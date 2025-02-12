Викингур - Панатинаикос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.02.2025

“Викингур” - команда без игровой практики, проходящая сборы и играющая товарищеские турниры на своём холодном зимнем острове, где невозможно даже принимать международные матчи. “Панатинаикос” – команда, играющая всё, что возможно, а именно: чемпионат, кубок и еврокубок. Противостояние начинающего против опытного бойца, Давида против Голиафа.

Лига конференций. Стыковой раунд. Первый матч.

13 февраля. 19:45. Хельсинки. “Болт Арена”

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

“Викингур” – “Панатинаикос"

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Новости “Викингура”

Главной новостью межсезонья в команде стал уход её главного тренера Арнара Гуннслаугссона. При нём “викинги” дважды в 2021 и 2022 годах делали дубль – выигрывали в одном сезоне и чемпионат, и кубок страны. А также впервые в своей истории вышли в плей-офф Лиги конференций. И стали первой исландской командой в истории, которая одержала победу в еврокубке. Гуннслаугссон пошёл на повышение. Теперь он главный тренер сборной Исландии. Вместо него главным тренером Викингура назначили Сельви Гейр Оттесена. Местного воспитанника, который в последнее время работал в тренерском штабе предыдущего тренера.

Надо обратить внимание, что игра пройдёт в Финляндии, в Хельсинки. Выбирали между Копенгагеном, Осло, Хельсинки, были варианты в Швеции сыграть. К сожалению, зимой в Исландии нет такого стадиона, который способен принять матч еврокубка. Кстати, по этой же причине, и сборная Исландии ближайшую игру с Косово проведёт в Испании.

Сезон в Исландии стартует только лишь через месяц, в конце марта матчами за кубок страны. “Викинги” готовятся к матчам с греками через различные товарищеские турниры. Один из таких – кубок Рекьявика. В трёх играх этого турнира было три поражения с общей разницей 3:14! Проиграли следующим командам: “ИР” (1:6), “КР” (2:5), “Фьолнир” (0:3). Обращать внимание на такие разгромы не стоит, в этих играх в основном играла молодёжь. А вот в другом стартовавшем турнире, Кубке Лиги была одержана победа. Над командой “ХК” (2:0).

По сравнению с этапом Лиги у команды лишь одна серьёзная потеря в составе. Гисли Тордарсон перешёл в польский “Лех Познань”. Но были и приобретения. Перед стартом в плей-офф можно внести в заявку трёх новичков. Первый – это Дэниел Хафстейнссон. Его взяли на место Тордарсона, в центр поля. Купили Дэниеля у другого исландского клуба “КА Акюрейри”. Второй - Роберт Орри Торкельссон (защитник). Принадлежал канадскому клубу “Монреаль”, а последний год играл в аренде, в норвежском “Конгсвингере”. Игрок национальной сборной Исландии(4 игры), был капитаном сборной U21. И последний новичок - Стігур Дільян Тордарсон. Воспитанник клуба. Когда ему было 16 лет, в 2022 ушёл в “Бенфику”. В прошлом году ушёл в итальянскую “Триестину”, откуда и вернулся в родной клуб.

Новости “Панатинаикоса”

В отличие от Исландии, сезон в Греции, что называется, в разгаре. Период с 15-го января по 5 февраля вместил в себя целых три встречи принципиальных соперников “Панатинаикоса” и “Олимпиакоса”. Это были матч чемпионата и две кубковых игры. Первый кубковый матч (1:1) прошёл осторожно. Команды просто обменялись голами. Потом такой же счёт повторился в игре чемпионата. Но этот раз матч получился куда более эмоциональным. Два удаления, более десятка жёлтых карточек. Всё в духе греческих баталий. В ответной кубковой игре эмоции было меньше. Не было удалений, жёлтых карточек было всего пять штук. Но зато исход дуэли решился в компенсированных 90+ минутах (1:0). Сперва, “Олимпиакос” не реализовал пенальти, но всё же уже на последних секундах забил единственный мяч. Кроме этих противостояний у “Панатинаикоса” были две победы. Обе у себя дома. Были обыграны: “АЕК” (1:0) и “ОФИ” (3:2). Оба с минимальной разницей в счёте. А в последней игре, на прошлых выходных “клеверные” потерпели поражение от “Ариса” (0:2).

