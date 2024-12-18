  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Другое

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Шемрок Роверс" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций

Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Этап лиги, шестой матч.

19 декабря. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Встреча двух команд, которые в этом сезоне Лиги Конференций еще не проигрывали. "Шемрок Роверс" все еще имеет немалую мотивацию, ведь они не гарантировали себе место в топ-8 и еще не вышли в 1/8 финала турнира, в отличие от „Челси“, которые даже если проиграют, все равно попадут напрямую в 1/8.

Вопрос в том, какой состав выставит Мареска и вопрос в том, будет ли этот состав достаточно мотивированным, чтобы одерживать здесь победу. Хватит ли и просто разницы в классе?

Содержание

Новости "Челси"

У подопечных Марески все хорошо. Они акцентируют свое внимание на чемпионат Англии, именно там происходят важнейшие матчи, а в Лиге Конференций они в экономном режиме вторым составом выиграли все свои матчи и уверенно двигаются дальше.

Последний матч для них является простой формальностью, который почти никак не влияет на итог. Разве что, если они выйдут именно с первого места, то могут получить потенциально более легкого соперника в 1/8. Но это уже мелочи.

В прошлом матче против "Астаны" на поле вышел практически третий состав команды и есть ощущение, что нечто подобное мы увидим и здесь. К сожалению, в матче не будет Михаила Мудрика, который отстранен после положительного допинг-теста, там дело только начинается и это все может сильно затянуться. Поэтому "синие" пока на украинца не рассчитывают.

В целом команда находится в прекрасной форме и в последних 5 матчах у них только победы. Просто когда мы говорим о Лиге Конференций, то все может меняться, ведь кардинально меняется состав. От того прогнозировать что-то становится труднее.

Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 1

Новости "Шемрок Роверс"

Чемпионат Ирландии завершился в начале ноября, именно тогда они сыграли свой последний матч в национальном первенстве. Там в итоге они заняли второе место и сейчас играют только матчи Лиги Конференций и товарищеские матчи для поддержания какой-то формы.

В Лиге Конференций они выиграли три матча и дважды сыграли вничью. Сейчас они на 6-й строчке, однако есть риск оказаться за пределами желанного топ-8, если не набирать очки с "Челси" и конкуренты повыигрывают свои матчи. Поэтому мотивации им хватает.

За последние 5 матчей "Шемрок Роверс" выиграли дважды, оба раза в Лиге Конференций против "Нью-Сейнтс" (2:1) и "Борацу" (3:0). Также была ничья против "Рапида" (1:1) и два поражения в товарищеских матчах против "ГИКа" (0:2 и 0:4). Последняя битва для них в 2024 году и нужно добывать очки на "Стэмфорд Бридж", это будет очень трудно.

Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 5 5 0 0 21-4 15
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13
3 Фиорентина "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12
4 Легия "Легия" 5 4 0 1 12-2 12
5 Лугано "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12
6 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11
7 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10
8 Ягелония Ягелония 5 3 1 1 10-5 10
9 Рапид Вена Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10
10 АПОЭЛ АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10
11 Юргорден Юргорден 5 3 1 1 8-6 10
12 Пафос Пафос 5 3 0 2 9-5 9
13 Гент Гент 5 3 0 2 8-7 9
14 Олимпия "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9
15 Хайденхайм "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9
16 Копенгаген "Копенгаген" 5 2 2 1 8-6 8
17 Бетис "Бетис" 5 2 1 2 5-5 7
18 Панатинаикос "Панатинаикос" 5 2 1 2 6-7 7
19 Викингур "Викингур" 5 2 1 2 6-7 7
20 Борац Борац 5 2 1 2 4-7 7
21 Омония "Омония" 5 2 0 3 7-7 6
22 Млада Болеслав Млада Болеслав 5 2 0 3 4-6 6
23 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 4-7 6
24 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 5 1 2 2 8-11 5
25 СМС Публикум СМС Публикум 5 1 1 3 10-11 4
26 Мольде "Мольде" 5 1 1 3 6-8 4
27 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6-10 4
28 Астана "Астана" 5 1 1 3 3-7 4
29 ХИК ХИК 5 1 1 3 3-8 4
30 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5 1 1 3 9-17 4
31 Ноа Ноа 5 1 1 3 3-12 4
32 ТНС ТНС 5 1 0 4 3-7 3
33 Фола "Фола" 5 1 0 4 4-9 3
34 ЛАСК ЛАСК 5 0 2 3 3-13 2
35 Петрокуб Петрокуб 5 0 1 4 2-11 1
36 Ларн Ларн 5 0 0 5 2-12 0

Цифры и факты

  • Это будет первый в истории официальный матч между "Челси" и "Шемрок Роверс" ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
  • В последних 5 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 4 из 5 матчей "Челси" в Лиге Конференций проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча у "синих" отсутствуют Бадиашиль, Фофана и Джеймс. У всех них травмы. Также вне заявки на турнир Коул Палмер и Ромео Лавия. Ну и пока Мудрик отстранен от команды.

Что касается "Шемрок Роверс", то они не могут рассчитывать на помощь Рори Хафни из-за травмы, все остальные готовы играть.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Дисаси, Адарабиойо, Вейга — Дьюсбери-Холл, Казадеи — Джордж, Чуквуэмека, Феликс — Гию

"Шемрок Роверс", 3-5-2: Пельс — Клири, Лопес, Грейс — Хонохен, О'Нилл, Поом, Уоттс, Бернс — Фарруджа, Кенни

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Шесрок Роверс"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
1.10
10.00
29.00
Узнать больше

Прогноз на матч между "Челси" и "Шемрок Роверс" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на то, что команда Марески выйдет далеко не в оптимальном составе и на поле должно быть немало игроков из молодежной академии, есть ощущение, что это все равно слишком сложное испытание для ирландцев. Они могут благодаря собственным стараниям и мотивации забить гол престижа, но не более того. Поставим на победу хозяев с разницей в два гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Юргорден - Легия. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 19.12.2024
yellow-arrow
ЛАСК - Викингур Рейкьявик. Анонс и прогноз матча Лиги конференций УЕФА на 19.12.2024
yellow-arrow
Ягеллония - Олимпия. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
Челси (Лондон) Энцо Мареска прогноз UA-Футбол Шемрок Роверс Прогнозы Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости