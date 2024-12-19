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Лугано - Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

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Лугано - Пафос: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол

Лугано - Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

В шестом туре Лиги конференций будет сразу несколько матчей между равными командами, которые к тому же борются друг с другом за решение своих турнирных задач. Одним из таких противостояний будет встреча между двумя клубами, которые имеют очень большие амбиции и претендуют на попадание в восьмерку лучших команд турнира.

"Лугано" и "Пафос" лидируют в своих национальных чемпионатах, поэтому будет интересно наблюдать за баталией двух лучших команд своих стран. Кто же окажется сильнее: швейцарцы, которые играют при домашних трибунах или же киприоты, которым необходима лишь победа, чтобы забраться в топ-8.

Содержание

Лига конференций. 6-й тур
19.12.2024. "Стадио Корнаредо" (Лугано)
Главный судья: Ненад Минакович (Сербия)

"Лугано" 22:00 "Пафос"

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Трансляція матчу Лугано - Пафос
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Новости "Лугано"

Швейцарцы в этом сезоне показывают действительно высокие результаты. Они радуют своих болельщиков как на внутренней, так и на международной арене. В швейцарской Суперлиге подопечные Маттиа Кроки-Торти занимают лидирующую позицию, но отрыв от преследователей минимальный. Чего только стоит поражение в крайнем матче против "Лозанны", которая теперь вплотную подобралась к "черно-белым". Не отстает от обоих лидеров и "Базель".

И если в национальном первенстве наметился небольшой спад, то в еврокубках дела у сегодняшних хозяев идут очень даже хорошо: две уверенные победы над "ХИКом" (3:0) и "Гентом" (2:0), также с минимальным преимуществом были переиграны "Млада-Болеслав" (1:0) и "Легия" (2:1), а единственной потерей очков стало сенсационное поражение от "Бачки-Топола" со счетом "1:4".

Новости "Пафоса"

"Пафос" является безоговорочным лидером чемпионата Кипра и лучшей командой по разнице забитых и пропущенных мячей. Отрыв от ближайшего конкурента составляет четыре очка, что обеспечивает комфортное преимущество на данном этапе первенства. В последних трех матчах коллектив одержал три победы подряд, поэтому к одному из определяющих поединков в Лиге конференций он подходит в приподнятом настроении.

Стоит отметить, что киприоты занимают 12 позицию в ЛК, и, вероятно, набрали почти максимум из возможных очков в этом еврокубке, учитывая то, что им пришлось играть аж с двумя клубами из топ-5 лиг: "Хайденхаймом" и "Фиорентиной".

"Лугано" - "Пафос". Последние матчи команд

Последние матчи "Лугано":

  • "Лугано" 1:4 Лозанна"
  • "Легия" 1:2 Лугано"
  • "Люцерн" 1:4 Лугано"
  • "Ивердон" 0:2 "Лугано"
  • "Серветт" 3:0 "Лугано"

Последние матчи "Пафоса":

  • "Неа Саламина" 0:2 "Пафос"
  • "Пафос" 2:0 "Целье"
  • "Ахнас" 0:2 "Пафос"
  • "Пафос" 0:1 "Омония"
  • "Фиорентина" 3:2 "Пафос"

"Лугано" - "Пафос". Турнирное положение

Швейцарцы уверенно закрепились в верхней части таблицы Лиги конференций, где занимают пятую строчку. Отрыв от преследователей (за пределами топ-8) составляет два зачетных балла, поэтому даже ничья в сегодняшнем матче, учитывая хорошую разницу мячей (9:5), гарантирует "Лугано" попадание в первую восьмерку.

Что касается гостей, то здесь ситуация интереснее: клуб занимает 12-ю строчку и имеет в своем активе девять очков. Для того, чтобы попасть в восьмерку лучших, "Пафосу" необходимо привезти из Швейцарии три очка, и только тогда будет неплохая вероятность, что они окажутся среди восьми лучших коллективов на этом турнире. Но, даже при победном счете сегодня вечером, многое все равно будет зависеть от результатов в параллельных матчах.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 5 5 0 0 21-4 15
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13
3 Фиорентина "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12
4 Легия "Легия" 5 4 0 1 12-2 12
5 Лугано "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12
6 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11
7 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10
8 Ягелония Ягелония 5 3 1 1 10-5 10
9 Рапид Вена Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10
10 АПОЭЛ АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10
11 Юргорден Юргорден 5 3 1 1 8-6 10
12 Пафос Пафос 5 3 0 2 9-5 9
13 Гент Гент 5 3 0 2 8-7 9
14 Олимпия "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9
15 Хайденхайм "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9
16 Копенгаген "Копенгаген" 5 2 2 1 8-6 8
17 Бетис "Бетис" 5 2 1 2 5-5 7
18 Панатинаикос "Панатинаикос" 5 2 1 2 6-7 7
19 Викингур "Викингур" 5 2 1 2 6-7 7
20 Борац Борац 5 2 1 2 4-7 7
21 Омония "Омония" 5 2 0 3 7-7 6
22 Млада Болеслав Млада Болеслав 5 2 0 3 4-6 6
23 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 4-7 6
24 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 5 1 2 2 8-11 5
25 СМС Публикум СМС Публикум 5 1 1 3 10-11 4
26 Мольде "Мольде" 5 1 1 3 6-8 4
27 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6-10 4
28 Астана "Астана" 5 1 1 3 3-7 4
29 ХИК ХИК 5 1 1 3 3-8 4
30 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5 1 1 3 9-17 4
31 Ноа Ноа 5 1 1 3 3-12 4
32 ТНС ТНС 5 1 0 4 3-7 3
33 Фола "Фола" 5 1 0 4 4-9 3
34 ЛАСК ЛАСК 5 0 2 3 3-13 2
35 Петрокуб Петрокуб 5 0 1 4 2-11 1
36 Ларн Ларн 5 0 0 5 2-12 0

Личные встречи

"Лугано" и "Пафос" никогда не встречались между собой, поэтому сегодняшняя игра станет первой очной встречей для этих команд.

"Лугано" - "Пафос". Ставка и коэффициенты

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2.19
3.50
3.35
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Прогноз на матч "Лугано" - "Пафос" от UA-Футбол

Оба коллектива претендуют на попадание в восьмерку лучших команд Лиги конференций и имеют идентичные показатели по забитым и пропущенным голам. Вот почему, в случае победы гостей, они сравняются по очкам с хозяевами, но по регламенту займут место выше.

Впрочем, не стоит забывать и о том, что "Лугано" уже располагается на комфортном пятом месте, поэтому им достаточно будет свести матч вничью, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. Вот почему "Пафос" сегодня устраивает только победа. Мы считаем, что такое турнирное положение выльется в то, что с первых минут гости начнут активно и агрессивно идти в атаку. Возможно, это принесет свои плоды, а может, наоборот, сказаться негативно, что приведет к парочке пропущенных мячей. Наш прогноз: в матче будет забито три или более голов.

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