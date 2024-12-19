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С акцентом на игрока Шахтера. Рапид – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛК на 19.12.2024
Его команда сражается за первую восьмерку
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, шестой тур
19 декабря, 22:00. "Вестштадион" (Вена)
Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)
Прямая трансляция: Megogo Sport, Megogo Футбол 7
В настоящее время "Рапид" и "Копенгаген" находятся в зоне плей-офф Лиги конференций. Между командами всего два очка. Ситуация в турнирной таблице, как и в других соревнованиях, очень плотная. Поэтому каждый результат может изменить ситуацию в любом направлении.
С другой стороны – команды уже гарантировали себе минимум зону переходных матчей, но и за первую восьмерку можно сразиться. Это последний тур, в котором решится все.
Новости Рапида (Вена, Австрия)
У команды пятиматчевая неудачная серия – с 10 ноября они не могут победить. В том числе подопечные Клауса дважды потеряли очки в последних двух поединках Лиги конференций, хотя до этого шли в топ-8. В том числе проиграли "Омонии" Романа Безуса (украинец в той встрече не играл из-за травмы) в очном противостоянии 12 декабря со счетом 1:3. А перед этим довольно неожиданно дома потеряли очки против “Шэмрок Роверс”, хотя и ирландцы в текущем сезоне еврокубков неплохо выстрелили.
Возможно, недельная пауза положительно повлияет на "Рапид". Матчи австрийской в этом году уже завершены, так что в команды было немного больше времени подготовиться именно к "Копенгагену". В чемпионате "Рапид" идет на третьем месте. Отрыв от первого "Штурма" Грац составляет восемь очков, от второй "Аустрии" Вена – пять зачетных пунктов.
Кадры хозяев
Четыре потери у "Рапида": Дрейф, Циммерманн, Ммаэ и Бургшталлер. Однако стоит выделить только последнего: опытный австриец был ключевым звеном команды в этом сезоне, пока не попал в лазарет. Другая тройка там находится достаточно долго.
Новости Копенгагена (Копенгаген, Дания)
А у скандинавов все наоборот: у них идет положительная серия. В последних шести матчах они победили, и пусть дважды играли в Кубке Дании против середняка второго дивизиона. Именно с "Кольдингом" подопечные Неструпа встречались 15 декабря и одержали победу со счетом 1:0. Поигрался со стартовым составом наставник, учитывая уровень соперника, но и основные игроки провели достаточное количество времени. А во внутреннем чемпионате "Копенгаген" делит лидерство с "Митьюлланном" – у обоих одинаково зачетных пунктов.
У "Копенгагена" в Лиге конференций на два очка меньше, чем у "Рапида". И шесть из восьми своих зачетных пунктов команда заработала в последних двух матчах. Сначала победила представителей страны-террористки "Динамо" Минск в гостях (матч проходил в Азербайджане), а затем еще одержала верх над "Хартс". У "Копенгагена" еще есть шансы на топ-8, но для этого нужна только победа. И желательно забивать как можно больше.
Кадры гостей
Арендованный у "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили не сыграл в последних четырех матчах команды: сначала был травмирован, затем проходил восстановление. Сейчас он уже должен быть готов. А вот Ачури, Барджи, Бойлесен и Фальк точно не сыграют. Особенно важна потеря первых двух.
Последние пять матчей Рапида и Копенгагена
Последние пять встреч хозяев
- 12.12. Омония – Рапид 3:1 (ЛК)
- 07.12. Зальцбург – Рапид 2:2 (Бундеслига)
- 01.12. Рапид – Линц 0:1 (Бундеслига)
- 28.11. Рапид – Шэмрок Роверс 1:1 (ЛК)
- 23.11. ВСГ Сваровски – Рапид 0:0 (Бундеслига)
Последние пять встреч гостей
- 15.12. Копенгаген – Кольдинг 1:0 (Кубок Дании)
- 12.12. Копенгаген – Хартс 2:0 (ЛК)
- 07.12. Кольдинг – Копенгаген 1:3 (Кубок Дании)
- 02.12. Копенгаген – Норшелланн 3:1 (Чемпионат Дании)
- 28.11. Динамо М – Копенгаген 1:2 (ЛК)
Личные встречи между соперниками
В официальных матчах команды не играли, но дважды встречались в товарищеских противостояниях. В обоих случаях побеждал “Рапид” с минимальным счетом: 2:1 и 1:0.
Турнирная таблица Лиги Конференций
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|
Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|
"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|
"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|
"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|
"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|
Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|
Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|
Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|
АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|
Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|
Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|
Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|
"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|
"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|
"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|
"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|
"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|
"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|
Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|
"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|
Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|
Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|
"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|
СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|
"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|
ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|
"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|
ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|
Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|
Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|
ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|
"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|
ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|
Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|
Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Ставки и коэффициенты на матч Рапид – Копенгаген
Прогноз матча Рапид – Копенгаген от UA-Football
Трудно победить “Рапид” на его поле. В текущем сезоне с этим справилась только одна команда. В то же время "Копенгаген" в гостях тоже явно не мальчик для избиения. По крайней мере, у "Бетиса" очки в октябрьском матче забрали. Команды примерно в одинаковых условиях, но у “Копенгагена” лучшая форма, а “Рапид” играет дома. Поэтому силы уравнены. Прогноз: Ничья.
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