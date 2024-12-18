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ЛАСК - Викингур Рейкьявик. Анонс и прогноз матча Лиги конференций УЕФА на 19.12.2024
Таловеров и Ласк рискуют покинуть турнир. Есть ли шанс удержаться на плаву?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После разгромного поражения от "Фиорентины" (0:7) ЛАСК теряет все шансы на продолжение выступлений в Лиге конференций. "Викингур" же находится в гораздо лучшем положении - 19-е место. Сможет ли Таловеров и компания реабилитироваться и достойно провести матч шестого тура? И не потеряет ли очки "Викингур", у которого пока есть шанс закрепиться в топ-24 команд Лиги конференций?
Лига конференций УЕФА, шестой тур
Линц (Австрия). Стадион "Райффайзен Арена"
"ЛАСК" 22:00 "Викингур"
Арбитр в поле: Мохаммад Аль--Эмара (Финляндия)
Телетрансляция – Megogo Футбол 18
Новости ЛАСКа
Бронзовый призер Австрии (сезон 2023/2024) стартовал в нынешнем сезоне отвратительно. Провалил квалификацию Лиги Европы и первые матчи Австрийской бундеслиги провел без побед. В итоге клуб отправил главного тренера Томаса Дарасса в отставку. На его место пришел Маркус Шопп. Но смена тренера не принесла желаемого результата. Слабая атака и невразумительная оборона приносит свои отрицательные плоды: седьмое место в чемпионате Австрии и 34-е - в Лиге конференций. От путевки в европейские турниры на сезон 2025/2026 клуб отдаляется большими темпами. Нас может порадовать только то, что Максим Таловеров не является единоличным антигероем такого положения дел. Хуже украинца в обороне играют Смолчич и Цирайс.
Еще в сентябре на "ЛАСК" смотрели как на претендента в список восьмерки лучших турнира. Однако все не так гладко и радужно в команде Таловерова. В пяти турах "ЛАСК" не одержал ни одной победы. Нельзя сказать, что соперники были сложные ("Серкль", "Олимпия", "Борац", "Юргорден"). Ничего удивительного, что в пятом туре австрийский клуб потерпел разгромное поражение от "Фиорентины" (7:0). Возможно, на такой результат повлияло отсутствие первого номера команды - Йорга Зибенхандля (был дисквалифицирован). На матч с "Викингуром" голкипер готов выйти на поле. Соответственно, у "бело-черных" есть шанс пропустить меньше голов.
Ориентировочный состав "ЛАСКа"
У "ЛАСКа" травмирован нигерийский вингер Мосес Усор. Его место, скорее всего, займет хорватский нападающий Марин Любичич.
Зибенхандль - Стойкович, Таловеров, Смолич, Белло - Йовичич, Богарде - Флеккер, Жуль, Бериша - Любичич
Новости Викингур Рейкьявик
27 октября в Исландии завершился чемпионат. "Викингур" в последнем матче потерпел досадное поражение от "Брейдаблика" (0:3) и занял второе место. Конечно, это не значит, что команда отдыхает между матчами европейского турнира. Регулярными тренировками и товарищескими матчами "Викингур" поддерживает форму.
Нельзя сказать, что "белые" плохо выступают в Лиге конференций, но стабильность отсутствует. Первый матч разгромно проиграли кипрской "Омонии" (4:0). Во втором и третьем туре исправились, победив "бельгийский "Серкль" (3:1) и боснийский "Борац" (2:0). В четвертом туре разошлись нулевым миром с армянским "Ноа", а в пятом туре проиграли шведскому "Юргорден" (1:2). Благодаря последнему поражению "Викингур" упал с 14-го места на 19-е.
Арнар Гуннлаугссон (главный тренер "Викингура") не имеет проблем с выбором футболистов на матч. Травмирован только Пабло Пинейда. Полузащитник находится в лазарете уже более трех месяцев.
Ориентировочный состав "Викингур Рейкьявик"
Йоунссон - Гуннарссон, Фьолусон, Экрот, Атласон - Тордарсон, Андрасон - Ингимюндарсон, Траундарсон, Агнарссон - Джурич
ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Статистика личных встреч
Команды встречаются впервые.
ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Последние матчи команд
Последние пять матчей ЛАСКа
- 23.11.2024. Австрийская бундеслига. "Ред Булл Зальцбург" - "ЛАСК" 1:2
- 28.11.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 4 из 6. "Борац" - "ЛАСК" 2:1
- 01.12.2024. Австрийская бундеслига. "ЛАСК" - "Аустрия" 1:3
- 07.12.2024. Австрийская бундеслига. "Вольфсберг" - "ЛАСК" 2:1
- 12.12.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 5 из 6. "Фиорентина" - "ЛАСК" 7:0
Последние пять матчей Викингур Рейкьявик
- 24.10.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 2 из 6. "Викингур Рейкьявик" - "Серкль" 3:1
- 27.10.2024. Пепсидейльд карла. "Викингур Рейкьявик" - "Брейдаблик" 0:3
- 07.11.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 3 из 6. "Викингур Рейкьявик" - "Борац" 2:0
- 28.11.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 4 из 6. "Ноа" - "Викингур Рейкьявик" 0:0
- 12.12.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 5 из 6. "Викингур Рейкьявик" - "Юргорден" 1:2
ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Турнирное положение команд
В Австрийской бундеслиге "ЛАСК" идет на седьмом месте. В Лиге конференций УЕФА австрийский клуб занимает 34 позицию - ни одной победы, две ничьи и три проигрыша. В пяти матчах забили всего три гола, а пропустили 13.
В Исландии домашний чемпионат 2024 уже завершился (система "весна" - "осень"). "Викингур" уступил чемпионский титул чемпионата Исландии "Брейдаблику" и занял второе место.
В Лиге конференций УЕФА "Викингур" занимает 19-е место. В двух матчах исландский клуб победил, в двух проиграл и один сыграл вничью. В пяти матчах "Викингур" забил шесть голов, пропустил семь.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Ставки и коэффициенты
ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Прогноз на матч от UA-Футбол
На данный момент от "ЛАСКа" ожидать хорошего результата не стоит. Команда находится в отвратительной форме. Вся надежда на то, что футболисты будут мотивированы в последнем матче доказать своим болельщикам, что они еще что-то могут. "Викингуру" необходима победа. Но и ничья вполне устроит для того, чтобы не вылететь из топ-24. Из десяти матчей на европейской арене в восьми команда не проиграла. "Викингур" по статистике забивает по два мяча за 90 минут. "ЛАСК" тоже может отличиться голом престижа. Так что голы в матче, скорее всего, будут. Шанс на победу у исландской команды гораздо выше.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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