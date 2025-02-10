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Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 11.02.2025
Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19. Прогноз и анонс матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Юношеская лига УЕФА на UA-Футбол
shakhtar.com
Если первая команда "Шахтера" уже завершила свои выступления на евроарене в этом сезоне, то борьба для юных "горняков" в плей-офф еврокубка только начинается. В первом раунде Юношеской лиги УЕФА подопечные Алексея Белика встретятся с немецкими сверстниками под руководством Тобиаса Нуббемайера.
При этом, судьба противостояния и в частности путевка в стадию 1/8 финала будет решена в формате одного поединка - который, соответственно, пройдет в немецком Хоффенхайме.
К сожалению, из-за правил показа матчей от УЕФА, транснляция этого поединка будет недоступна. Однако, просмотреть запись игры можно будет на клубном Youtube-канале "Шахтера".
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1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА сезона 2024/25
Вторник, 11-е февраля
Германия, Хоффенхайм. "Дитмар-Хопп-Штадион"
Арбитр: Патрик Коларич (Хорватия)
"Хоффенхайм U-19" 19:00 "Шахтер U-19"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: прямая трансляция не предполагается. Запись поединка будет доступна на клубном Youtube-канале "Шахтеря"
"Хоффенхайм U-19": последние новости
В отличие от украинской команды, немцы Тобиаса Нуббемайера отобрались в плей-офф через путь чемпионов, на правах действующего победителя национального первенства. В частности, "Хоффенхайм" успешно прошел две стадии матчей на вылет. При этом во всех 4-х встречах немецкий клуб доказывал свой статус-кво.
В частности, речь идет о двух победах над шведским "Гетеборгом" (уверенные 3:0 и 4:1) и двух триумфах в противостояниях с французским "Осером" - 2:1 и 1:0.
Что касается дел в регулярном чемпионате, то "бело-синие" лидируют в группе A, имея в своем активе идентичное количество очков со вторым в турнирной таблице "Штутгартом" - по 35 зачетных баллов.
К тому же, подопечные Нуббемайера имеют лучшие показатели в первенстве: как по количеству забитых мячей, так и по числу пропущенных (55-15). Этот "Хоффенхайм" пропагандирует скоростной и вертикальный футбол.
"Шахтер U-19": последние новости
Донецкая команда пробилась в стадию плей-офф через путь этапа Лиги чемпионов, заняв в общей таблице 14-е место. При этом, в последнем туре "горняки" U-19 на выезде уступили мюнхенской "Баварии" - 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.
В свою очередь программу контрольных спаррингов на сборах в Турции дончане завершили матчем с "Брюлем". "Горняки" хоть и уступили со счетом 1:2, однако справедливости ради швейцарскую команду в этой паре представляли уже взрослые и сформированные футболисты.
В чемпионате Украины среди команд U-19 "Шахтер" ушел на зимний перерыв в качестве лидера таблицы. "Горняки" опережают сверстников из киевского "Динамо" на 5 очков.
Радует то, что тренерский штаб дончан провел фундаментальный анализ с точки зрения подготовки к немецкому сопернику. Что и подтвердил непосредственно наставник "Шахтера" U-19 Алексей Белик. "Горняки" понимают какой стиль футбола пропагандирует этот "Хоффенхайм" - немцы действуют в противоположной формации к украинцам, не делая ставку на контроль мяча.
"Вместе с тренерским штабом просмотрели несколько встреч "Хоффенхайма" U-19 и собрали много информации. Не могу утверждать, насколько они информативны, ведь их чемпионат проходит в группах по региональному делению, на мой взгляд, первый круг чемпионата у них менее конкурентоспособен, чем второй. Фактически у "Хоффенхайма" U-19 тогда был только один главный конкурент, которого они победили.
После зимнего перерыва они сыграли вничью с "Гамбургом" U-19 (1:1), и могу сказать, что "Хоффенхайм" U-19 - это команда, которая играет в вертикальный футбол, уделяет внимание контратакам и демонстрирует силовой футбол. Мы готовы к такому стилю игры, однако ввязываться в такой футбол - не наш стиль, ведь мы любим играть благодаря технике, интеллекту и взаимодействию. Постараемся навязать собственную модель игры, оппонент будет предлагать свою, а по итогам встречи увидим, кто был сильнее", - рассказал коуч "горняков" перед поединком против команды Тобиаса Нуббемайера.
Ориентировочный состав "Шахтеря U-19": Баглай, Дрозд, Гарабажий, Башмарин, Огарков, Бундаш, Сметана, Цуканов, Тютюнов, Стрельчук, Ломага.
"Хоффенхайм U-19" - "Шахтер U-19". Личные встречи
До этого немецкая и украинская команды дважды пересекались на официальном уровне в этой возрастной категории - как раз в рамках Юношеской лиги УЕФА. Тогда, в сезоне 2018/19 первый матч между этими коллективами завершился победой юниоров "Хоффенхайма", а во втором противостоянии - клубы расписали мировую. Таким образом, "горнякам" еще не удавалось обыграть своих сверстников из стана "сине-белых".
Статистика очных поединков:
- Победы: 1:0
- Забитые мячи: 3:2
- В среднем голов за матч: 1.50 - 0.00
- Самая большая победа: 2:1
"Хоффенхайм U-19" - "Шахтер U-19". Прогноз на матч от UA-Футбол
Волевая победа юниоров "Шахтера" - 1:2. Все решится в одной встрече. Именно поэтому, учитывая домашний статус поединка, небольшое преимущество именно на стороне немцев. Впрочем, по общему классу исполнителей команды достаточно близки друг к другу. Даже несмотря на совершенно разные пути к плей-офф. Верим в "горняков", хотя и просто точно не будет.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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