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Астана – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 12.12.2024

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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астаной" и "Челси" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций

Астана – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 12.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Этап лиги, 5-й тур.

12 декабря. 17:30. Алматы. "Центральный Стадион"

Главный судья: Свен Яблонски (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

Тот самый выезд "Челси", в котором можно потерять очки и сильно не разочароваться. Возможно, именно в Казахстане будет первая потеря очков от команды Марески в этом сезоне Лиги Конференций. Они планируют ехать на этот матч с ограниченным составом, без большого количества основных исполнителей, поэтому здесь может произойти все, что угодно.

"Астана" готова принимать у себя именитых соперников, вот только насколько именитые футболисты выйдут на этот матч? Вопрос открытый.

Содержание

Новости "Астаны"

Подопечные Григория Бабаяна провели неплохой сезон в национальном чемпионате, хотя если они не стали чемпионами, это уже следует рассматривать как небольшой провал. Они завершили чемпионат на второй строчке, впереди "Кайрат" и между коллективами всего 1 балл разницы.

В этом календарном году у "Астаны" остается только Лига Конференций. Последний матч в рамках чемпионата Казахстана они провели еще 23 ноября. А игровой практики официальных матчей у них нет с 28 ноября. Возможно, это сыграет свою негативную роль в подготовке команды к противостоянию с "Челси".

После 4 туров у них 4 очка в турнирной таблице Лиги Конференций и они оставляют себе шансы все же выйти по крайней мере в раунд плей-офф, для этого желательно добывать еще немного очков. За последние 5 матчей у них 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Точно не лучшая форма, как и путь в еврокубке, где они успели проиграть "Нью-Сейнтс" (0:2) и "Пафосу" (0:1). Будет интересно взглянуть, как они покажут себя против максимально ослабленной версии "Челси".

Астана – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 12.12.2024 - изображение 1

Новости "Челси"

Обсуждать форму в последних матчах от команды Марески не имеет большого смысла, ведь мы понимаем, что сюда приедет совсем другая команда и будут играть совсем другие исполнители. Немало их будет из молодежной академии, об этом сообщил наставник команды на своей конференции.

Перелет в Казахстан займет у них 8 часов, поэтому особо напрягать основных исполнителей там не планируют. Кстати, Михаил Мудрик сегодня с командой не тренировался и, кажется, снова пропустит матч "Челси". Скорее всего, украинца в этой игре мы не увидим.

Пока что в Лиге Конференций они шли без потерь очков, только победы. И играли они весь этот путь вторым составом. А сейчас будет практически третий состав и сложный перелет с минимумом времени на адаптацию. Насколько они будут готовы обыгрывать "Астану"? Вопрос открытый.

Астана – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 12.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 4 4 0 0 18-3 12
2 Легия "Легия" 4 4 0 0 11-0 12
3 Ягелония Ягелония 4 3 1 0 10-4 10
4 Рапид Вена Рапид Вена 4 3 1 0 7-2 10
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 4 3 1 0 8-4 10
6 Фиорентина "Фиорентина" 4 3 0 1 10-6 9
7 Олимпия "Олимпия" 4 3 0 1 6-2 9
8 Лугано "Лугано" 4 3 0 1 7-4 9
9 Хайденхайм "Хайденхайм" 4 3 0 1 5-3 9
10 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 4 2 2 0 8-4 8
11 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 4 2 1 1 9-5 7
12 Юргорден Юргорден 4 2 1 1 6-5 7
13 АПОЭЛ АПОЭЛ 4 2 1 1 4-3 7
14 Викингур "Викингур" 4 2 1 1 5-5 7
15 Борац Борац 4 2 1 1 4-4 7
16 Пафос Пафос 4 2 0 2 7-5 6
17 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 2 0 2 4-5 6
18 Гент Гент 4 2 0 2 5-7 6
19 Копенгаген "Копенгаген" 4 1 2 1 6-6 5
20 СМС Публикум СМС Публикум 4 1 1 2 10-9 4
21 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 4 1 1 2 6-7 4
22 Бетис "Бетис" 4 1 1 2 4-5 4
23 Астана "Астана" 4 1 1 2 2-4 4
24 Панатинаикос "Панатинаикос" 4 1 1 2 4-7 4
25 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4 1 1 2 8-13 4
26 Ноа Ноа 4 1 1 2 2-9 4
27 Мольде "Мольде" 4 1 0 3 4-6 3
28 Омония "Омония" 4 1 0 3 4-6 3
29 ТНС ТНС 4 1 0 3 3-5 3
30 Млада Болеслав Млада Болеслав 4 1 0 3 3-6 3
31 ХИК ХИК 4 1 0 3 1-6 3
32 ЛАСК ЛАСК 4 0 2 2 3-6 2
33 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 4 0 2 2 5-10 2
34 Петрокуб Петрокуб 4 0 1 3 2-10 1
35 Фола "Фола" 4 0 0 4 2-9 0
36 Ларн Ларн 4 0 0 4 2-10 0

Цифры и факты

  • Это будет первый в истории официальный матч между "Астаной" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
  • В 3 из 4 матчей Лиги Конференций "Челси" в этом сезоне проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 4 из последних 5 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Потерь у подопечных Григория Бабаяна нет. Вся команда готова играть, травм нет.

Что касается Энцо Марески, то там травмы, к которым добавляются просто отсутствующие в заявке на турнир игроки и дисквалификации также. Не сыграют Казадеи, Фофана, Джеймс, Лавия, Мадуэке, Палмер и, почти наверняка, не сыграет Мудрик.

"Астана", 5-2-3: Чондрич — Бартолец, Кажуколовас, Калайца, Аманович, Вороговский — Эбонг, Грипши — Томасов, Джеофри, Камара

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Дисаси, Адарабиойо, Вейга — Дьюсбери-Холл, Рак-Сакьи — Джордж, Чуквуэмека, Нкунку — Гию

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Ставки и коэффициенты на матч

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9.10
5.30
1.35
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Прогноз на матч между "Астаной" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Тот факт, что лондонцы приедут на этот матч в максимально неоптимальном составе, не надо забывать и о том, что в Казахстане завершился чемпионат и местная команда может быть не в оптимальной форме. Хотя, это может даже сыграть им на пользу. Тем не менее, мы прогнозируем победу гостей. Непростую победу, учитывая все обстоятельства и тот состав, который должен выйти на эту игру с их стороны.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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