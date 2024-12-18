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Юргорден - Легия. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 19.12.2024

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Поляки хотят догнать Челси

Юргорден - Легия. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 19.12.2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе имеем один еврокубок - Лигу конференций. 6-й тур, среди прочего, подарит нам встречу команд, претендующих на самые высокие места. Речь о шведском "Юргордене" и польской "Легии".

Содержание

Лига конференций. 6 тур

19.12.2024. Теле2 Арена (Стокгольм)

Главный арбитр: Дэвид Смайц (Словакия)

Юргорден - Легия. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 8

Трансляция матча
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Трансляція матчу Юргорден - Легія
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Юргорден

Уже долгое время "Юргорден" имеет возможность полностью сосредоточиться на выступлениях в Лиге конференций. В ноябре завершился сезон в чемпионате Швеции, поэтому команде приходится играть только в еврокубках.

Чтобы иметь игровую практику, между поединками Лиги конференций "Юргорден" проводит контрольные матчи. 5-й тур был всего неделю назад, поэтому перед игрой с "Легией" такой функцией шведы не пользовались.

Кстати, шведский чемпионат команда завершила на 4-м месте, которое не выводит в еврокубки. А борьба была до последнего. У третьего и второго мест всего на 1 очко больше "Юргордена". В любом случае, задача не выполнена.

В Лиге конференций всё идёт хорошо. 11-е место из 36-ти выглядит очень неплохим результатом. Сейчас шведы борются за попадание в 1/8 финала. Плотность в таблице большая, поэтому не факт, что поможет даже победа над "Легией". Но кто его знает...

Из-за дисквалификации не сыграет защитник Тенхо, а от травмы до сих пор восстанавливается полузащитник Юханссон.

Легия

"Легия" сейчас играет в трех турнирах - Экстракляси, Лиге конференций и Кубке Польши. Конечно, это не сравнить с графиком соперника. Однако тем будет и интереснее - увидим, что лучше: отсутствие официальных матчей и сосредоточенность на одном турнире или постоянная игровая практика и напряженный график.

В чемпионате "Легия" пока идет 4-й, то есть вне еврокубковой зоны. До лидера отставание в 6 очков, что не является критической ситуацией. Стоит отметить о высокой результативности "Легии" - 36 голов за 18 матчей фиксируется как лучший показатель в Экстракляси.

В Лиге конференций "Легия" также претендует на самые высокие места. Сейчас у нее аналогичная, четвертая позиция. "Челси" уже не перегнать, но разместиться над ним вполне реально. Это будет просто невероятный результат для поляков.

Правда, есть огромная проблема - кадры. Гонсало Фейо имеет очень ограниченный выбор футболистов на ближайший поединок. Аж 11 игроков не смогут помочь своим партнерам. Часть травмированы (Аугустиняк, Элтим, Лещинский, Мустафаев, Оеделе, Тобиаш, Винагре), двое дисквалифицированы (Капустка и Панков), а еще двое не заявлены на этот турнир (Урбаньский и Брух). Вывод - в атакующей линии могут быть проблемы.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Юргордена:

12.12. Викингур Рейкьявик - Юргорден 1:2 (Лига конференций)
05.12. Юргорден - ГИК 6:1 (Контрольный матч)
28.11. Нью-Сейнтс - Юргорден 0:1 (Лига конференций)

  • Последние 3 встречи Легии:

12.12. Легия - Лугано 1:2 (Лига конференций)
08.12. Заглембе - Легия 0:3 (Экстракляса)
05.12. ЛКС Лодзь - Легия 0:3 (Кубок Польши)

  • Последние очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 5 5 0 0 21-4 15
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13
3 Фиорентина "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12
4 Легия "Легия" 5 4 0 1 12-2 12
5 Лугано "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12
6 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11
7 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10
8 Ягелония Ягелония 5 3 1 1 10-5 10
9 Рапид Вена Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10
10 АПОЭЛ АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10
11 Юргорден Юргорден 5 3 1 1 8-6 10
12 Пафос Пафос 5 3 0 2 9-5 9
13 Гент Гент 5 3 0 2 8-7 9
14 Олимпия "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9
15 Хайденхайм "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9
16 Копенгаген "Копенгаген" 5 2 2 1 8-6 8
17 Бетис "Бетис" 5 2 1 2 5-5 7
18 Панатинаикос "Панатинаикос" 5 2 1 2 6-7 7
19 Викингур "Викингур" 5 2 1 2 6-7 7
20 Борац Борац 5 2 1 2 4-7 7
21 Омония "Омония" 5 2 0 3 7-7 6
22 Млада Болеслав Млада Болеслав 5 2 0 3 4-6 6
23 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 4-7 6
24 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 5 1 2 2 8-11 5
25 СМС Публикум СМС Публикум 5 1 1 3 10-11 4
26 Мольде "Мольде" 5 1 1 3 6-8 4
27 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6-10 4
28 Астана "Астана" 5 1 1 3 3-7 4
29 ХИК ХИК 5 1 1 3 3-8 4
30 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5 1 1 3 9-17 4
31 Ноа Ноа 5 1 1 3 3-12 4
32 ТНС ТНС 5 1 0 4 3-7 3
33 Фола "Фола" 5 1 0 4 4-9 3
34 ЛАСК ЛАСК 5 0 2 3 3-13 2
35 Петрокуб Петрокуб 5 0 1 4 2-11 1
36 Ларн Ларн 5 0 0 5 2-12 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.30
3.55
3.10
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Прогноз на матч Юргорден - Легия от UA-Футбол

Именно из-за значительного количества отсутствующих игроков у "Легии", фаворитом будут считаться хозяева. Плюс много отдыха должно пойти им на пользу. И это еще о факторе домашнего стадиона можно вспомнить. Прогнозируем, что шведы должны не проиграть.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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