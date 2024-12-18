ЛАСК - Викингур Рейкьявик. Анонс и прогноз матча Лиги конференций УЕФА на 19.12.2024

После разгромного поражения от "Фиорентины" (0:7) ЛАСК теряет все шансы на продолжение выступлений в Лиге конференций. "Викингур" же находится в гораздо лучшем положении - 19-е место. Сможет ли Таловеров и компания реабилитироваться и достойно провести матч шестого тура? И не потеряет ли очки "Викингур", у которого пока есть шанс закрепиться в топ-24 команд Лиги конференций?

Лига конференций УЕФА, шестой тур

Линц (Австрия). Стадион "Райффайзен Арена"

"ЛАСК" 22:00 "Викингур"

Арбитр в поле: Мохаммад Аль--Эмара (Финляндия)

Телетрансляция – Megogo Футбол 18

Новости ЛАСКа

Бронзовый призер Австрии (сезон 2023/2024) стартовал в нынешнем сезоне отвратительно. Провалил квалификацию Лиги Европы и первые матчи Австрийской бундеслиги провел без побед. В итоге клуб отправил главного тренера Томаса Дарасса в отставку. На его место пришел Маркус Шопп. Но смена тренера не принесла желаемого результата. Слабая атака и невразумительная оборона приносит свои отрицательные плоды: седьмое место в чемпионате Австрии и 34-е - в Лиге конференций. От путевки в европейские турниры на сезон 2025/2026 клуб отдаляется большими темпами. Нас может порадовать только то, что Максим Таловеров не является единоличным антигероем такого положения дел. Хуже украинца в обороне играют Смолчич и Цирайс.

Еще в сентябре на "ЛАСК" смотрели как на претендента в список восьмерки лучших турнира. Однако все не так гладко и радужно в команде Таловерова. В пяти турах "ЛАСК" не одержал ни одной победы. Нельзя сказать, что соперники были сложные ("Серкль", "Олимпия", "Борац", "Юргорден"). Ничего удивительного, что в пятом туре австрийский клуб потерпел разгромное поражение от "Фиорентины" (7:0). Возможно, на такой результат повлияло отсутствие первого номера команды - Йорга Зибенхандля (был дисквалифицирован). На матч с "Викингуром" голкипер готов выйти на поле. Соответственно, у "бело-черных" есть шанс пропустить меньше голов.

Ориентировочный состав "ЛАСКа"

У "ЛАСКа" травмирован нигерийский вингер Мосес Усор. Его место, скорее всего, займет хорватский нападающий Марин Любичич.

Зибенхандль - Стойкович, Таловеров, Смолич, Белло - Йовичич, Богарде - Флеккер, Жуль, Бериша - Любичич

Новости Викингур Рейкьявик

27 октября в Исландии завершился чемпионат. "Викингур" в последнем матче потерпел досадное поражение от "Брейдаблика" (0:3) и занял второе место. Конечно, это не значит, что команда отдыхает между матчами европейского турнира. Регулярными тренировками и товарищескими матчами "Викингур" поддерживает форму.

Нельзя сказать, что "белые" плохо выступают в Лиге конференций, но стабильность отсутствует. Первый матч разгромно проиграли кипрской "Омонии" (4:0). Во втором и третьем туре исправились, победив "бельгийский "Серкль" (3:1) и боснийский "Борац" (2:0). В четвертом туре разошлись нулевым миром с армянским "Ноа", а в пятом туре проиграли шведскому "Юргорден" (1:2). Благодаря последнему поражению "Викингур" упал с 14-го места на 19-е.

Арнар Гуннлаугссон (главный тренер "Викингура") не имеет проблем с выбором футболистов на матч. Травмирован только Пабло Пинейда. Полузащитник находится в лазарете уже более трех месяцев.

Ориентировочный состав "Викингур Рейкьявик"

Йоунссон - Гуннарссон, Фьолусон, Экрот, Атласон - Тордарсон, Андрасон - Ингимюндарсон, Траундарсон, Агнарссон - Джурич

ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Статистика личных встреч

Команды встречаются впервые.



ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Последние матчи команд

Последние пять матчей ЛАСКа

23.11.2024. Австрийская бундеслига. "Ред Булл Зальцбург" - "ЛАСК" 1:2

28.11.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 4 из 6. "Борац" - "ЛАСК" 2:1

01.12.2024. Австрийская бундеслига. "ЛАСК" - "Аустрия" 1:3

07.12.2024. Австрийская бундеслига. "Вольфсберг" - "ЛАСК" 2:1

12.12.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 5 из 6. "Фиорентина" - "ЛАСК" 7:0

Последние пять матчей Викингур Рейкьявик

24.10.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 2 из 6. "Викингур Рейкьявик" - "Серкль" 3:1

27.10.2024. Пепсидейльд карла. "Викингур Рейкьявик" - "Брейдаблик" 0:3

07.11.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 3 из 6. "Викингур Рейкьявик" - "Борац" 2:0

28.11.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 4 из 6. "Ноа" - "Викингур Рейкьявик" 0:0

12.12.2024. Лига конференций УЕФА. Тур 5 из 6. "Викингур Рейкьявик" - "Юргорден" 1:2



ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Турнирное положение команд

В Австрийской бундеслиге "ЛАСК" идет на седьмом месте. В Лиге конференций УЕФА австрийский клуб занимает 34 позицию - ни одной победы, две ничьи и три проигрыша. В пяти матчах забили всего три гола, а пропустили 13.

В Исландии домашний чемпионат 2024 уже завершился (система "весна" - "осень"). "Викингур" уступил чемпионский титул чемпионата Исландии "Брейдаблику" и занял второе место.

В Лиге конференций УЕФА "Викингур" занимает 19-е место. В двух матчах исландский клуб победил, в двух проиграл и один сыграл вничью. В пяти матчах "Викингур" забил шесть голов, пропустил семь.

Ставки и коэффициенты

ЛАСК – Викингур Рейкьявик. Прогноз на матч от UA-Футбол

На данный момент от "ЛАСКа" ожидать хорошего результата не стоит. Команда находится в отвратительной форме. Вся надежда на то, что футболисты будут мотивированы в последнем матче доказать своим болельщикам, что они еще что-то могут. "Викингуру" необходима победа. Но и ничья вполне устроит для того, чтобы не вылететь из топ-24. Из десяти матчей на европейской арене в восьми команда не проиграла. "Викингур" по статистике забивает по два мяча за 90 минут. "ЛАСК" тоже может отличиться голом престижа. Так что голы в матче, скорее всего, будут. Шанс на победу у исландской команды гораздо выше.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.



