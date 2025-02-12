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На одну команду-конкурента Украины гарантированно меньше. Омония – Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025

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На одну команду-конкурента Украины гарантированно меньше. Омония – Пафос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025

omonoiafc.com.cy

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций, 1/16 финала

13 февраля, 22:00. "ГСП" (Никосия)

Главный арбитр: Раду Петреску

Прямая трансляция: Megogo Футбол 9

Трансляция матча
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Содержание

В еврокубках на одну команду-конкурента Украины гарантированно станет меньше. Встречаются представители Кипра "Омония" и "Пафос".

В стыковые матчи команды попали, заняв в Этапе Лиги 22-е и 12-е места соответственно.

Новости "Омонии" (Никосия, Кипр)

"Омония" в семи матчах во всех турнирах не проигрывает. Последний раз команда не набирала очков 7 января – в матче против "Анортосиса". За это время "Омония" потеряла очки лишь единожды – в матче против "Ариса", который закончился 0:0.

Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпаионата Кипра, отставая от лидера на 10 баллов. Также команда прошла в полуфинал Кубка Кипра.

Зимой в клуб пришли 2 новичка: вингер Микаель Ингебригтсен, защитник Стефан Симич и вернулся нападающий Душан Бакич

Кадры хозяев

Травм у команды нет, но есть дисквалификация Душана Бакича до 31 мая 2025 года.

Новости "Пафоса" (Пафос, Кипр)

"Пафос" - лидер чемпионата Кипра. Выиграли в четырёх матчах турнира подряд и набрали 55 баллов. Последний раз команда уступила на выезде "Арису" со счётом 0:1.

Также "Пафос" продолжает участвовать в Кубке Кипра и прошёл в полуфинал турнира.

Зимой в клуб пришли вингеры Мислав Оршич и Кен Сема свободнымим агентами. Вернулся из аренды Онни Валакари. Кипрский клуб арендовал защитника Звонимира Сарлию.

Кадры гостей:

Из-за травм под вопросом участие полузащитника Домингоса Кина и Муамера Танковича.

Не сыграют из-за перебора жёлтых карточек защитники Жоао Коррея и Деррик Лукассен.

Последние пять матчей Омонии и Пафоса

Последние пять встреч хозяев
  • 07.02.25 Омония 29 мая – Омония 2:3 (Лига Кипра)
  • 01.02.25 Омония – Кармиотисса 3:0 (Лига Кипра)
  • 28.01.25 Омония – АЕЛ 3:0 (Кубок Кипра)
  • 24.01.25 Эносис – Омония 0:2 (Лига Кипра)
  • 19.01.25 Омония – Арис 0:0 (Лига Кипра)
Последние пять встреч гостей
  • 08.02.25 Омония Арадиппоу – Пафос 0:2 (Лига Кипра)
  • 03.02.25 Пафос – Омония 29 мая 2:1 (Лига Кипра)
  • 30.01.25 АПОЭЛ – Пафос 1:1 (4:5 по пен) (Кубок Кипра)
  • 26.01.25 Кармиотисса – Пафос 0:2 (Лига Кипра)
  • 19.01.25 Пафос – Эносис 2:0 (Лига Кипра)
Очные встречи между соперниками
  • 02.12.24 Пафос – Омония 0:1 (Лига Кипра)
  • 18.05.24 Омония – Пафос 0:3 (Кубок Кипра)
  • 11.05.24 Пафос – Омония 1:1 (Лига Кипра)
  • 31.03.24 Омония – Пафос 1:1 (Лига Кипра)
  • 27.01.24 Омония – Пафос 1:2 (Лига Кипра)

Ориентировочные составы на матч:

  • "Омония": Фабиано – Хаммас, Панайотиу, Кулибали, Дионку – Марич, Эвандро – Семедо, Лоизу – Стемпиньский, Йоветич
  • "Пафос": Неофитос – Силва, Букамир, Голдар, Бруно – Танлдонго, Пепе – Оршич, Драгомир, Жажа - Джайро

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 6 6 0 0 26-5 18
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 6 4 2 0 13-6 14
3 Фиорентина "Фиорентина" 6 4 1 1 18-7 13
4 Рапид Вена Рапид Вена 6 4 1 1 11-5 13
5 Юргорден Юргорден 6 4 1 1 11-7 13
6 Лугано "Лугано" 6 4 1 1 11-7 13
7 Легия "Легия" 6 4 0 2 13-5 12
8 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 6 3 2 1 14-7 11
9 Ягелония Ягелония 6 3 2 1 10-5 11
10 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 6 3 2 1 12-9 11
11 АПОЭЛ АПОЭЛ 6 3 2 1 8-5 11
12 Пафос Пафос 6 3 1 2 11-7 10
13 Панатинаикос "Панатинаикос" 6 3 1 2 10-7 10
14 Олимпия "Олимпия" 6 3 1 2 7-6 10
15 Бетис "Бетис" 6 3 1 2 6-5 10
16 Хайденхайм "Хайденхайм" 6 3 1 2 7-7 10
17 Гент Гент 6 3 0 3 8-8 9
18 Копенгаген "Копенгаген" 6 2 2 2 8-9 8
19 Викингур "Викингур" 6 2 2 2 7-8 8
20 Борац Борац 6 2 2 2 4-7 8
21 СМС Публикум СМС Публикум 6 2 1 3 13-13 7
22 Омония "Омония" 6 2 1 3 7-7 7
23 Мольде "Мольде" 6 2 1 3 10-11 7
24 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 6 2 1 3 10-13 7
25 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 6 2 1 3 6-9 7
26 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 6 1 3 2 9-12 6
27 Млада Болеслав Млада Болеслав 6 2 0 4 7-10 6
28 Астана "Астана" 6 1 2 3 4-8 5
29 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6 1 2 3 10-18 5
30 ХИК ХИК 6 1 1 4 3-9 4
31 Ноа Ноа 6 1 1 4 6-16 4
32 ТНС ТНС 6 1 0 5 5-10 3
33 Фола "Фола" 6 1 0 5 4-13 3
34 Ларн Ларн 6 1 0 5 3-12 3
35 ЛАСК ЛАСК 6 0 3 3 4-14 3
36 Петрокуб Петрокуб 6 0 2 4 4-13 2

Ставки и коэффициенты на матч Омония – Пафос

Favbet
2.67
3.25
2.80
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Прогноз на матч Омония – Пафос от UA-Футбол

"Пафос" - команда с хорошей обороной. В чемпионате Кипра они пропустили 10 мячей, но в большинстве случаев отыгрывались.

"Омония" также любит забивать, но и пропускает больше. В национальном чемпионате в их ворота соперники забили 21 гол.

Прогноз: Обе забьют – да (кф 1,82)

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