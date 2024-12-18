Челси – Шемрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Лига Конференций. Этап лиги, шестой матч.

19 декабря. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Встреча двух команд, которые в этом сезоне Лиги Конференций еще не проигрывали. "Шемрок Роверс" все еще имеет немалую мотивацию, ведь они не гарантировали себе место в топ-8 и еще не вышли в 1/8 финала турнира, в отличие от „Челси“, которые даже если проиграют, все равно попадут напрямую в 1/8.

Вопрос в том, какой состав выставит Мареска и вопрос в том, будет ли этот состав достаточно мотивированным, чтобы одерживать здесь победу. Хватит ли и просто разницы в классе?

Новости "Челси"

У подопечных Марески все хорошо. Они акцентируют свое внимание на чемпионат Англии, именно там происходят важнейшие матчи, а в Лиге Конференций они в экономном режиме вторым составом выиграли все свои матчи и уверенно двигаются дальше.

Последний матч для них является простой формальностью, который почти никак не влияет на итог. Разве что, если они выйдут именно с первого места, то могут получить потенциально более легкого соперника в 1/8. Но это уже мелочи.

В прошлом матче против "Астаны" на поле вышел практически третий состав команды и есть ощущение, что нечто подобное мы увидим и здесь. К сожалению, в матче не будет Михаила Мудрика, который отстранен после положительного допинг-теста, там дело только начинается и это все может сильно затянуться. Поэтому "синие" пока на украинца не рассчитывают.

В целом команда находится в прекрасной форме и в последних 5 матчах у них только победы. Просто когда мы говорим о Лиге Конференций, то все может меняться, ведь кардинально меняется состав. От того прогнозировать что-то становится труднее.

Новости "Шемрок Роверс"

Чемпионат Ирландии завершился в начале ноября, именно тогда они сыграли свой последний матч в национальном первенстве. Там в итоге они заняли второе место и сейчас играют только матчи Лиги Конференций и товарищеские матчи для поддержания какой-то формы.

В Лиге Конференций они выиграли три матча и дважды сыграли вничью. Сейчас они на 6-й строчке, однако есть риск оказаться за пределами желанного топ-8, если не набирать очки с "Челси" и конкуренты повыигрывают свои матчи. Поэтому мотивации им хватает.

За последние 5 матчей "Шемрок Роверс" выиграли дважды, оба раза в Лиге Конференций против "Нью-Сейнтс" (2:1) и "Борацу" (3:0). Также была ничья против "Рапида" (1:1) и два поражения в товарищеских матчах против "ГИКа" (0:2 и 0:4). Последняя битва для них в 2024 году и нужно добывать очки на "Стэмфорд Бридж", это будет очень трудно.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Это будет первый в истории официальный матч между "Челси" и "Шемрок Роверс" ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В последних 5 матчах "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из 5 матчей "Челси" в Лиге Конференций проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча у "синих" отсутствуют Бадиашиль, Фофана и Джеймс. У всех них травмы. Также вне заявки на турнир Коул Палмер и Ромео Лавия. Ну и пока Мудрик отстранен от команды.

Что касается "Шемрок Роверс", то они не могут рассчитывать на помощь Рори Хафни из-за травмы, все остальные готовы играть.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Ачемпонґ, Дисаси, Адарабиойо, Вейга — Дьюсбери-Холл, Казадеи — Джордж, Чуквуэмека, Феликс — Гию

"Шемрок Роверс", 3-5-2: Пельс — Клири, Лопес, Грейс — Хонохен, О'Нилл, Поом, Уоттс, Бернс — Фарруджа, Кенни

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Шесрок Роверс" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Шемрок Роверс" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на то, что команда Марески выйдет далеко не в оптимальном составе и на поле должно быть немало игроков из молодежной академии, есть ощущение, что это все равно слишком сложное испытание для ирландцев. Они могут благодаря собственным стараниям и мотивации забить гол престижа, но не более того. Поставим на победу хозяев с разницей в два гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.