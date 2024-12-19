Витория Гимарайнш - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Расклад в Лиге Конференций нынешнего сезона ясен. "Челси" - безоговорочный фаворит, и если можно избежать встречи с ним до финала, нужно это сделать. Согласно регламенту, избежит встречи до финала с победителем основного раунда вторая команда этого самого раунда. Ею перед последним туром является "Витория" Гимарайнш. А "Фиорентина" третья и желает занять ее место.

Лига Конференций. Основной раунд. Шестой тур

19 декабря. 22:00. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"

"Витория" Гимарайнш - "Фиорентина"

Главный арбитр: Юджин Джая (Албания)

Состояние команд

1 "Челси" 5 5 0 0 21-4 15 2 Витория Гимарайнш 5 4 1 0 12-5 13 3 "Фиорентина" 5 4 0 1 17-6 12 4 "Легия" 5 4 0 1 12-2 12 5 "Лугано" 5 4 0 1 9-5 12 6 "Шэмрок Роверс" 5 3 2 0 11-4 11 7 Серкль Брюгге 5 3 1 1 13-6 10 8 Ягелония 5 3 1 1 10-5 10 9 Рапид Вена 5 3 1 1 8-5 10 10 АПОЭЛ 5 3 1 1 7-4 10 11 Юргорден 5 3 1 1 8-6 10 12 Пафос 5 3 0 2 9-5 9 13 Гент 5 3 0 2 8-7 9 14 "Олимпия" 5 3 0 2 7-6 9 15 "Хайденхайм" 5 3 0 2 6-6 9

Обе команды официально еще даже не обеспечили себе место в Топ-8. "Витории" хватит для этого в последнем туре ничьей, "Фиорентине" - победы. Да и приз в виде избежания встречи с "Челси" до финала выглядит довольно заманчивым. Так что матч должен быть серьезным. Хотя не удивит ротация команд, учитывая кое-какие их проблемы.

"Фиорентина" еще совсем недавно шла блестяще, в Серии А выдала восемь побед подряд - свою лучшую серию с 1960-го года. А в предыдущем туре Лиги Конференций разнесла дома ЛАСК со счетом 7:0. Но три тура назад проиграла в турнире, около двух недель назад вылетела из Кубка Италии. А в последнем своем матче в тяжелой борьбе в целом заслуженно проиграла в Серии А "Болонье" (0:1).

Главный тренер Раффаэле Палладино пропустил тот матч по личным причинам, теперь же вернулся. Он говорит, что команда опомнилась от поражения в Болонье, видит мотивацию игроков, их желание реабилитироваться.

"Витория" же в своей лиге в последнее время выиграла лишь два из последних девяти матчей. В последнем спасшись от 0:2 против "Риу Аве" на 2:2. В турнирной таблице находится на шестом месте. В Лиге Конференций также разгромила в предыдущем матче - 4:1 "Санкт-Галлен" в гостях, но потеряла очки в позапрошлом - 1:1 в Астане. Чувствуется, что обе команды прямо сейчас не в лучшей форме.

Главный тренер Руй Боржес сообщил, что в перерыве матча против "Риу Аве" заявил игрокам, что им не хватает души, обвинил их в пассивности. Хотя очень доволен возвращением во втором тайме и считает, что команда в итоге потеряла два очка, исходя из матча в целом.

В целом высокое положение обеих в Лиге Конференций, 29 забитых мячей и 25 набранных очков на двоих в десяти матчах основного раунда турнира обещают качественный очный матч. Боржес отмечает яркую атаку "Фиорентины" и ее физическую мощь, Палладино – жаркую атмосферу на стадионе, считая "Виторию" на нем "страшной" командой, также отмечает ее организованность и яркость.

Последние матчи команд

Кадры

В "Фиорентине", разумеется, продолжает отсутствовать Эдоардо Бове. Кроме этого, ожидается отдых главного форварда Кена, уставшего правого вингера Кольпани, защитников Комуццо и Гозенса, опорника Адли. И вратаря Давида Де Хеа. Точно не сыграют Соттил и Катальди из-за болезни. Не отдохнет правый защитник Додо, поскольку дисквалифицирован в лиге.

Один из главных вопросов ныне в составе - взаимодействие Альберта Гудмундссона и Лукаса Бельтрана. Обоим гораздо комфортнее на позиции "десятки", чем на любой другой.

В "Гимарайнше" отсутствуют бывший игрок "Фиорентины" Гашпар, Рамирес и Хандел. Защитник Боревкович со сломанным носом, но вернулся. Неясно, останется ли в стартовом составе критикуемый форвард, бывший игрок сборной Португалии Нельсон Оливейра.

"Витория": Варела, Виллануэва, Ривас, Жоау Тейшейра Мендеш, Байо, Тьягу Силва, Жоау Мендеш, Ману, Нуну Сантуш, Кайо, Густаво Силва

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Кварта, Раньери, Паризи, Мандрагора, Ричардсон, Иконе, Гудмундссон, Бельтран, Куаме

Цифры и факты

"Витория" Гимарайнш и "Фиорентина" никогда не встречались в официальных матчах

"Фиорентина" играла в двух последних финалах Лиги Конференций (проиграв оба). В своей истории она также играла в финале Кубка Чемпионов (поражение), Кубка УЕФА (поражение) и двух финалах Кубка Кубков (победа и поражение). Наибольшее достижение "Витории" в Еврокубках - 1/4 финала Кубка УЕФА сезона 1986/87

В последних 11-ти матчах Лиги Конференций "Витория" не проигрывала, победив десять раз и однажды сыграв вничью. "Фиорентина" в последнем 21-ом матче Лиги Конференций в основное время проиграла однажды при десяти победах и десяти ничьих

В последних восьми матчах во всех турнирах на всех полях "Фиорентина" победила пять раз, однажды сыграла вничью (если считать лишь основное время) и дважды проиграла. Прямо перед этим она выиграла семь матчей подряд

Во всех турнирах в гостях "Фиорентина" проиграла дважды в трех последних матчах при одной победе, а перед этим выиграла четыре матча подряд

В последних пяти матчах во всех турнирах на всех полях "Витория" выиграла дважды, дважды сыграла вничью и однажды проиграла, в последних семи - выиграла трижды, дважды сыграла вничью и дважды проиграла

Дома во всех турнирах в последних четырех матчах "Витория" побеждала, в последних шести - не проигрывала (пять побед и ничья)

Серия "Фиорентины" из 14-ти матчей во всех турнирах с забитыми мячами прервалась в Болонье

Прогноз: Витория - Фиорентина 1:1

Команды несколько устали, несколько потеряли форму, с другой стороны, раздражены из-за последних результатов и желают реабилитироваться. Также желают занять второе место в основном раунде Лиги Конфереций или хотя бы удержаться в Топ-8. Так что игра должна быть очень серьезной. Возможно, настолько, что команды нейтрализуют друг друга и много не забьют.