С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024

Лига конференций, шестой тур

19 декабря, 22:00. "Вестштадион" (Вена)

Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Прямая трансляция: Megogo Sport, Megogo Футбол 7

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В настоящее время "Рапид" и "Копенгаген" находятся в зоне плей-офф Лиги конференций. Между командами всего два очка. Ситуация в турнирной таблице, как и в других соревнованиях, очень плотная. Поэтому каждый результат может изменить ситуацию в любом направлении.

С другой стороны – команды уже гарантировали себе минимум зону переходных матчей, но и за первую восьмерку можно сразиться. Это последний тур, в котором решится все.

Новости Рапида (Вена, Австрия)

У команды пятиматчевая неудачная серия – с 10 ноября они не могут победить. В том числе подопечные Клауса дважды потеряли очки в последних двух поединках Лиги конференций, хотя до этого шли в топ-8. В том числе проиграли "Омонии" Романа Безуса (украинец в той встрече не играл из-за травмы) в очном противостоянии 12 декабря со счетом 1:3. А перед этим довольно неожиданно дома потеряли очки против “Шэмрок Роверс”, хотя и ирландцы в текущем сезоне еврокубков неплохо выстрелили.

Возможно, недельная пауза положительно повлияет на "Рапид". Матчи австрийской в ​​этом году уже завершены, так что в команды было немного больше времени подготовиться именно к "Копенгагену". В чемпионате "Рапид" идет на третьем месте. Отрыв от первого "Штурма" Грац составляет восемь очков, от второй "Аустрии" Вена – пять зачетных пунктов.

Кадры хозяев

Четыре потери у "Рапида": Дрейф, Циммерманн, Ммаэ и Бургшталлер. Однако стоит выделить только последнего: опытный австриец был ключевым звеном команды в этом сезоне, пока не попал в лазарет. Другая тройка там находится достаточно долго.

Новости Копенгагена (Копенгаген, Дания)

А у скандинавов все наоборот: у них идет положительная серия. В последних шести матчах они победили, и пусть дважды играли в Кубке Дании против середняка второго дивизиона. Именно с "Кольдингом" подопечные Неструпа встречались 15 декабря и одержали победу со счетом 1:0. Поигрался со стартовым составом наставник, учитывая уровень соперника, но и основные игроки провели достаточное количество времени. А во внутреннем чемпионате "Копенгаген" делит лидерство с "Митьюлланном" – у обоих одинаково зачетных пунктов.

У "Копенгагена" в Лиге конференций на два очка меньше, чем у "Рапида". И шесть из восьми своих зачетных пунктов команда заработала в последних двух матчах. Сначала победила представителей страны-террористки "Динамо" Минск в гостях (матч проходил в Азербайджане), а затем еще одержала верх над "Хартс". У "Копенгагена" еще есть шансы на топ-8, но для этого нужна только победа. И желательно забивать как можно больше.

Кадры гостей

Арендованный у "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили не сыграл в последних четырех матчах команды: сначала был травмирован, затем проходил восстановление. Сейчас он уже должен быть готов. А вот Ачури, Барджи, Бойлесен и Фальк точно не сыграют. Особенно важна потеря первых двух.

Последние пять матчей Рапида и Копенгагена

Последние пять встреч хозяев

12.12. Омония – Рапид 3:1 (ЛК)

07.12. Зальцбург – Рапид 2:2 (Бундеслига)

01.12. Рапид – Линц 0:1 (Бундеслига)

28.11. Рапид – Шэмрок Роверс 1:1 (ЛК)

23.11. ВСГ Сваровски – Рапид 0:0 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

15.12. Копенгаген – Кольдинг 1:0 (Кубок Дании)

12.12. Копенгаген – Хартс 2:0 (ЛК)

07.12. Кольдинг – Копенгаген 1:3 (Кубок Дании)

02.12. Копенгаген – Норшелланн 3:1 (Чемпионат Дании)

28.11. Динамо М – Копенгаген 1:2 (ЛК)

Личные встречи между соперниками

В официальных матчах команды не играли, но дважды встречались в товарищеских противостояниях. В обоих случаях побеждал “Рапид” с минимальным счетом: 2:1 и 1:0.

Турнирная таблица Лиги Конференций

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Челси" 5 5 0 0 21-4 15 2 Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13 3 "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12 4 "Легия" 5 4 0 1 12-2 12 5 "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12 6 "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11 7 Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10 8 Ягелония 5 3 1 1 10-5 10 9 Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10 10 АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10 11 Юргорден 5 3 1 1 8-6 10 12 Пафос 5 3 0 2 9-5 9 13 Гент 5 3 0 2 8-7 9 14 "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9 15 "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9 16 "Копенгаген" 5 2 2 1 8-6 8 17 "Бетис" 5 2 1 2 5-5 7 18 "Панатинаикос" 5 2 1 2 6-7 7 19 "Викингур" 5 2 1 2 6-7 7 20 Борац 5 2 1 2 4-7 7 21 "Омония" 5 2 0 3 7-7 6 22 Млада Болеслав 5 2 0 3 4-6 6 23 Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 4-7 6 24 "Истанбул ББ" 5 1 2 2 8-11 5 25 СМС Публикум 5 1 1 3 10-11 4 26 "Мольде" 5 1 1 3 6-8 4 27 ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6-10 4 28 "Астана" 5 1 1 3 3-7 4 29 ХИК 5 1 1 3 3-8 4 30 Санкт-Галлен 5 1 1 3 9-17 4 31 Ноа 5 1 1 3 3-12 4 32 ТНС 5 1 0 4 3-7 3 33 "Фола" 5 1 0 4 4-9 3 34 ЛАСК 5 0 2 3 3-13 2 35 Петрокуб 5 0 1 4 2-11 1 36 Ларн 5 0 0 5 2-12 0

Ставки и коэффициенты на матч Рапид – Копенгаген

Прогноз матча Рапид – Копенгаген от UA-Football

Трудно победить “Рапид” на его поле. В текущем сезоне с этим справилась только одна команда. В то же время "Копенгаген" в гостях тоже явно не мальчик для избиения. По крайней мере, у "Бетиса" очки в октябрьском матче забрали. Команды примерно в одинаковых условиях, но у “Копенгагена” лучшая форма, а “Рапид” играет дома. Поэтому силы уравнены. Прогноз: Ничья.