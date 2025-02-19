АПОЭЛ - Целе. Анонс и прогноз матча 1/16 Лиги конференций на 20.02.2025

Лига конференций. 1/16 финала.

20 февраля. 22:00. Никосия. "ГСП"

Трансляция: Megogo Футбол 11

Первая игра, которая состоялась 13 февраля в Целе запомнилась несколькими событиями. Как минимум, мы увидели результативный матч, в котором было забито 4 гола (2:2). Также было удаление, нереализованный пенальти и как завершение команды провели равный поединок, в котором не нашли сильнейшего. Начиная с 73-й минуты "Целе" играл в большинство, но так и не смог реализовать данное преимущество. И теперь, когда они едут в гости к "АПОЭЛу" им н позавидуешь.

Новости "АПОЭЛа"

"АПОЭЛ" можно поздравить, ведь они наконец то прервали серию без побед, которая длилась четыре матча. После еврокубковой арены их ожидала встреча с середняком домашней лиги. "АЕЛ" играл дома, но смог реализовать свой момент только под конец встречи и то с пенальти. Данный гол лишь сократил разрыв и "АПОЭЛ" на классе забрал три очка.

Сейчас все в руках хозяев встречи. Они сумели не проиграть в гостях, хоть и были в меньшинстве. И теперь нужно брать ситуацию под свой контроль и при поддержке своих болельщиков уверенно забирать победу и выходить в следующий раунд. Есть одна небольшая проблема – это отсутствие защитника, который в прошлой игре получил вторую желтую карту и теперь не поможет команде в ответном поединке.

Новости "Целе"

Ожидаемо "Целе" дал возможность отдохнуть тому составу, который отчаянно пытался сделать преимущество перед ответной встречей. Как итог мы увидели вялую, скучную и безголевую ничью в домашнем чемпионате. Тем самым "Целе" продлили серию без уже до четырех матчей и подходят не в лучшем расположении духа к одной из важнейших встреч в своей истории. Несмотря на выездной статус поединка словенцам нужно сделать акцент на все тот же атакующий стиль, который мы увидели в первой игре.

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В первом матче я ожидал, что "Целе" выйдет в привычной для себя схеме 4-1-4-1. Но увидев за час до стартового свистка состав в 4-3-3 стало понятно чего ожидать в предстоящем матче. Хозяева играли первым номером и старались не выпускать соперника с его половины поля. Данная расстановка часто используется командами, которые не являются частыми гостями евроарены и как правило дома играют в оборонительный футбол.

Цифры и факты

"Целе" не выигрывает 4 игры подряд.

"АПОЭЛ" не проигрывает уже 6 матчей.

"АПОЭЛ" забил 29 голов за 10 домашних игр.

"Целе" забили 2 гола за 4 гостевых встречи.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Основной задачей для Хименеса будет заменить защитника, который получил красную карточку в прошлом матче. Учитывая, что привычной схемой для "АПОЭЛа" является 5-3-2, но сейчас нет возможности ее использовать в полном объеме, тогда тренер может прибегнуть к расстановке с тремя защитниками. Но суть от этого особо не измениться, да и домашняя игра обязывает играть первым номером и проходить удобного соперника.

Ориентировочные составы:

"АПОЭЛ": 5-3-2: Белец – Квинтилья, Лайфис, Абана, Сушич, Панайотис – Техера, Галанопулос, Абанья – Донис, Дражич.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча АПОЭЛ - Целе Смотреть трансляцию

"Целе": 4-3-3: Силва – Хуанхо, Бейгер, Неманич, Карничник – Квесич, Светлин, Забуковник – Шобе, Кучис, Сеслар.

Прогноз на матч между "АПОЭЛом" и "Целе" от UA-Футбол

Разбирая первый поединок этих команды я сделал акцент на результативности первой встречи, так как "Целе" дома играет в атакующий футбол и такого шанса у них в ответной игре не будет. Но основным вариантом был проход "АПОЭЛа" в следующий раунд Лиги конференций. Так как сейчас букмекер выставил весьма заниженный котировки на эти позицию в линии.

Я все также ожидаю, что хозяева не упустят свой шанс и порадуют своих болельщиков еще одной радостной новостью в виде 1/8 финала Лиги конференций. Но сейчас коэффициент слишком мал, а значит нужно выбрать другой вариант. Я предлагаю рассмотреть угловые "АПОЭЛа" в этом матче. Они будут играть первым номером и постоянно поджимать оппонента к своим воротам. Плюс ко всему отсутствие основных защитников не позволит им отдать мяч и инициативу в руки гостей. Так что тотал угловых со стороны "АПОЭЛа" нам обеспечен.