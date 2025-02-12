Борац Баня Лука - Олимпия Любляна. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025

Вслед за плей-офф Лиги чемпионов мы дождались и матчей Лиги Конференций на соответствующие стадии турнира. Коллективам, у которых не получилось напрямую выйти в 1/8 финала, теперь придется сражаться за проход дальше в двухматчевом стыковом противостоянии.

И если сегодняшние хозяева заняли лишь 20-ю строчку и были близки к тому, чтобы вообще оказаться за бортом еврокубка, то гостям не хватило совсем немного, чтобы сразу пробиться в 1/8 финала ЛК. Но все ли так однозначно в этом противостоянии и сможет ли "Олимпия" подтвердить свой статус фаворита в этой встрече?

Лига Конференций. 1/16 финала

13.02.2025. "Gradski Stadion" (Баня-Лука)

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

"Борац Баня Лука" 22:00 "Олимпия Любляна"

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Новости "Бораца Баня Лука"

Прошлогодний победитель чемпионата Боснии и Герцеговины в нынешнем сезоне занимает пока что лишь второе место, уступая своему главному конкуренту за чемпионство (ФК "Зрински") лишь три очка. В Лиге конференций коллектив со скрипом все же сумел пробиться в зону стыковых матчей, заняв 20-е место, имея в своем активе восемь очков. За шесть матчей на групповом этапе команда успела обыграть "АПОЭЛ" и "ЛАСК", дважды сыграть вничью (с "Панатинаикосом" и "Омонией"), а также потерпеть два поражения от "Викингура" и "Шемрок Роверс".

Коллектив только недавно закончил свой межсезонный тур и пока даже не успел сыграть ни одной игры в чемпионате, который еще в декабре ушел на зимнюю паузу. Зато игроки уже успели отметиться разгромной победой в кубке страны и тремя победами в пяти товарищеских поединках.

Новости "Олимпии Любляна"

"Драконы" являются безоговорочным лидером своего национального чемпионата. За 20 туров гости пропустили всего семь мячей, что свидетельствует о надежной и дисциплинированной игре в обороне. Недаром расстояние от второго места в таблице составляет аж 14 зачетных пунктов.

Что же до еврокубков, то по итогам этапа Лиги "Олимпия" заняла 14-е место, сыграв шесть матчей: два поражения от "Гайденхаймам" и "Серкля", ничья с "Ягеллонией", а также победы над "ЛАСКом", "ГИКом" и "Ларном". После зимней паузы коллектив ударно провел предсезонные матчи, а также без проблем одержал две победы в национальном первенстве. Такие результаты демонстрируют, что словенский клуб находится в отличной форме и имеет все шансы, чтобы пройти в следующий раунд плей-офф.

"Борац Баня Лука" - "Олимпия Любляна". Последние матчи команд

Последние матчи "Бораца Баня Лука":

"Борац Баня Лука" 3:0 "Челик Зеница"

"Борац Баня Лука" 1:2 "ФК Рига"

"Борац Баня Лука" 1:0 "Мурас Юнайтед"

"Борац Баня Лука" 1:0 "Андижан"

"Борац Баня Лука" 0:0 "Кайрат Алматы"

Последние матчи "Олимпии Любляна":

"Копер" 1:2 "Олимпия Любляна"

"Олимпия Любляна" 5:0 "Приморье"

"Кривбасс" 1:0 "Олимпия Любляна"

"Реал Мусия" 1:6 "Олимпия Любляна"

"Шленск Вроцлав" 0:2 "Олимпия Любляна"

"Борац Баня Лука" - "Олимпия Любляна". Статистика личных встреч

Команды еще никогда не встречались между собой на официальном уровне. В 2019 году "Борац Баня Лука" и "Олимпия Любляна" сыграли между собой товарищеский матч, который завершился победой словенцев со счетом "3:2".

"Борац Баня Лука" - "Олимпия Любляна". Ставка и коэффициенты

"Борац Баня Лука" - "Олимпия Любляна". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Олимпия" Любляна является фаворитом этой встречи, если посмотреть на оценки букмекеров и экспертов. Эту тенденцию подтверждают и цифры - состав гостей в 1.5 раза превышает стоимость состава хозяев, что говорит о достаточно ощутимой разнице в уровне игроков.

Однако "Борац Баня Лука" без боя сдаваться не намерен - особенно перед домашними трибунами. Вероятно, они попытаются сделать ставку на свой самый сильный элемент игры - защиту. В национальном чемпионате "красно-синие" пропустили всего восемь мячей за 17 туров, что свидетельствует о крепкой обороне. Поэтому словенцам придется приложить немало усилий, чтобы подобрать ключи к воротам "Бораца". А учитывая разницу в классе, то хозяева вряд ли будут рисковать и выбегать в собственные атаки большими силами. Эти два фактора, по нашему мнению, приведут к осторожному футболу. Прогноз: в матче будет забито менее трех голов.