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Бетис – ГИК. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги конференций на 19.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Бетисом" и “ГИКом” в рамках Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" на своей площадке примет бронзового призера чемпионата Финляндии.
6-й тур Лиги конференций сезона 2024/25
Четверг, 19 декабря
Испания, Севилья. "Бенито Уильямарин"
Арбитр: Патрик Коларич (Хорватия)
"Бетис" 22:00 "ГИК"
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"Бетис": последние новости
Бетис попал в основной раунд Лиги конференций, дважды обыграв криворожский "Кривбасс". Там выступления испанцев трудно назвать удачными: в 5 матчах команда завоевала 7 очков, проиграв при этом "Легии" и "Младе Болеслав". Такие результаты объясняются тем, что в Лиге конференций играют преимущественно резервисты, а основные игроки только выходят на замену.
В Примере команда занимает 9 позицию, однако в последнее время наблюдаются неплохие результаты. Можно отметить домашнюю ничью с "Барселоной" 2:2, где "Бетис" значительно превосходил соперника и выездную победу в меньшинстве над крепким "Вильярреалом" 1:2.
Чтобы спокойно себя чувствовать в Лиге конференций, "Бетису" лучше побеждать "ГИК". В первую восьмерку турнирной таблицы испанцы уже не попадут, поэтому, скорее всего, будут стартовать весной с 1/16 финала турнира.
"ГИК": последние новости
В прошлом сезоне "ГИК" стал чемпионом "Финляндии" и стартовал в Лиге чемпионов, однако пробиться в основной раунд турнира не сумел. Однако команда попала в основной раунд Лиги конференций, что уже можно считать успехом. В 5 матчах финны завоевали 4 очка и находятся на 29 позиции. Теоретически "ГИК" еще может выйти в весеннюю стадию турнира, однако для этого нужно обязательно побеждать "Бетис".
Чемпионат Финляндии проводится по системе весна-осень и последний свой матч в этом турнире "ГИК" провел еще 19 октября. С чего команда для поддержания формы между матчами Лиги конференций играет товарищеские матчи с разными командами, однако такая подготовка все равно не заменяет тонус официальных матчей. "ГИК" занял 3 место по итогам 2024 года и следующим летом снова сыграет в Лиге конференций.
"Бетис" - "ГИК" последние матчи
Последние матчи "Бетиса"
- 15.12. Вильярреал – Бетис 1:2 (Примера)
- 12.12. Петрокуб – Бетис 0:1 (Лига конференций)
- 07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)
- 04.12. Сант-Андреу – Бетис 1:3 (Кубок Испании)
- 01.12. Реал Сосьедад – Бетис 2:0 (Примера)
Последние матчи "ГИКа"
- 02.12. ГИК – Мольде 2:2 (Лига конференций)
- 05.12. Юргорден - ГИК 6:1 (Товарищеский матч)
- 28.11. Панатинаикос - ГИК 1:0 (Лига конференций)
- 22.11. Шэмрок Роверс – ГИК 0:4 (Товарищеский матч)
- 21.11. Шэмрок Роверс – ГИК 0:2 (Товарищеский матч)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Бетис не выставляет основных игроков на Лигу конференций, ведь у испанцев в приоритете Примера. На поле ожидаются игроки, получающие меньше игровой практики в национальном чемпионате. "Бетис" точно не может рассчитывать на травмированных Уильяма Карвалью, Джованни Ло Чельсо, Марка Року Хунке. Под вопросом участие в матче Эктора Бельерина и Руя Силвы.
Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль - Джонни, Флорес - Диао, Авила, Родригес - Бакамбу.
У "ГИКа" пустой лазарет, все игроки готовятся к поединку.
Ориентировочный состав "ГИКа": Нейгейс – Паллас, О'Шонесси, Анцулас, Юлитолва – Лингман, Канеллопулос, Кокчу – Хостикка, Меллер, Эрвин.
Личные встречи
- 03.11.22. Бетис - ГИК 3:0 (Лига Европы)
- 08.09.22. ГИК - Бетис 0:2 (Лига Европы)
Команды встречались два года назад на групповом этапе Лиги Европы. Оба матча завершились в пользу "Бетиса", выигравшего тогда группу с 16 очками. "ГИК" тогда разместился на 4 позиции с 1 баллом в активе.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
"Бетис" - "ГИК". Ставки и коэффициенты
"Бетис" - "ГИК" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Лига конференций не является приоритетным турниром для "Бетиса", но невыход из группы будет однозначно считаться провалом. Команда является однозначным фаворитом матча и должна легко побеждать, но вряд ли много голов будет забито при этом. Предлагаем поставить, что в матче будет забито не больше 3 голов (ТМ 3,5) за коэффициент в районе 1,8.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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