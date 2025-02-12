На одну команду-конкурента Украины гарантированно меньше. Омония – Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025

Лига Конференций, 1/16 финала

13 февраля, 22:00. "ГСП" (Никосия)

Главный арбитр: Раду Петреску

Прямая трансляция: Megogo Футбол 9

Трансляция матча В эфире Смотреть матч Омония - Пафос Смотреть трансляцию

В еврокубках на одну команду-конкурента Украины гарантированно станет меньше. Встречаются представители Кипра "Омония" и "Пафос".

В стыковые матчи команды попали, заняв в Этапе Лиги 22-е и 12-е места соответственно.

Новости "Омонии" (Никосия, Кипр)

"Омония" в семи матчах во всех турнирах не проигрывает. Последний раз команда не набирала очков 7 января – в матче против "Анортосиса". За это время "Омония" потеряла очки лишь единожды – в матче против "Ариса", который закончился 0:0.

Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпаионата Кипра, отставая от лидера на 10 баллов. Также команда прошла в полуфинал Кубка Кипра.

Зимой в клуб пришли 2 новичка: вингер Микаель Ингебригтсен, защитник Стефан Симич и вернулся нападающий Душан Бакич

Кадры хозяев

Травм у команды нет, но есть дисквалификация Душана Бакича до 31 мая 2025 года.

Новости "Пафоса" (Пафос, Кипр)

"Пафос" - лидер чемпионата Кипра. Выиграли в четырёх матчах турнира подряд и набрали 55 баллов. Последний раз команда уступила на выезде "Арису" со счётом 0:1.

Также "Пафос" продолжает участвовать в Кубке Кипра и прошёл в полуфинал турнира.

Зимой в клуб пришли вингеры Мислав Оршич и Кен Сема свободнымим агентами. Вернулся из аренды Онни Валакари. Кипрский клуб арендовал защитника Звонимира Сарлию.

Кадры гостей:

Из-за травм под вопросом участие полузащитника Домингоса Кина и Муамера Танковича.

Не сыграют из-за перебора жёлтых карточек защитники Жоао Коррея и Деррик Лукассен.

Последние пять матчей Омонии и Пафоса

Последние пять встреч хозяев

07.02.25 Омония 29 мая – Омония 2:3 (Лига Кипра)

2:3 (Лига Кипра) 01.02.25 Омония – Кармиотисса 3:0 (Лига Кипра)

– Кармиотисса 3:0 (Лига Кипра) 28.01.25 Омония – АЕЛ 3:0 (Кубок Кипра)

– АЕЛ 3:0 (Кубок Кипра) 24.01.25 Эносис – Омония 0:2 (Лига Кипра)

0:2 (Лига Кипра) 19.01.25 Омония – Арис 0:0 (Лига Кипра)

Последние пять встреч гостей

08.02.25 Омония Арадиппоу – Пафос 0:2 (Лига Кипра)

0:2 (Лига Кипра) 03.02.25 Пафос – Омония 29 мая 2:1 (Лига Кипра)

– Омония 29 мая 2:1 (Лига Кипра) 30.01.25 АПОЭЛ – Пафос 1:1 (4:5 по пен) (Кубок Кипра)

1:1 (4:5 по пен) (Кубок Кипра) 26.01.25 Кармиотисса – Пафос 0:2 (Лига Кипра)

0:2 (Лига Кипра) 19.01.25 Пафос – Эносис 2:0 (Лига Кипра)

Очные встречи между соперниками

02.12.24 Пафос – Омония 0:1 (Лига Кипра)

18.05.24 Омония – Пафос 0:3 (Кубок Кипра)

11.05.24 Пафос – Омония 1:1 (Лига Кипра)

31.03.24 Омония – Пафос 1:1 (Лига Кипра)

27.01.24 Омония – Пафос 1:2 (Лига Кипра)

Ориентировочные составы на матч:

" Омония ": Фабиано – Хаммас, Панайотиу, Кулибали, Дионку – Марич, Эвандро – Семедо, Лоизу – Стемпиньский, Йоветич

": Фабиано – Хаммас, Панайотиу, Кулибали, Дионку – Марич, Эвандро – Семедо, Лоизу – Стемпиньский, Йоветич "Пафос": Неофитос – Силва, Букамир, Голдар, Бруно – Танлдонго, Пепе – Оршич, Драгомир, Жажа - Джайро

Турнирная таблица Лиги Европы

Ставки и коэффициенты на матч Омония – Пафос

Прогноз на матч Омония – Пафос от UA-Футбол

"Пафос" - команда с хорошей обороной. В чемпионате Кипра они пропустили 10 мячей, но в большинстве случаев отыгрывались.

"Омония" также любит забивать, но и пропускает больше. В национальном чемпионате в их ворота соперники забили 21 гол.

Прогноз: Обе забьют – да (кф 1,82)