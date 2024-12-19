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АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

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АПОЭЛ - Астана: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.

АПОЭЛ - Астана 22:00

Лига конференций. 6-й тур

19 декабря. Никосия. Стадион "ГСП"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 12

Содержание

АПОЭЛ: последние новости

Подопечные много кому известного Маноло Хименеса уже гарантировали себе место в стыковых играх плей-офф Лиги конференций. На данный момент АПОЭЛ находится на 10-м месте турнирной таблицы основного этапа турнира, и имеет столько же очков (10), сколько две команды с топ-8.

Начали свою еврокубковую компанию киприоты неважно, сыграв вничью с "Шемроком Роверсом" (1:1) и проиграв "Борацу" (0:1). Впрочем, затем им удалось исправиться и одержать три победы подряд над "Мольде" (1:0), "Ноа" (3:1) и самой "Фиорентиной" (2:1).

В чемпионате у АПОЭЛА дела идут не так хорошо. "Легенда" уже после первого круга почти утратила все шансы на защиту титула, отставая от лидера на 13 очков.

В лазарете у команды из Никосии находятся Сарфо и Маркиньос.

Ориентировочный состав: Белец – Сушич, Петрович, Лайфис, Кинтилья - Костадинов - Чебаке, Техера, Сациас, Донис – Эль-Араби

"Астана": последние новости

Неделю назад гости к "Астане" приехал лондонский "Челси". Сенсации казахстанскому клубу совершить не получилось - встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. До этого коллектив Григория Бабаяна добыл на основном этапе Лиги конференций одну ничью, два раза проиграл (одно из поражений в игре против другого клуба из Кипра - "Пафоса") и единожды выиграл в первом туре.

Положение в турнирной таблице у "Астаны" неудовлетворительное (28-е место), но в случае победы над АПОЭЛом шанс попасть в раунд стыковых матчах весьма велик. В противном случае еврокубковая весна точно пройдёт без "желто-синих".

Ориентировочный состав: Чондрич – Бартолец, Кажуколовас, Калаица, Вороговский – Аманович, Осей – Томасов, Эбонг, Камара - Джеффри

Последние матчи

АПОЭЛ:

  • 15.12. АПОЭЛ - Эносис Неон Паралимни 2:0 (чемпионат Кипра)
  • 12.12. "Ноа" - АПОЭЛ 1:3 (Лига конференций)
  • 07.12. "Омония" - АПОЭЛ 2:2 (чемпионат Кипра)

"Астана":

  • 12.12. "Астана" - "Челси" 1:3 (Лига конференций)
  • 28.11. "Астана" - СК "Виктория" 1:1 (Лига конференций)
  • 10.11. "Астана" - "Жетису" 5:0 (чемпионат Казахстана)

Личные встречи

С 2015 по 2018 годы еврокубковые жеребьевки сводили АПОЭЛ и "Астану" три раза. За это время команды провели шесть матчей. Трижды выигрывали казахстанцы, дважды - киприоты, и лишь единожды победитель не был выявлен.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 1"Челси"

 5 5 0 0 21-4 15
2

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 2Витория Гимарайнш

 5 4 1 0 12-5 13
3

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 3"Фиорентина"

 5 4 0 1 17-6 12
4

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 4"Легия"

 5 4 0 1 12-2 12
5

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 5"Лугано"

 5 4 0 1 9-5 12
6

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 6"Шэмрок Роверс"

 5 3 2 0 11-4 11
7

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 7Серкль Брюгге

 5 3 1 1 13-6 10
8

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 8Ягелония

 5 3 1 1 10-5 10
9

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 9Рапид Вена

 5 3 1 1 8-5 10
10

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 10АПОЭЛ

 5 3 1 1 7-4 10
11

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 11Юргорден

 5 3 1 1 8-6 10
12

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 12Пафос

 5 3 0 2 9-5 9
13

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 13Гент

 5 3 0 2 8-7 9
14

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 14"Олимпия"

 5 3 0 2 7-6 9
15

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 15"Хайденхайм"

 5 3 0 2 6-6 9
16

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 16"Копенгаген"

 5 2 2 1 8-6 8
17

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 17"Бетис"

 5 2 1 2 5-5 7
18

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 18"Панатинаикос"

 5 2 1 2 6-7 7
19

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 19"Викингур"

 5 2 1 2 6-7 7
20

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 20Борац

 5 2 1 2 4-7 7
21

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 21"Омония"

 5 2 0 3 7-7 6
22

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 22Млада Болеслав

 5 2 0 3 4-6 6
23

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 23Харт оф Мидлотиан

 5 2 0 3 4-7 6
24

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 24"Истанбул ББ"

 5 1 2 2 8-11 5
25

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 25СМС Публикум

 5 1 1 3 10-11 4
26

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 26"Мольде"

 5 1 1 3 6-8 4
27

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 27ТСЦ Бачка-Топола

 5 1 1 3 6-10 4
28

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 28"Астана"

 5 1 1 3 3-7 4
29

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 29ХИК

 5 1 1 3 3-8 4
30

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 30Санкт-Галлен

 5 1 1 3 9-17 4
31

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 31Ноа

 5 1 1 3 3-12 4
32

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 32ТНС

 5 1 0 4 3-7 3
33

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 33"Фола"

 5 1 0 4 4-9 3
34

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 34ЛАСК

 5 0 2 3 3-13 2
35

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 35Петрокуб

 5 0 1 4 2-11 1
36

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024 - изображение 36Ларн

 5 0 0 5 2-12 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.44
4.50
8.20
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АПОЭЛ - "Астана". Прогноз от UA-Футбол

Голевая серия АПОЭЛА длится уже восемь матчей, и вряд ли прервется она в четверг. "Астана, в свою очередь, хуже себя проявляет в атаке и в целом является более низкоранговой командой по сравнению с будущим соперником.

Наш прогноз:

  • победа АПОЭЛА (коэф. 1.44)
  • "Обе команды забьют - нет" (коэф. 1.63)

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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