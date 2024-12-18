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Ягеллония - Олимпия. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

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Ягеллония - Олимпия: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол

Ягеллония - Олимпия. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересный и конкурентный матч ожидает болельщиков в последнем туре Лиги конференций. "Ягеллония" примет "Олимпию". Обе команды уже гарантировали себе евровесну и в очном противостоянии определят, кто будет играть в 1/8 финала, а кому придется играть в 1/16.

Лига конференций. Этап лиги, 6-й тур

19 декабря. 22:00. "Городской стадион". Белосток

"Ягеллония" - "Олимпия"

Трансляция: Megogo Football 11

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Трансляция матча Ягеллония - Олимпия
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Содержание

"Ягеллония": последние новости

Пока польская команда занимает восьмое место, но 1/8 финала ей еще не гарантирована, если учитывать плотность в таблице. Всё решится в последнем туре. Два тура подряд в Лиге конференций не может выиграть "Ягеллония". Сначала поляки в сумасшедшем матче сыграли вничью с "Целье" – 3:3. А неделю назад "Ягеллония" неожиданно на выезде минимально проиграла "Млади Болеслав" – 0:1. Поляки 64% игрового времени владели мячом, но всего трижды пробили в створ ворот. К тому же, из-за неспортивного поведения на последних секундах получил красную центральный защитник Дьегес и он не сможет сыграть в последнем туре. Такие результаты не позволили полякам гарантировать себе 1/8 финала до матча с "Олимпией". Обращаем внимание, что до этих неудач "Ягеллония" выиграла три матча подряд в Лиге конференций.

Первую часть сезона местного чемпионата "Ягеллония" завершила и на третьем месте. Команда на три очка отстает от лидера и вся основная борьба еще впереди.

Ориентировочный состав: Абрамович – Сачек, Скшипчак, Галити, Стоинович – Имас, Кубицкий, Нене – Хансен, Пулулу, Чурлинов

"Олимпия": последние новости

Коллектив из Словении занимает четырнадцатое место, но всего на одно очко отстает от поляков и продолжает сражаться за 1/8 финала. В Лиге Конференций "Олимпия" выиграла три матча и два проиграла. В прошлом туре словенцы дома без шансов уступили "Серкль Брюгге" – 1:4. Учитывая ход матча, это был логичный результат. Таким образом, впервые за 12 матчей "Олимпия" проиграла. Также не привычным для команды количество пропущенных мячей. В нынешнем сезоне словенцы больше двух голов за игру еще не пропускали, а здесь сразу четыре.

В местном чемпионате у "Олимпии" все хорошо - первое место и шесть очков преимущества над ближайшим преследователем. В чемпионате Словении "Олимпия" проиграла всего один матч.

Ориентировочный состав: Видовшек – Мухамедбегович, Ратник, Ристич – Суалехе, Доффо, Агба, Силва, Бланко, Брест – Дурдов

Последние матчи команд

Ягеллония

  • Млада Болеслав - Ягеллония 1:0 (ЛК)
  • Пуща – Ягеллония 1:1 (чемпионат)
  • Грудьондз - Ягеллония 1:3 (Кубок)
  • Погонь – Ягеллония 1:1 (чемпионат)
  • Целье – Ягеллония 3:3 (ЛК)

"Олимпия"

  • Олимпия – Серкль Брюгге 1:4 (ЛК)
  • Браво – Олимпия 1:1 (чемпионат)
  • Олимпия - Радомле 2:0 (чемпионат)
  • Олимпия - Ларн 1:0 (ЛК)
  • Мура – ​​Олимпия 0:1 (чемпионат)

Личные встречи

Команды между собой еще не встречались. Таким образом, у Польши для них будет дебютное противостояние в истории. К тому же, этот матч важен с турнирной точки зрения.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 5 5 0 0 21-4 15
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13
3 Фиорентина "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12
4 Легия "Легия" 5 4 0 1 12-2 12
5 Лугано "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12
6 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11
7 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10
8 Ягелония Ягелония 5 3 1 1 10-5 10
9 Рапид Вена Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10
10 АПОЭЛ АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10
11 Юргорден Юргорден 5 3 1 1 8-6 10
12 Пафос Пафос 5 3 0 2 9-5 9
13 Гент Гент 5 3 0 2 8-7 9
14 Олимпия "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9
15 Хайденхайм "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9
16 Копенгаген "Копенгаген" 5 2 2 1 8-6 8
17 Бетис "Бетис" 5 2 1 2 5-5 7
18 Панатинаикос "Панатинаикос" 5 2 1 2 6-7 7
19 Викингур "Викингур" 5 2 1 2 6-7 7
20 Борац Борац 5 2 1 2 4-7 7
21 Омония "Омония" 5 2 0 3 7-7 6
22 Млада Болеслав Млада Болеслав 5 2 0 3 4-6 6
23 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 4-7 6
24 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 5 1 2 2 8-11 5
25 СМС Публикум СМС Публикум 5 1 1 3 10-11 4
26 Мольде "Мольде" 5 1 1 3 6-8 4
27 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6-10 4
28 Астана "Астана" 5 1 1 3 3-7 4
29 ХИК ХИК 5 1 1 3 3-8 4
30 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5 1 1 3 9-17 4
31 Ноа Ноа 5 1 1 3 3-12 4
32 ТНС ТНС 5 1 0 4 3-7 3
33 Фола "Фола" 5 1 0 4 4-9 3
34 ЛАСК ЛАСК 5 0 2 3 3-13 2
35 Петрокуб Петрокуб 5 0 1 4 2-11 1
36 Ларн Ларн 5 0 0 5 2-12 0

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
2.13
3.45
3.55
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Прогноз матча Ягеллония - Олимпия

Команды себе гарантировали евровесну, но у них есть мотивация на последний тур, ведь хочется квалифицироваться в 1/8 финала. В прошлом туре эти команды проиграли и постараются реабилитироваться за неудачи. Букмекеры считают фаворитами поляков, но с этим сложно согласиться. Безусловно, поражение 1:4 болезненно для словенцев, но эта команда продемонстрировала, что с ней следует считаться. К тому же "Ягеллонии" не сможет помочь основной центральный защитник Дьегес. Прогноз – "Олимпия" не проигрывает (1.73).

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