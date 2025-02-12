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На одну команду-конкурента Украины гарантированно меньше. Омония – Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025
Кто пройдёт далее - загадка
omonoiafc.com.cy
Лига Конференций, 1/16 финала
13 февраля, 22:00. "ГСП" (Никосия)
Главный арбитр: Раду Петреску
Прямая трансляция: Megogo Футбол 9
В еврокубках на одну команду-конкурента Украины гарантированно станет меньше. Встречаются представители Кипра "Омония" и "Пафос".
В стыковые матчи команды попали, заняв в Этапе Лиги 22-е и 12-е места соответственно.
Новости "Омонии" (Никосия, Кипр)
"Омония" в семи матчах во всех турнирах не проигрывает. Последний раз команда не набирала очков 7 января – в матче против "Анортосиса". За это время "Омония" потеряла очки лишь единожды – в матче против "Ариса", который закончился 0:0.
Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпаионата Кипра, отставая от лидера на 10 баллов. Также команда прошла в полуфинал Кубка Кипра.
Зимой в клуб пришли 2 новичка: вингер Микаель Ингебригтсен, защитник Стефан Симич и вернулся нападающий Душан Бакич
Кадры хозяев
Травм у команды нет, но есть дисквалификация Душана Бакича до 31 мая 2025 года.
Новости "Пафоса" (Пафос, Кипр)
"Пафос" - лидер чемпионата Кипра. Выиграли в четырёх матчах турнира подряд и набрали 55 баллов. Последний раз команда уступила на выезде "Арису" со счётом 0:1.
Также "Пафос" продолжает участвовать в Кубке Кипра и прошёл в полуфинал турнира.
Зимой в клуб пришли вингеры Мислав Оршич и Кен Сема свободнымим агентами. Вернулся из аренды Онни Валакари. Кипрский клуб арендовал защитника Звонимира Сарлию.
Кадры гостей:
Из-за травм под вопросом участие полузащитника Домингоса Кина и Муамера Танковича.
Не сыграют из-за перебора жёлтых карточек защитники Жоао Коррея и Деррик Лукассен.
Последние пять матчей Омонии и Пафоса
Последние пять встреч хозяев
- 07.02.25 Омония 29 мая – Омония 2:3 (Лига Кипра)
- 01.02.25 Омония – Кармиотисса 3:0 (Лига Кипра)
- 28.01.25 Омония – АЕЛ 3:0 (Кубок Кипра)
- 24.01.25 Эносис – Омония 0:2 (Лига Кипра)
- 19.01.25 Омония – Арис 0:0 (Лига Кипра)
Последние пять встреч гостей
- 08.02.25 Омония Арадиппоу – Пафос 0:2 (Лига Кипра)
- 03.02.25 Пафос – Омония 29 мая 2:1 (Лига Кипра)
- 30.01.25 АПОЭЛ – Пафос 1:1 (4:5 по пен) (Кубок Кипра)
- 26.01.25 Кармиотисса – Пафос 0:2 (Лига Кипра)
- 19.01.25 Пафос – Эносис 2:0 (Лига Кипра)
Очные встречи между соперниками
- 02.12.24 Пафос – Омония 0:1 (Лига Кипра)
- 18.05.24 Омония – Пафос 0:3 (Кубок Кипра)
- 11.05.24 Пафос – Омония 1:1 (Лига Кипра)
- 31.03.24 Омония – Пафос 1:1 (Лига Кипра)
- 27.01.24 Омония – Пафос 1:2 (Лига Кипра)
Ориентировочные составы на матч:
- "Омония": Фабиано – Хаммас, Панайотиу, Кулибали, Дионку – Марич, Эвандро – Семедо, Лоизу – Стемпиньский, Йоветич
- "Пафос": Неофитос – Силва, Букамир, Голдар, Бруно – Танлдонго, Пепе – Оршич, Драгомир, Жажа - Джайро
Турнирная таблица Лиги Европы
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|6
|6
|0
|0
|26-5
|18
|2
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|2
|0
|13-6
|14
|3
|"Фиорентина"
|6
|4
|1
|1
|18-7
|13
|4
|Рапид Вена
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|5
|Юргорден
|6
|4
|1
|1
|11-7
|13
|6
|"Лугано"
|6
|4
|1
|1
|11-7
|13
|7
|"Легия"
|6
|4
|0
|2
|13-5
|12
|8
|Серкль Брюгге
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|9
|Ягелония
|6
|3
|2
|1
|10-5
|11
|10
|"Шэмрок Роверс"
|6
|3
|2
|1
|12-9
|11
|11
|АПОЭЛ
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|12
|Пафос
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|13
|"Панатинаикос"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|14
|"Олимпия"
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|15
|"Бетис"
|6
|3
|1
|2
|6-5
|10
|16
|"Хайденхайм"
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|17
|Гент
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|18
|"Копенгаген"
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|19
|"Викингур"
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|20
|Борац
|6
|2
|2
|2
|4-7
|8
|21
|СМС Публикум
|6
|2
|1
|3
|13-13
|7
|22
|"Омония"
|6
|2
|1
|3
|7-7
|7
|23
|"Мольде"
|6
|2
|1
|3
|10-11
|7
|24
|ТСЦ Бачка-Топола
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|25
|Харт оф Мидлотиан
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|26
|"Истанбул ББ"
|6
|1
|3
|2
|9-12
|6
|27
|Млада Болеслав
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|28
|"Астана"
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|29
|Санкт-Галлен
|6
|1
|2
|3
|10-18
|5
|30
|ХИК
|6
|1
|1
|4
|3-9
|4
|31
|Ноа
|6
|1
|1
|4
|6-16
|4
|32
|ТНС
|6
|1
|0
|5
|5-10
|3
|33
|"Фола"
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|34
|Ларн
|6
|1
|0
|5
|3-12
|3
|35
|ЛАСК
|6
|0
|3
|3
|4-14
|3
|36
|Петрокуб
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
Ставки и коэффициенты на матч Омония – Пафос
Прогноз на матч Омония – Пафос от UA-Футбол
"Пафос" - команда с хорошей обороной. В чемпионате Кипра они пропустили 10 мячей, но в большинстве случаев отыгрывались.
"Омония" также любит забивать, но и пропускает больше. В национальном чемпионате в их ворота соперники забили 21 гол.
Прогноз: Обе забьют – да (кф 1,82)
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