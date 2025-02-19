Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПОЭЛ - Целе. Анонс и прогноз матча 1/16 Лиги конференций на 20.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "АПОЭЛом" и "Целе" в рамках Лиги конференций
УЕФА
Лига конференций. 1/16 финала.
20 февраля. 22:00. Никосия. "ГСП"
Трансляция: Megogo Футбол 11
Первая игра, которая состоялась 13 февраля в Целе запомнилась несколькими событиями. Как минимум, мы увидели результативный матч, в котором было забито 4 гола (2:2). Также было удаление, нереализованный пенальти и как завершение команды провели равный поединок, в котором не нашли сильнейшего. Начиная с 73-й минуты "Целе" играл в большинство, но так и не смог реализовать данное преимущество. И теперь, когда они едут в гости к "АПОЭЛу" им н позавидуешь.
Новости "АПОЭЛа"
"АПОЭЛ" можно поздравить, ведь они наконец то прервали серию без побед, которая длилась четыре матча. После еврокубковой арены их ожидала встреча с середняком домашней лиги. "АЕЛ" играл дома, но смог реализовать свой момент только под конец встречи и то с пенальти. Данный гол лишь сократил разрыв и "АПОЭЛ" на классе забрал три очка.
Сейчас все в руках хозяев встречи. Они сумели не проиграть в гостях, хоть и были в меньшинстве. И теперь нужно брать ситуацию под свой контроль и при поддержке своих болельщиков уверенно забирать победу и выходить в следующий раунд. Есть одна небольшая проблема – это отсутствие защитника, который в прошлой игре получил вторую желтую карту и теперь не поможет команде в ответном поединке.
Новости "Целе"
Ожидаемо "Целе" дал возможность отдохнуть тому составу, который отчаянно пытался сделать преимущество перед ответной встречей. Как итог мы увидели вялую, скучную и безголевую ничью в домашнем чемпионате. Тем самым "Целе" продлили серию без уже до четырех матчей и подходят не в лучшем расположении духа к одной из важнейших встреч в своей истории. Несмотря на выездной статус поединка словенцам нужно сделать акцент на все тот же атакующий стиль, который мы увидели в первой игре.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В первом матче я ожидал, что "Целе" выйдет в привычной для себя схеме 4-1-4-1. Но увидев за час до стартового свистка состав в 4-3-3 стало понятно чего ожидать в предстоящем матче. Хозяева играли первым номером и старались не выпускать соперника с его половины поля. Данная расстановка часто используется командами, которые не являются частыми гостями евроарены и как правило дома играют в оборонительный футбол.
Цифры и факты
- "Целе" не выигрывает 4 игры подряд.
- "АПОЭЛ" не проигрывает уже 6 матчей.
- "АПОЭЛ" забил 29 голов за 10 домашних игр.
- "Целе" забили 2 гола за 4 гостевых встречи.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Основной задачей для Хименеса будет заменить защитника, который получил красную карточку в прошлом матче. Учитывая, что привычной схемой для "АПОЭЛа" является 5-3-2, но сейчас нет возможности ее использовать в полном объеме, тогда тренер может прибегнуть к расстановке с тремя защитниками. Но суть от этого особо не измениться, да и домашняя игра обязывает играть первым номером и проходить удобного соперника.
Ориентировочные составы:
"АПОЭЛ": 5-3-2: Белец – Квинтилья, Лайфис, Абана, Сушич, Панайотис – Техера, Галанопулос, Абанья – Донис, Дражич.
"Целе": 4-3-3: Силва – Хуанхо, Бейгер, Неманич, Карничник – Квесич, Светлин, Забуковник – Шобе, Кучис, Сеслар.
Прогноз на матч между "АПОЭЛом" и "Целе" от UA-Футбол
Разбирая первый поединок этих команды я сделал акцент на результативности первой встречи, так как "Целе" дома играет в атакующий футбол и такого шанса у них в ответной игре не будет. Но основным вариантом был проход "АПОЭЛа" в следующий раунд Лиги конференций. Так как сейчас букмекер выставил весьма заниженный котировки на эти позицию в линии.
Я все также ожидаю, что хозяева не упустят свой шанс и порадуют своих болельщиков еще одной радостной новостью в виде 1/8 финала Лиги конференций. Но сейчас коэффициент слишком мал, а значит нужно выбрать другой вариант. Я предлагаю рассмотреть угловые "АПОЭЛа" в этом матче. Они будут играть первым номером и постоянно поджимать оппонента к своим воротам. Плюс ко всему отсутствие основных защитников не позволит им отдать мяч и инициативу в руки гостей. Так что тотал угловых со стороны "АПОЭЛа" нам обеспечен.
Популярное сейчас
- Почему так долго? Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой Б Мудрика
- Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы
- Переговоры США и России завершились, в РФ назвали их "неплохими"
- Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- ЛЧ. Милан - Фейенорд 1:1 (1:2). Одним - позор, другим - поздравления