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Ягеллония - Олимпия. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
Ягеллония - Олимпия: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Интересный и конкурентный матч ожидает болельщиков в последнем туре Лиги конференций. "Ягеллония" примет "Олимпию". Обе команды уже гарантировали себе евровесну и в очном противостоянии определят, кто будет играть в 1/8 финала, а кому придется играть в 1/16.
Лига конференций. Этап лиги, 6-й тур
19 декабря. 22:00. "Городской стадион". Белосток
"Ягеллония" - "Олимпия"
Трансляция: Megogo Football 11
"Ягеллония": последние новости
Пока польская команда занимает восьмое место, но 1/8 финала ей еще не гарантирована, если учитывать плотность в таблице. Всё решится в последнем туре. Два тура подряд в Лиге конференций не может выиграть "Ягеллония". Сначала поляки в сумасшедшем матче сыграли вничью с "Целье" – 3:3. А неделю назад "Ягеллония" неожиданно на выезде минимально проиграла "Млади Болеслав" – 0:1. Поляки 64% игрового времени владели мячом, но всего трижды пробили в створ ворот. К тому же, из-за неспортивного поведения на последних секундах получил красную центральный защитник Дьегес и он не сможет сыграть в последнем туре. Такие результаты не позволили полякам гарантировать себе 1/8 финала до матча с "Олимпией". Обращаем внимание, что до этих неудач "Ягеллония" выиграла три матча подряд в Лиге конференций.
Первую часть сезона местного чемпионата "Ягеллония" завершила и на третьем месте. Команда на три очка отстает от лидера и вся основная борьба еще впереди.
Ориентировочный состав: Абрамович – Сачек, Скшипчак, Галити, Стоинович – Имас, Кубицкий, Нене – Хансен, Пулулу, Чурлинов
"Олимпия": последние новости
Коллектив из Словении занимает четырнадцатое место, но всего на одно очко отстает от поляков и продолжает сражаться за 1/8 финала. В Лиге Конференций "Олимпия" выиграла три матча и два проиграла. В прошлом туре словенцы дома без шансов уступили "Серкль Брюгге" – 1:4. Учитывая ход матча, это был логичный результат. Таким образом, впервые за 12 матчей "Олимпия" проиграла. Также не привычным для команды количество пропущенных мячей. В нынешнем сезоне словенцы больше двух голов за игру еще не пропускали, а здесь сразу четыре.
В местном чемпионате у "Олимпии" все хорошо - первое место и шесть очков преимущества над ближайшим преследователем. В чемпионате Словении "Олимпия" проиграла всего один матч.
Ориентировочный состав: Видовшек – Мухамедбегович, Ратник, Ристич – Суалехе, Доффо, Агба, Силва, Бланко, Брест – Дурдов
Последние матчи команд
Ягеллония
- Млада Болеслав - Ягеллония 1:0 (ЛК)
- Пуща – Ягеллония 1:1 (чемпионат)
- Грудьондз - Ягеллония 1:3 (Кубок)
- Погонь – Ягеллония 1:1 (чемпионат)
- Целье – Ягеллония 3:3 (ЛК)
"Олимпия"
- Олимпия – Серкль Брюгге 1:4 (ЛК)
- Браво – Олимпия 1:1 (чемпионат)
- Олимпия - Радомле 2:0 (чемпионат)
- Олимпия - Ларн 1:0 (ЛК)
- Мура – Олимпия 0:1 (чемпионат)
Личные встречи
Команды между собой еще не встречались. Таким образом, у Польши для них будет дебютное противостояние в истории. К тому же, этот матч важен с турнирной точки зрения.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз матча Ягеллония - Олимпия
Команды себе гарантировали евровесну, но у них есть мотивация на последний тур, ведь хочется квалифицироваться в 1/8 финала. В прошлом туре эти команды проиграли и постараются реабилитироваться за неудачи. Букмекеры считают фаворитами поляков, но с этим сложно согласиться. Безусловно, поражение 1:4 болезненно для словенцев, но эта команда продемонстрировала, что с ней следует считаться. К тому же "Ягеллонии" не сможет помочь основной центральный защитник Дьегес. Прогноз – "Олимпия" не проигрывает (1.73).
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