Мольде – Шэмрок Роверс. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025

Норвежский стадион примет первую игру 1/16 Лиги конференций. ''Мольде'' и ''Шэмрок'' разыграют путевку в 1/8 раунда плей-офф турнира. Ирландцам нужно будет подтверждать свои удачные выступления на основном этапе, а норвежцам - порадовать свою публику.

Лига конференций. Стыковые матчи.

13 февраля. 19:45. Мольде. Стадион: Акер

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

"Мольде" (Норвегия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)

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Новости ''Мольде''

В настоящее время "Мольде " находится на межсезонной паузе в своем чемпионате. Для норвежцев это не преимущество. Команда, к сожалению, может не иметь нужной игровой практики и формы на момент поединка. Последний официальный матч команды был сыгран 19 декабря в той же Лиге конференций (Млада-Болеслав 4:3).

Готовились "Мольде " в контрольных товарищеских поединках, по результатам которых определить качество подготовки сложно. Две победы и две ничьи уверенности команде не прибавляют, учитывая статус матчей.

В чемпионате клуб занял 5-е место, не попав в зону выхода в еврокубки. Поэтому возможность играть в Лиге конференций в этом сезоне "Мольде" следует ценить. Всего набрали 52 балла, уступив 4-е место ''Русенборгу'' только в один пункт. Несмотря на немалое количество ничьих и поражений, норвежский клуб одержал 15 побед и забил 64 гола, что является вторым показателем результативности среди других команд чемпионата.

В Лиге конференций норвежцы сильно не удивили. 2 победы, 7 очков и 23 место в турнирной таблице. Не занять 25 место и не потерять выход в плей-офф помогла разница мячей. ''Хартс'', проигравший конкуренцию, набрал такое же количество баллов, однако забил меньше норвежского клуба. Возможно, именно в стыковых матчах "Мольде" сможет доказать, что является командой с неслабым характером.

Новости ''Шемрока''

Ирландский ''Роверс'' также зимой находился на паузе между сезонами своего чемпионата. В отличие от соперника ''Шэмрок'' накануне первого матча кроме товарищеских игр поддерживал форму игроков в кубковых поединках, одержав и разгромные победы.

В сезоне 2024 года они заняли второе место в чемпионате, что позволило команде квалифицироваться в Лигу конференций на следующий еврокубковый сезон. Команда одержала 17 побед в 36 поединках и забила 50 голов, что на один забитый мяч меньше наибольшего количества голов в сезоне среди других команд.

В отличие от ''Мольде'' ирландцы качественно провели групповой этап, учитывая, что команда на момент розыгрыша уже не имела регулярных матчей чемпионата. Три победы (две из них разгромные), две результативные ничьи и всего одно поражение от статусного английского клуба "Челси" на их стадионе. Поэтому еврокубковую кампанию "Шемрока" можно смело назвать довольно удачной: 10-е место и стыковые матчи. Стоит отметить, что до ТОП-8 не хватило лучшей разницы забитых и пропущенных.

Ирландцам в этом матче нужно не проиграть, чтобы во второй встрече, уже в Дублине, иметь психологическое преимущество и получить нужный результат для дальнейшего прохода.

"Мольде" - "Шемрок Роверс". Очные матчи команд

13.10.2022. Шэмрок Роверс – Мольде 0:2

06.10.2022. Мольде – Шэмрок Роверс 3:0

Цифры и факты

''Мольде'' последний раз в официальном поединке сыграли 19 декабря

"Шэмрок'' в последних 6 матчах Лиги конференций потерпели только 1 поражение

Кадровая ситуация

Обе команды подходят к очной встрече без кадровых потерь. Тренеры будут не ограничены в собственном выборе состава команд.

Ориентировочные составы команд:

''Мольде'', 5-4-1, Заседала – Амундсен, Бьорнбак, Хеуген, Линес, Лунд – Энггор, Эриксен, Дели, Брейвик – Брюнхильдсен

''Шэмрок Роверс'', 3-4-2-1, Пельс – Грейс, Лопеш, Клири – Ньюджент, Кларк, О'Нил, Бирн – Макинефф, Уоттс – Берк

"Мольде" - "Шемрок Роверс". Ставка и коэффициенты

"Мольде" - "Шемрок Роверс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Дублинский клуб по последним результатам выглядит значительно сильнее и увереннее, чем ''Мольде''. Пока норвежцы были на грани вылета, "Шемрок" активно боролся за ТОП-8. Команды обе могут навязать агрессивный футбол, однако стоит помнить, что "Мольде" принимают соперников дома и не должны подвести собственных болельщиков. Ирландцам следует сыграть осторожно и не проиграть, чтобы оставить основное дело уже для собственных трибун в ответном матче. Прогнозируемый результат – результативная ничья.