Юргорден - Легия. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 19.12.2024

На этой неделе имеем один еврокубок - Лигу конференций. 6-й тур, среди прочего, подарит нам встречу команд, претендующих на самые высокие места. Речь о шведском "Юргордене" и польской "Легии".

Лига конференций. 6 тур

19.12.2024. Теле2 Арена (Стокгольм)

Главный арбитр: Дэвид Смайц (Словакия)

Юргорден - Легия. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Юргорден

Уже долгое время "Юргорден" имеет возможность полностью сосредоточиться на выступлениях в Лиге конференций. В ноябре завершился сезон в чемпионате Швеции, поэтому команде приходится играть только в еврокубках.

Чтобы иметь игровую практику, между поединками Лиги конференций "Юргорден" проводит контрольные матчи. 5-й тур был всего неделю назад, поэтому перед игрой с "Легией" такой функцией шведы не пользовались.

Кстати, шведский чемпионат команда завершила на 4-м месте, которое не выводит в еврокубки. А борьба была до последнего. У третьего и второго мест всего на 1 очко больше "Юргордена". В любом случае, задача не выполнена.

В Лиге конференций всё идёт хорошо. 11-е место из 36-ти выглядит очень неплохим результатом. Сейчас шведы борются за попадание в 1/8 финала. Плотность в таблице большая, поэтому не факт, что поможет даже победа над "Легией". Но кто его знает...

Из-за дисквалификации не сыграет защитник Тенхо, а от травмы до сих пор восстанавливается полузащитник Юханссон.

Легия

"Легия" сейчас играет в трех турнирах - Экстракляси, Лиге конференций и Кубке Польши. Конечно, это не сравнить с графиком соперника. Однако тем будет и интереснее - увидим, что лучше: отсутствие официальных матчей и сосредоточенность на одном турнире или постоянная игровая практика и напряженный график.

В чемпионате "Легия" пока идет 4-й, то есть вне еврокубковой зоны. До лидера отставание в 6 очков, что не является критической ситуацией. Стоит отметить о высокой результативности "Легии" - 36 голов за 18 матчей фиксируется как лучший показатель в Экстракляси.

В Лиге конференций "Легия" также претендует на самые высокие места. Сейчас у нее аналогичная, четвертая позиция. "Челси" уже не перегнать, но разместиться над ним вполне реально. Это будет просто невероятный результат для поляков.

Правда, есть огромная проблема - кадры. Гонсало Фейо имеет очень ограниченный выбор футболистов на ближайший поединок. Аж 11 игроков не смогут помочь своим партнерам. Часть травмированы (Аугустиняк, Элтим, Лещинский, Мустафаев, Оеделе, Тобиаш, Винагре), двое дисквалифицированы (Капустка и Панков), а еще двое не заявлены на этот турнир (Урбаньский и Брух). Вывод - в атакующей линии могут быть проблемы.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Юргордена:

12.12. Викингур Рейкьявик - Юргорден 1:2 (Лига конференций)

05.12. Юргорден - ГИК 6:1 (Контрольный матч)

28.11. Нью-Сейнтс - Юргорден 0:1 (Лига конференций)

Последние 3 встречи Легии:

12.12. Легия - Лугано 1:2 (Лига конференций)

08.12. Заглембе - Легия 0:3 (Экстракляса)

05.12. ЛКС Лодзь - Легия 0:3 (Кубок Польши)

Последние очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Юргорден - Легия от UA-Футбол

Именно из-за значительного количества отсутствующих игроков у "Легии", фаворитом будут считаться хозяева. Плюс много отдыха должно пойти им на пользу. И это еще о факторе домашнего стадиона можно вспомнить. Прогнозируем, что шведы должны не проиграть.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша