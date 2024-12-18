Ягеллония - Олимпия. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Интересный и конкурентный матч ожидает болельщиков в последнем туре Лиги конференций. "Ягеллония" примет "Олимпию". Обе команды уже гарантировали себе евровесну и в очном противостоянии определят, кто будет играть в 1/8 финала, а кому придется играть в 1/16.

Лига конференций. Этап лиги, 6-й тур

19 декабря. 22:00. "Городской стадион". Белосток

"Ягеллония" - "Олимпия"

Трансляция: Megogo Football 11

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"Ягеллония": последние новости

Пока польская команда занимает восьмое место, но 1/8 финала ей еще не гарантирована, если учитывать плотность в таблице. Всё решится в последнем туре. Два тура подряд в Лиге конференций не может выиграть "Ягеллония". Сначала поляки в сумасшедшем матче сыграли вничью с "Целье" – 3:3. А неделю назад "Ягеллония" неожиданно на выезде минимально проиграла "Млади Болеслав" – 0:1. Поляки 64% игрового времени владели мячом, но всего трижды пробили в створ ворот. К тому же, из-за неспортивного поведения на последних секундах получил красную центральный защитник Дьегес и он не сможет сыграть в последнем туре. Такие результаты не позволили полякам гарантировать себе 1/8 финала до матча с "Олимпией". Обращаем внимание, что до этих неудач "Ягеллония" выиграла три матча подряд в Лиге конференций.

Первую часть сезона местного чемпионата "Ягеллония" завершила и на третьем месте. Команда на три очка отстает от лидера и вся основная борьба еще впереди.

Ориентировочный состав: Абрамович – Сачек, Скшипчак, Галити, Стоинович – Имас, Кубицкий, Нене – Хансен, Пулулу, Чурлинов

"Олимпия": последние новости

Коллектив из Словении занимает четырнадцатое место, но всего на одно очко отстает от поляков и продолжает сражаться за 1/8 финала. В Лиге Конференций "Олимпия" выиграла три матча и два проиграла. В прошлом туре словенцы дома без шансов уступили "Серкль Брюгге" – 1:4. Учитывая ход матча, это был логичный результат. Таким образом, впервые за 12 матчей "Олимпия" проиграла. Также не привычным для команды количество пропущенных мячей. В нынешнем сезоне словенцы больше двух голов за игру еще не пропускали, а здесь сразу четыре.

В местном чемпионате у "Олимпии" все хорошо - первое место и шесть очков преимущества над ближайшим преследователем. В чемпионате Словении "Олимпия" проиграла всего один матч.

Ориентировочный состав: Видовшек – Мухамедбегович, Ратник, Ристич – Суалехе, Доффо, Агба, Силва, Бланко, Брест – Дурдов

Последние матчи команд

Ягеллония

Млада Болеслав - Ягеллония 1:0 (ЛК)

Пуща – Ягеллония 1:1 (чемпионат)

Грудьондз - Ягеллония 1:3 (Кубок)

Погонь – Ягеллония 1:1 (чемпионат)

Целье – Ягеллония 3:3 (ЛК)

"Олимпия"

Олимпия – Серкль Брюгге 1:4 (ЛК)

Браво – Олимпия 1:1 (чемпионат)

Олимпия - Радомле 2:0 (чемпионат)

Олимпия - Ларн 1:0 (ЛК)

Мура – ​​Олимпия 0:1 (чемпионат)

Личные встречи

Команды между собой еще не встречались. Таким образом, у Польши для них будет дебютное противостояние в истории. К тому же, этот матч важен с турнирной точки зрения.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз матча Ягеллония - Олимпия

Команды себе гарантировали евровесну, но у них есть мотивация на последний тур, ведь хочется квалифицироваться в 1/8 финала. В прошлом туре эти команды проиграли и постараются реабилитироваться за неудачи. Букмекеры считают фаворитами поляков, но с этим сложно согласиться. Безусловно, поражение 1:4 болезненно для словенцев, но эта команда продемонстрировала, что с ней следует считаться. К тому же "Ягеллонии" не сможет помочь основной центральный защитник Дьегес. Прогноз – "Олимпия" не проигрывает (1.73).