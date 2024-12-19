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С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024

Другое

Его команда сражается за первую восьмерку

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, шестой тур

19 декабря, 22:00. "Вестштадион" (Вена)

Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Прямая трансляция: Megogo Sport, Megogo Футбол 7

Трансляция матча
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Трансляція матчу Рапід - Копенгаген
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Содержание

В настоящее время "Рапид" и "Копенгаген" находятся в зоне плей-офф Лиги конференций. Между командами всего два очка. Ситуация в турнирной таблице, как и в других соревнованиях, очень плотная. Поэтому каждый результат может изменить ситуацию в любом направлении.

С другой стороны – команды уже гарантировали себе минимум зону переходных матчей, но и за первую восьмерку можно сразиться. Это последний тур, в котором решится все.

Новости Рапида (Вена, Австрия)

У команды пятиматчевая неудачная серия – с 10 ноября они не могут победить. В том числе подопечные Клауса дважды потеряли очки в последних двух поединках Лиги конференций, хотя до этого шли в топ-8. В том числе проиграли "Омонии" Романа Безуса (украинец в той встрече не играл из-за травмы) в очном противостоянии 12 декабря со счетом 1:3. А перед этим довольно неожиданно дома потеряли очки против “Шэмрок Роверс”, хотя и ирландцы в текущем сезоне еврокубков неплохо выстрелили.

Возможно, недельная пауза положительно повлияет на "Рапид". Матчи австрийской в ​​этом году уже завершены, так что в команды было немного больше времени подготовиться именно к "Копенгагену". В чемпионате "Рапид" идет на третьем месте. Отрыв от первого "Штурма" Грац составляет восемь очков, от второй "Аустрии" Вена – пять зачетных пунктов.

Кадры хозяев

Четыре потери у "Рапида": Дрейф, Циммерманн, Ммаэ и Бургшталлер. Однако стоит выделить только последнего: опытный австриец был ключевым звеном команды в этом сезоне, пока не попал в лазарет. Другая тройка там находится достаточно долго.

Новости Копенгагена (Копенгаген, Дания)

А у скандинавов все наоборот: у них идет положительная серия. В последних шести матчах они победили, и пусть дважды играли в Кубке Дании против середняка второго дивизиона. Именно с "Кольдингом" подопечные Неструпа встречались 15 декабря и одержали победу со счетом 1:0. Поигрался со стартовым составом наставник, учитывая уровень соперника, но и основные игроки провели достаточное количество времени. А во внутреннем чемпионате "Копенгаген" делит лидерство с "Митьюлланном" – у обоих одинаково зачетных пунктов.

У "Копенгагена" в Лиге конференций на два очка меньше, чем у "Рапида". И шесть из восьми своих зачетных пунктов команда заработала в последних двух матчах. Сначала победила представителей страны-террористки "Динамо" Минск в гостях (матч проходил в Азербайджане), а затем еще одержала верх над "Хартс". У "Копенгагена" еще есть шансы на топ-8, но для этого нужна только победа. И желательно забивать как можно больше.

Кадры гостей

Арендованный у "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили не сыграл в последних четырех матчах команды: сначала был травмирован, затем проходил восстановление. Сейчас он уже должен быть готов. А вот Ачури, Барджи, Бойлесен и Фальк точно не сыграют. Особенно важна потеря первых двух.

Последние пять матчей Рапида и Копенгагена

Последние пять встреч хозяев

  • 12.12. Омония – Рапид 3:1 (ЛК)
  • 07.12. Зальцбург – Рапид 2:2 (Бундеслига)
  • 01.12. Рапид – Линц 0:1 (Бундеслига)
  • 28.11. Рапид – Шэмрок Роверс 1:1 (ЛК)
  • 23.11. ВСГ Сваровски – Рапид 0:0 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

  • 15.12. Копенгаген – Кольдинг 1:0 (Кубок Дании)
  • 12.12. Копенгаген – Хартс 2:0 (ЛК)
  • 07.12. Кольдинг – Копенгаген 1:3 (Кубок Дании)
  • 02.12. Копенгаген – Норшелланн 3:1 (Чемпионат Дании)
  • 28.11. Динамо М – Копенгаген 1:2 (ЛК)

Личные встречи между соперниками

В официальных матчах команды не играли, но дважды встречались в товарищеских противостояниях. В обоих случаях побеждал “Рапид” с минимальным счетом: 2:1 и 1:0.

Турнирная таблица Лиги Конференций

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 4"Челси"

 5 5 0 0 21-4 15
2

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 5Витория Гимарайнш

 5 4 1 0 12-5 13
3

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 6"Фиорентина"

 5 4 0 1 17-6 12
4

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 7"Легия"

 5 4 0 1 12-2 12
5

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 8"Лугано"

 5 4 0 1 9-5 12
6

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 9"Шэмрок Роверс"

 5 3 2 0 11-4 11
7

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 10Серкль Брюгге

 5 3 1 1 13-6 10
8

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 11Ягелония

 5 3 1 1 10-5 10
9

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 12Рапид Вена

 5 3 1 1 8-5 10
10

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 13АПОЭЛ

 5 3 1 1 7-4 10
11

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 14Юргорден

 5 3 1 1 8-6 10
12

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 15Пафос

 5 3 0 2 9-5 9
13

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 16Гент

 5 3 0 2 8-7 9
14

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 17"Олимпия"

 5 3 0 2 7-6 9
15

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 18"Хайденхайм"

 5 3 0 2 6-6 9
16

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 19"Копенгаген"

 5 2 2 1 8-6 8
17

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 20"Бетис"

 5 2 1 2 5-5 7
18

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 21"Панатинаикос"

 5 2 1 2 6-7 7
19

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 22"Викингур"

 5 2 1 2 6-7 7
20

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 23Борац

 5 2 1 2 4-7 7
21

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 24"Омония"

 5 2 0 3 7-7 6
22

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 25Млада Болеслав

 5 2 0 3 4-6 6
23

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 26Харт оф Мидлотиан

 5 2 0 3 4-7 6
24

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 27"Истанбул ББ"

 5 1 2 2 8-11 5
25

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 28СМС Публикум

 5 1 1 3 10-11 4
26

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 29"Мольде"

 5 1 1 3 6-8 4
27

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 30ТСЦ Бачка-Топола

 5 1 1 3 6-10 4
28

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 31"Астана"

 5 1 1 3 3-7 4
29

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 32ХИК

 5 1 1 3 3-8 4
30

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 33Санкт-Галлен

 5 1 1 3 9-17 4
31

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 34Ноа

 5 1 1 3 3-12 4
32

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 35ТНС

 5 1 0 4 3-7 3
33

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 36"Фола"

 5 1 0 4 4-9 3
34

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 37ЛАСК

 5 0 2 3 3-13 2
35

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 38Петрокуб

 5 0 1 4 2-11 1
36

С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024 - изображение 39Ларн

 5 0 0 5 2-12 0

Ставки и коэффициенты на матч Рапид – Копенгаген

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Прогноз матча Рапид – Копенгаген от UA-Football

Трудно победить “Рапид” на его поле. В текущем сезоне с этим справилась только одна команда. В то же время "Копенгаген" в гостях тоже явно не мальчик для избиения. По крайней мере, у "Бетиса" очки в октябрьском матче забрали. Команды примерно в одинаковых условиях, но у “Копенгагена” лучшая форма, а “Рапид” играет дома. Поэтому силы уравнены. Прогноз: Ничья.

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