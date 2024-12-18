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Юргорден - Легия. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 19.12.2024
Поляки хотят догнать Челси
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе имеем один еврокубок - Лигу конференций. 6-й тур, среди прочего, подарит нам встречу команд, претендующих на самые высокие места. Речь о шведском "Юргордене" и польской "Легии".
Лига конференций. 6 тур
19.12.2024. Теле2 Арена (Стокгольм)
Главный арбитр: Дэвид Смайц (Словакия)
Юргорден - Легия. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 8
Юргорден
Уже долгое время "Юргорден" имеет возможность полностью сосредоточиться на выступлениях в Лиге конференций. В ноябре завершился сезон в чемпионате Швеции, поэтому команде приходится играть только в еврокубках.
Чтобы иметь игровую практику, между поединками Лиги конференций "Юргорден" проводит контрольные матчи. 5-й тур был всего неделю назад, поэтому перед игрой с "Легией" такой функцией шведы не пользовались.
Кстати, шведский чемпионат команда завершила на 4-м месте, которое не выводит в еврокубки. А борьба была до последнего. У третьего и второго мест всего на 1 очко больше "Юргордена". В любом случае, задача не выполнена.
В Лиге конференций всё идёт хорошо. 11-е место из 36-ти выглядит очень неплохим результатом. Сейчас шведы борются за попадание в 1/8 финала. Плотность в таблице большая, поэтому не факт, что поможет даже победа над "Легией". Но кто его знает...
Из-за дисквалификации не сыграет защитник Тенхо, а от травмы до сих пор восстанавливается полузащитник Юханссон.
Легия
"Легия" сейчас играет в трех турнирах - Экстракляси, Лиге конференций и Кубке Польши. Конечно, это не сравнить с графиком соперника. Однако тем будет и интереснее - увидим, что лучше: отсутствие официальных матчей и сосредоточенность на одном турнире или постоянная игровая практика и напряженный график.
В чемпионате "Легия" пока идет 4-й, то есть вне еврокубковой зоны. До лидера отставание в 6 очков, что не является критической ситуацией. Стоит отметить о высокой результативности "Легии" - 36 голов за 18 матчей фиксируется как лучший показатель в Экстракляси.
В Лиге конференций "Легия" также претендует на самые высокие места. Сейчас у нее аналогичная, четвертая позиция. "Челси" уже не перегнать, но разместиться над ним вполне реально. Это будет просто невероятный результат для поляков.
Правда, есть огромная проблема - кадры. Гонсало Фейо имеет очень ограниченный выбор футболистов на ближайший поединок. Аж 11 игроков не смогут помочь своим партнерам. Часть травмированы (Аугустиняк, Элтим, Лещинский, Мустафаев, Оеделе, Тобиаш, Винагре), двое дисквалифицированы (Капустка и Панков), а еще двое не заявлены на этот турнир (Урбаньский и Брух). Вывод - в атакующей линии могут быть проблемы.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Юргордена:
12.12. Викингур Рейкьявик - Юргорден 1:2 (Лига конференций)
05.12. Юргорден - ГИК 6:1 (Контрольный матч)
28.11. Нью-Сейнтс - Юргорден 0:1 (Лига конференций)
- Последние 3 встречи Легии:
12.12. Легия - Лугано 1:2 (Лига конференций)
08.12. Заглембе - Легия 0:3 (Экстракляса)
05.12. ЛКС Лодзь - Легия 0:3 (Кубок Польши)
- Последние очные встречи:
не было вообще
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Юргорден - Легия от UA-Футбол
Именно из-за значительного количества отсутствующих игроков у "Легии", фаворитом будут считаться хозяева. Плюс много отдыха должно пойти им на пользу. И это еще о факторе домашнего стадиона можно вспомнить. Прогнозируем, что шведы должны не проиграть.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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