9
|4
|21
|ТСЦ Бачка-Топола
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|22
|"Бетис"
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|23
|"Астана"
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|24
|"Панатинаикос"
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|25
|Санкт-Галлен
|4
|1
|1
|2
|8-13
|4
|26
|Ноа
|4
|1
|1
|2
|2-9
|4
|27
|"Мольде"
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|28
|"Омония"
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|29
|ТНС
|4
|1
|0
|3
|3-5
|3
|30
|Млада Болеслав
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|31
|ХИК
|4
|1
|0
|3
|1-6
|3
|32
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|33
|"Истанбул ББ"
|4
|0
|2
|2
|5-10
|2
|34
|Петрокуб
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|35
|"Фола"
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
|36
|Ларн
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Цифры и факты
- Это будет первый в истории официальный матч между "Астаной" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
- В 3 из 4 матчей Лиги Конференций "Челси" в этом сезоне проходила ставка ТБ 2.5;
- В 4 из последних 5 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Потерь у подопечных Григория Бабаяна нет. Вся команда готова играть, травм нет.
Что касается Энцо Марески, то там травмы, к которым добавляются просто отсутствующие в заявке на турнир игроки и дисквалификации также. Не сыграют Казадеи, Фофана, Джеймс, Лавия, Мадуэке, Палмер и, почти наверняка, не сыграет Мудрик.
"Астана", 5-2-3: Чондрич — Бартолец, Кажуколовас, Калайца, Аманович, Вороговский — Эбонг, Грипши — Томасов, Джеофри, Камара
"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Дисаси, Адарабиойо, Вейга — Дьюсбери-Холл, Рак-Сакьи — Джордж, Чуквуэмека, Нкунку — Гию
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Астаной" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Тот факт, что лондонцы приедут на этот матч в максимально неоптимальном составе, не надо забывать и о том, что в Казахстане завершился чемпионат и местная команда может быть не в оптимальной форме. Хотя, это может даже сыграть им на пользу. Тем не менее, мы прогнозируем победу гостей. Непростую победу, учитывая все обстоятельства и тот состав, который должен выйти на эту игру с их стороны.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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