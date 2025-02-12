Бачка-Топола – Ягеллония. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025

Лига Конференций. Раунд на вылет. Первый матч

13 февраля. 19:45. Бачка-Топола. "ТСЦ Арена"

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 9

Начинается раунд на вылет и в Лиге Конференций. После того, как мы оценили первые матчи этого раунда в Лиге Чемпионов, очередь доходит и до менее знаковых еврокубков. Однако менее знаковый или важный еврокубок не означает, что он менее интригующий. Противостояние сербской и польской команд точно вызывает определенный ажиотаж, по крайней мере потому, что очень трудно здесь выделить очевидного фаворита.

Новости "Бачки-Тополы"

Подопечные Йована Дамьяновича сейчас проводят далеко не самый успешный сезон и идут на 9-м месте в чемпионате Сербии. То есть они прямо сейчас скорее будут участвовать в битве за выживание, чем в битве за еврокубки во второй половине кампании.

Кроме того, они стали последней, 24-й командой, которая прошла в плей-офф Лиги Конференций, то есть даже в рамках этапа лиги все получалось не очень успешно, однако этого хватило, чтобы получить шанс продолжить борьбу. За последние 5 матчей на их счету 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.

Причем мы учитываем именно товарищеские матчи, потому что чемпионат Сербии возобновился не так давно. В товарищеских матчах была ничья против "Аустрии" (0:0), также уступили "Марибору" (3:4), зато смогли обыграть "Заглембе" (3:0). А когда возобновился чемпионат Сербии, то сначала они уступили "Црвене Звезде" (1:2) и "Младости" из Лучан (1:4). То есть когда начались серьезные матчи, то имеем поражения. Точно не лучшее время, чтобы играть против "Ягеллонии".

Новости "Ягеллонии"

Команда Адриана Сьеменеца идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Польши и является главным конкурентом для лидера "Леха", вместе с ними, эту конкуренцию навязывает и "Ракув". То есть команда неплохо шагает сезоном в национальном чемпионате.

В рамках этапа лиги в Лиге Конференций они заняли 9-е место, то есть им буквально немного не хватило, чтобы напрямую пройти в 1/8 финала. Конечно, они выглядят небольшими фаворитами этого противостояния, учитывая то, как проходит сезон, однако в матчах на вылет прогнозировать все гораздо сложнее.

За последние 5 матчей на счету "Ягеллонии" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Поскольку чемпионат Польши также уходил на перерыв и недавно возобновился, здесь также учитываем товарищеские матчи. У них была легкая победа над "ЦСКА" из Софии (7:0), также обыграли "Марибор" (2:0) и завершили вничью с "Партизаном" (1:1). А после возобновления чемпионата успели обыграть "Радомяк" (5:0) и в прошлом туре уступили "Стали" из города Мелец (1:2).

Цифры и факты

Это будет первый в истории официальный матч между "Бачка-Тополой" и "Ягеллонией", ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В 4 из последних 5 матчей "Бачки-Тополы" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча под вопросом готовность Йовановича, Милослаевича, Пантовича и Петровича у "Бачки-Тополы".

Что касается проблем "Ягеллонии", то у них двух игроков пропускают матч из-за дисквалификации, речь о Дьегесе и Сачеке.

"Бачка-Топола", 4-1-4-1: Илич — Джорджевич, Дегенек, Цапан, Радоевич — Радин — Баньяч, Вулич, Станич, Мбунгу — Лазетич

"Ягеллония", 4-3-3: Абрамович — Сачек, Скшипчак, Стоинович, Моутинью — Кубицки, Флах, Имас — Виллар Мики, Пулулу — Хансен

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Ставки и коэффициенты на матч

3.55 3.60 2.08 Узнать больше

Прогноз на матч между "Бачка-Тополой" и "Ягеллонией" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Все-таки обе команды находятся в разных формах в этом сезоне, что демонстрируют не только результаты осенней части, но и теперешние, в конце зимы. Из-за того, что первый матч будет в Сербии, мы поставим на то, что свой гол хозяева все же забьют, однако в итоге матч минимально проиграют. Победа "Ягеллонии".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.