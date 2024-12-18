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Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Шемрок Роверс" в рамках этапа лиги в Лиге Конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Конференций. Этап лиги, шестой матч.
19 декабря. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: Megogo Football 1
Встреча двух команд, которые в этом сезоне Лиги Конференций еще не проигрывали. "Шемрок Роверс" все еще имеет немалую мотивацию, ведь они не гарантировали себе место в топ-8 и еще не вышли в 1/8 финала турнира, в отличие от „Челси“, которые даже если проиграют, все равно попадут напрямую в 1/8.
Вопрос в том, какой состав выставит Мареска и вопрос в том, будет ли этот состав достаточно мотивированным, чтобы одерживать здесь победу. Хватит ли и просто разницы в классе?
Новости "Челси"
У подопечных Марески все хорошо. Они акцентируют свое внимание на чемпионат Англии, именно там происходят важнейшие матчи, а в Лиге Конференций они в экономном режиме вторым составом выиграли все свои матчи и уверенно двигаются дальше.
Последний матч для них является простой формальностью, который почти никак не влияет на итог. Разве что, если они выйдут именно с первого места, то могут получить потенциально более легкого соперника в 1/8. Но это уже мелочи.
В прошлом матче против "Астаны" на поле вышел практически третий состав команды и есть ощущение, что нечто подобное мы увидим и здесь. К сожалению, в матче не будет Михаила Мудрика, который отстранен после положительного допинг-теста, там дело только начинается и это все может сильно затянуться. Поэтому "синие" пока на украинца не рассчитывают.
В целом команда находится в прекрасной форме и в последних 5 матчах у них только победы. Просто когда мы говорим о Лиге Конференций, то все может меняться, ведь кардинально меняется состав. От того прогнозировать что-то становится труднее.
Новости "Шемрок Роверс"
Чемпионат Ирландии завершился в начале ноября, именно тогда они сыграли свой последний матч в национальном первенстве. Там в итоге они заняли второе место и сейчас играют только матчи Лиги Конференций и товарищеские матчи для поддержания какой-то формы.
В Лиге Конференций они выиграли три матча и дважды сыграли вничью. Сейчас они на 6-й строчке, однако есть риск оказаться за пределами желанного топ-8, если не набирать очки с "Челси" и конкуренты повыигрывают свои матчи. Поэтому мотивации им хватает.
За последние 5 матчей "Шемрок Роверс" выиграли дважды, оба раза в Лиге Конференций против "Нью-Сейнтс" (2:1) и "Борацу" (3:0). Также была ничья против "Рапида" (1:1) и два поражения в товарищеских матчах против "ГИКа" (0:2 и 0:4). Последняя битва для них в 2024 году и нужно добывать очки на "Стэмфорд Бридж", это будет очень трудно.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Цифры и факты
- Это будет первый в истории официальный матч между "Челси" и "Шемрок Роверс" ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
- В последних 5 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- В 4 из 5 матчей "Челси" в Лиге Конференций проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Накануне этого матча у "синих" отсутствуют Бадиашиль, Фофана и Джеймс. У всех них травмы. Также вне заявки на турнир Коул Палмер и Ромео Лавия. Ну и пока Мудрик отстранен от команды.
Что касается "Шемрок Роверс", то они не могут рассчитывать на помощь Рори Хафни из-за травмы, все остальные готовы играть.
"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Дисаси, Адарабиойо, Вейга — Дьюсбери-Холл, Казадеи — Джордж, Чуквуэмека, Феликс — Гию
"Шемрок Роверс", 3-5-2: Пельс — Клири, Лопес, Грейс — Хонохен, О'Нилл, Поом, Уоттс, Бернс — Фарруджа, Кенни
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Шемрок Роверс" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на то, что команда Марески выйдет далеко не в оптимальном составе и на поле должно быть немало игроков из молодежной академии, есть ощущение, что это все равно слишком сложное испытание для ирландцев. Они могут благодаря собственным стараниям и мотивации забить гол престижа, но не более того. Поставим на победу хозяев с разницей в два гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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