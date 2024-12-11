Астана – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 12.12.2024

Лига Конференций. Этап лиги, 5-й тур.

12 декабря. 17:30. Алматы. "Центральный Стадион"

Главный судья: Свен Яблонски (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

Тот самый выезд "Челси", в котором можно потерять очки и сильно не разочароваться. Возможно, именно в Казахстане будет первая потеря очков от команды Марески в этом сезоне Лиги Конференций. Они планируют ехать на этот матч с ограниченным составом, без большого количества основных исполнителей, поэтому здесь может произойти все, что угодно.

"Астана" готова принимать у себя именитых соперников, вот только насколько именитые футболисты выйдут на этот матч? Вопрос открытый.

Новости "Астаны"

Подопечные Григория Бабаяна провели неплохой сезон в национальном чемпионате, хотя если они не стали чемпионами, это уже следует рассматривать как небольшой провал. Они завершили чемпионат на второй строчке, впереди "Кайрат" и между коллективами всего 1 балл разницы.

В этом календарном году у "Астаны" остается только Лига Конференций. Последний матч в рамках чемпионата Казахстана они провели еще 23 ноября. А игровой практики официальных матчей у них нет с 28 ноября. Возможно, это сыграет свою негативную роль в подготовке команды к противостоянию с "Челси".

После 4 туров у них 4 очка в турнирной таблице Лиги Конференций и они оставляют себе шансы все же выйти по крайней мере в раунд плей-офф, для этого желательно добывать еще немного очков. За последние 5 матчей у них 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Точно не лучшая форма, как и путь в еврокубке, где они успели проиграть "Нью-Сейнтс" (0:2) и "Пафосу" (0:1). Будет интересно взглянуть, как они покажут себя против максимально ослабленной версии "Челси".

Новости "Челси"

Обсуждать форму в последних матчах от команды Марески не имеет большого смысла, ведь мы понимаем, что сюда приедет совсем другая команда и будут играть совсем другие исполнители. Немало их будет из молодежной академии, об этом сообщил наставник команды на своей конференции.

Перелет в Казахстан займет у них 8 часов, поэтому особо напрягать основных исполнителей там не планируют. Кстати, Михаил Мудрик сегодня с командой не тренировался и, кажется, снова пропустит матч "Челси". Скорее всего, украинца в этой игре мы не увидим.

Пока что в Лиге Конференций они шли без потерь очков, только победы. И играли они весь этот путь вторым составом. А сейчас будет практически третий состав и сложный перелет с минимумом времени на адаптацию. Насколько они будут готовы обыгрывать "Астану"? Вопрос открытый.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Это будет первый в истории официальный матч между "Астаной" и "Челси", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В 3 из 4 матчей Лиги Конференций "Челси" в этом сезоне проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из последних 5 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Потерь у подопечных Григория Бабаяна нет. Вся команда готова играть, травм нет.

Что касается Энцо Марески, то там травмы, к которым добавляются просто отсутствующие в заявке на турнир игроки и дисквалификации также. Не сыграют Казадеи, Фофана, Джеймс, Лавия, Мадуэке, Палмер и, почти наверняка, не сыграет Мудрик.

"Астана", 5-2-3: Чондрич — Бартолец, Кажуколовас, Калайца, Аманович, Вороговский — Эбонг, Грипши — Томасов, Джеофри, Камара

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Дисаси, Адарабиойо, Вейга — Дьюсбери-Холл, Рак-Сакьи — Джордж, Чуквуэмека, Нкунку — Гию

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Ставки и коэффициенты на матч

9.10 5.30 1.35 Узнать больше

Прогноз на матч между "Астаной" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Тот факт, что лондонцы приедут на этот матч в максимально неоптимальном составе, не надо забывать и о том, что в Казахстане завершился чемпионат и местная команда может быть не в оптимальной форме. Хотя, это может даже сыграть им на пользу. Тем не менее, мы прогнозируем победу гостей. Непростую победу, учитывая все обстоятельства и тот состав, который должен выйти на эту игру с их стороны.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.