Межсезонье – время переходов. Но в применении к греческому гранду, необходимо отметить и продление контрактов с лидерами команды. Это Фотис Иоаннидис, капитан команды. 156 игр и 41 гол. Контракт продлили до лета 2028 года. Это Йоргос Вагианнидис, полузащитник. Воспитанник академии, с 9 лет в структуре клуба. 83 игры и 3 гола. Контракт до лета 2028 года. И один из лидеров команды – серб Филип Джуричич. 64 игры и 13 голов. Контракт до лета 2026. Были и приобретения. В заявку Лиги конференций добавили двоих новичков. Манолис Сиопис – полузащитник. Пришёл из “Кардифф Сити”. Контракт на 2.5 года. За сборную Греции провёл 36 игр, забил один мяч. Кароля Свидерски приобрели у “Паока”. Последние три года играл в аренде, в MLS за команду “Шарлотт”. Во второй половине сезона 2023/2024 полгода играл в Италии, в клубе “Эллас Верона”. Игрок сборной Польши (38 матчей, 11 голов).

"Викингур" - "Панатинаикос". Статистика личных встреч

Это первая встреча команд в их истории. Для “Викингура” это первая в его истории встреча с клубом из Греции. До сих пор викингам не попадались представители Эллады. А вот “Панатинаикос”, имея большой и давний опыт выступления в еврокубках, встречался однажды с представителем Исландии. Далёкой осенью 1991 года в одной из первых стадий отбора в созданную тогда Лигу чемпионов, жеребьёвка свела греков с клубом “Фрам”. Обе встречи завершились вничью 2:2 и 0:0. Лишь за счёт большего количества забитых на чужом поле мячей, “Панатинаикос” смог пройти своего соперника.

Цифры и факты

Одни “двойки” у Викингура, как итог команды в своём первом выступлении в основной стадии еврокубка прошлой осенью. Две победы, две ничьи и два поражения.

В этом сезоне Панатинаикос впервые сыграл в Лиге Конференций. Таким образом, в своей истории клуб участвовал во всех еврокубковых турнирах. Как старых: Кубок Чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА. Так и новых: Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У “Викингура” весь сезон травмирован Пабло Пуниед (крестообразные связки). И есть пара игроков, которые пропустят игру из-за перебора карточек. Это Карл Гуннарссон и Николай Хансен.

У “Панатинаикоса” полный лазарет. В последней игре с “Арисом” получил растяжение бицепса Вагианнидис. Лечение займёт минимум две недели. Арао и Свидерский занимаются в зале. Видимо, выходить на поле ещё не готовы. Едвай, Пеллистри и Дронговский прошли курс лечения. Их выход на поле в Лиге конференций пока под вопросом.

“Викингур” : Йонссон – Атласон, Экрот, Фьолусон, Торкельссон – Андрасон, Хафстейнссон – Агнарссон, Трандарсон, Ингимундарсон – Джурич

“Панатинаикос” : Лодыгин – Коцирас, Палмер-Браун, Ингасон, Младенович – Унаи, Серин, Максимович – Tetе, Джуричич, Иоаннидис

"Викингур" - "Панатинаикос". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч между “Викингур” и “Панатинаикос” от UA-Футбол

Победа второй и больше (1.5) По всем изначальным показателям, “Викингуру” будет непросто. Противостоять команде, которая на ходу и сильнее тебя по игрокам – очень тяжело. В этой игре может сказаться фактор искусственного поля и то, что это нейтральное поле для обеих команд. Хотя для греческой команды это не должно создать лишних проблем. “Клеверные” должны выигрывать, даже действуя осторожно и оглядываясь на ответный матч. Брать чистую победу гостей – не так интересно. Предполагаем, что “Панатинаикос” сможет выиграть с разницей минимум в два мяча.