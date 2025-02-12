Целе - АПОЭЛ. Анонс и прогноз матча 1/16 Лиги конференций на 13.02.2025

Лига конференций. 1/16 финала.

13 февраля. 19:45. Целе. "Здежеле"

Трансляция: Megogo

Вот и дождались болельщики раунда плей-офф Лиги конференций. Сегодня обсудим предстоящую встречу между "Целе" и "АПОЭЛом". Игра обещает быть интересной, поскольку разница в классе между командами незначительная. Турнирная таблица показывает, что "АПОЭЛу" не хватило всего одного очка или чуть лучшей разницы мячей, чтобы попасть в первую восьмерку. "Целе", напротив, оказался на грани вылета из турнира, ведь команда, занявшая 25-е место, набрала столько же очков, сколько и словенский клуб.

Новости "Целе"

"Целе" проводит рутинный сезон в своем чемпионате, располагаясь на 5-м месте в турнирной таблице. В атаке у команды все в порядке – 35 забитых мячей, что примерно соответствует уровню первой пятерки лиги. Однако в обороне есть серьезные проблемы: 31 пропущенный гол за 20 туров — показатель, свойственный скорее аутсайдерам. Чтобы успешно продолжить выступление в Лиге конференций, необходимо срочно укреплять защиту.

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В еврокубках ситуация схожая: "Целе" играет в открытый и результативный футбол. Разница мячей 13:13 за 6 туров говорит о слаженной атаке, но оборона оставляет вопросы. Такие ошибки в плей-офф могут дорого обойтись. Кроме того, вызывает подозрения тактический ход тренера: в двух последних матчах он выпускал в старте 19-летнего вратаря, а затем менял его уже на 1-й минуте.

Новости "АПОЭЛа"

"АПОЭЛ" не нуждается в представлении. Кипрский гранд проводит далеко не лучший сезон в своей истории, но продолжает борьбу во всех доступных турнирах. В национальном чемпионате команда занимает 5-е место и изо всех сил стремится удержаться в верхней части таблицы. При этом "АПОЭЛ" — самая результативная команда лиги (48 голов за 22 тура).

Однако на евроарене киприоты выглядят менее убедительно. Мы уже отметили, что им не хватило совсем немного для выхода в топ-8, но главный вопрос — результативность. В чемпионате команда забивает в среднем более двух голов за игру, а в Лиге конференций ее атака выглядит блекло. Для прохода дальше "АПОЭЛу" придется адаптировать свой стиль.

Цифры и факты

"Целе" забивает 5 матчей подряд.

"АПОЭЛ" не выигрывает уже 3 игры.

"АПОЭЛ" забивает в гостях 8 матчей подряд.

Это первая встреча между командами в истории.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У обеих команд нет серьезных кадровых проблем, поэтому ожидается, что они сыграют основными составами. "Целе" вероятно выйдет в привычной схеме 4-1-4-1, делая упор на контроль центра поля. "АПОЭЛ" же традиционно использует систему с пятью защитниками, которая может трансформироваться в зависимости от фазы игры.

Ориентировочные составы:

"Целе", 4-1-4-1: Силва – Карничник, Вуклишевич, Неманич, Хуанхо – Шобе – Серенсен, Забуковник, Светлин, Квесич – Норданус

"АПОЭЛ", 5-3-2: Белец – Лайфис, Чебаке, Кинтилья, Сушич, Петрович – Костадинов, Сациас, Техера – Донис, Эль-Араби.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Целе - АПОЭЛ Смотреть трансляцию

Прогноз на матч между "Целе" и "АПОЭЛом" от UA-Футбол

Многие считают гостей фаворитами, но букмекеры отдают небольшое предпочтение "Целе", что логично — словенцы играют дома при поддержке своих болельщиков. Ключевой момент — результативность встречи. "Целе" активно действует в атаке, но "АПОЭЛ" умеет сушить матчи, не давая соперникам раскрыться.

Что касается прохода в следующий раунд, "АПОЭЛ" действительно выглядит фаворитом. В ответной игре на своем поле киприоты будут иметь отличные шансы на победу, а значит, в первой встрече, скорее всего, сделают ставку на надежную оборону. Оптимальный вариант для ставки — проход "АПОЭЛа" в следующий этап Лиги конференций.