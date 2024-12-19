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Лугано - Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024
Лугано - Пафос: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол
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В шестом туре Лиги конференций будет сразу несколько матчей между равными командами, которые к тому же борются друг с другом за решение своих турнирных задач. Одним из таких противостояний будет встреча между двумя клубами, которые имеют очень большие амбиции и претендуют на попадание в восьмерку лучших команд турнира.
"Лугано" и "Пафос" лидируют в своих национальных чемпионатах, поэтому будет интересно наблюдать за баталией двух лучших команд своих стран. Кто же окажется сильнее: швейцарцы, которые играют при домашних трибунах или же киприоты, которым необходима лишь победа, чтобы забраться в топ-8.
Лига конференций. 6-й тур
19.12.2024. "Стадио Корнаредо" (Лугано)
Главный судья: Ненад Минакович (Сербия)
"Лугано" 22:00 "Пафос"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 10
Новости "Лугано"
Швейцарцы в этом сезоне показывают действительно высокие результаты. Они радуют своих болельщиков как на внутренней, так и на международной арене. В швейцарской Суперлиге подопечные Маттиа Кроки-Торти занимают лидирующую позицию, но отрыв от преследователей минимальный. Чего только стоит поражение в крайнем матче против "Лозанны", которая теперь вплотную подобралась к "черно-белым". Не отстает от обоих лидеров и "Базель".
И если в национальном первенстве наметился небольшой спад, то в еврокубках дела у сегодняшних хозяев идут очень даже хорошо: две уверенные победы над "ХИКом" (3:0) и "Гентом" (2:0), также с минимальным преимуществом были переиграны "Млада-Болеслав" (1:0) и "Легия" (2:1), а единственной потерей очков стало сенсационное поражение от "Бачки-Топола" со счетом "1:4".
Новости "Пафоса"
"Пафос" является безоговорочным лидером чемпионата Кипра и лучшей командой по разнице забитых и пропущенных мячей. Отрыв от ближайшего конкурента составляет четыре очка, что обеспечивает комфортное преимущество на данном этапе первенства. В последних трех матчах коллектив одержал три победы подряд, поэтому к одному из определяющих поединков в Лиге конференций он подходит в приподнятом настроении.
Стоит отметить, что киприоты занимают 12 позицию в ЛК, и, вероятно, набрали почти максимум из возможных очков в этом еврокубке, учитывая то, что им пришлось играть аж с двумя клубами из топ-5 лиг: "Хайденхаймом" и "Фиорентиной".
"Лугано" - "Пафос". Последние матчи команд
Последние матчи "Лугано":
- "Лугано" 1:4 Лозанна"
- "Легия" 1:2 Лугано"
- "Люцерн" 1:4 Лугано"
- "Ивердон" 0:2 "Лугано"
- "Серветт" 3:0 "Лугано"
Последние матчи "Пафоса":
- "Неа Саламина" 0:2 "Пафос"
- "Пафос" 2:0 "Целье"
- "Ахнас" 0:2 "Пафос"
- "Пафос" 0:1 "Омония"
- "Фиорентина" 3:2 "Пафос"
"Лугано" - "Пафос". Турнирное положение
Швейцарцы уверенно закрепились в верхней части таблицы Лиги конференций, где занимают пятую строчку. Отрыв от преследователей (за пределами топ-8) составляет два зачетных балла, поэтому даже ничья в сегодняшнем матче, учитывая хорошую разницу мячей (9:5), гарантирует "Лугано" попадание в первую восьмерку.
Что касается гостей, то здесь ситуация интереснее: клуб занимает 12-ю строчку и имеет в своем активе девять очков. Для того, чтобы попасть в восьмерку лучших, "Пафосу" необходимо привезти из Швейцарии три очка, и только тогда будет неплохая вероятность, что они окажутся среди восьми лучших коллективов на этом турнире. Но, даже при победном счете сегодня вечером, многое все равно будет зависеть от результатов в параллельных матчах.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|2
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|3
|"Фиорентина"
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|4
|"Легия"
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|5
|"Лугано"
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|6
|"Шэмрок Роверс"
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13-6
|10
|8
|Ягелония
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8-5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|14
|"Олимпия"
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|15
|"Хайденхайм"
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|16
|"Копенгаген"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|17
|"Бетис"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|18
|"Панатинаикос"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|19
|"Викингур"
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|20
|Борац
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|21
|"Омония"
|5
|2
|0
|3
|7-7
|6
|22
|Млада Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|23
|Харт оф Мидлотиан
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|24
|"Истанбул ББ"
|5
|1
|2
|2
|8-11
|5
|25
|СМС Публикум
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|26
|"Мольде"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|28
|"Астана"
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9-17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3-12
|4
|32
|ТНС
|5
|1
|0
|4
|3-7
|3
|33
|"Фола"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3-13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
Личные встречи
"Лугано" и "Пафос" никогда не встречались между собой, поэтому сегодняшняя игра станет первой очной встречей для этих команд.
"Лугано" - "Пафос". Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч "Лугано" - "Пафос" от UA-Футбол
Оба коллектива претендуют на попадание в восьмерку лучших команд Лиги конференций и имеют идентичные показатели по забитым и пропущенным голам. Вот почему, в случае победы гостей, они сравняются по очкам с хозяевами, но по регламенту займут место выше.
Впрочем, не стоит забывать и о том, что "Лугано" уже располагается на комфортном пятом месте, поэтому им достаточно будет свести матч вничью, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. Вот почему "Пафос" сегодня устраивает только победа. Мы считаем, что такое турнирное положение выльется в то, что с первых минут гости начнут активно и агрессивно идти в атаку. Возможно, это принесет свои плоды, а может, наоборот, сказаться негативно, что приведет к парочке пропущенных мячей. Наш прогноз: в матче будет забито три или более голов.
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