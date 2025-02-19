Последний шанс насладиться моментом. Шемрок Роверс – Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025

Лига Конференций, 1/16 финала

20 февраля, 22:00. "Таллат Стэдиум" (Дублин)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 12

Трансляция матча В эфире Смотреть матч Шемрок Роверс - Мольде Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Следующий сезон норвежская команда проведёт без еврокубков. Чемпионат закончен на 5-м месте, финал национального Кубка проигран и ещё в еврокубках первый матч закончен неудачно. У "Шемрок Роверса" свои "проблемы" - они проиграли первый матч чемпионата Ирландии.

В стыковые матчи команды попали, заняв в Этапе Лиги 10-е и 23-е места соответственно.

Новости "Шемрок Роверс" (Дублин, Ирландия)

В Ирландии стартовал национальный чемпионат и в первом туре "Шемрок Роверс" сенсационно уступил "Богемиансу" со счётом 0:1, пропустив на 25-й минуте. Прошлый сезон "Богемианс" закончил на восьмом месте.

В стыковых матчах Лиги Европы ситуация обстоит лучше. Минимальная победа над "Мольде" в первом матче и ответный поединок на домашнем поле.

Кадры хозяев

У ирландской команды 4 травмированных футболиста. Полузащитники Джек Бирн и Дарра Ньюджент, защитник Тревор Кларк и нападающий Рори Гаффни. Также повредждения получили полузащитники Даниель Мандрою, Гери О’Нил и защитник Адам Метттьюс и они под вопросом на матч.

Из-за перебора жёлтых карточек команде не помогут защитник Дэниел Клири и полузащитинк Дилан Уоттс.

Новости "Мольде" (Мольде, Норвегия)

Чемпионат Норвегии закончился и "Мольде" по итогам заняли пятое место и не прошли в еврокубки в следующем сезоне. Был шанс попасть через национальный кубок, но и там "Мольде" проиграли в финале.

После первого стыкового матча, норвежская команда поединков не играла. Видно, тренер рассчитывает на свежесть футболистов, но опять же – это предположения.

Кадры гостей:

Из-за травм не сыграют защитник Каспер Ойванн, полузащитник Йоан Бакке и нападающий Ветон Бериша. У всех футболистов продолжительные повреждения.

Также матч пропустит защитник Вальдемар Лунд, получивший красную карточку в прошлом еврокубковом матче

Последние пять матчей Шемрок Роверса и Мольде

Последние пять встреч хозяев

16.02.25 Богемианс – Шемрок Ровер с 1:0 (Чемпионат Ирландии)

с 1:0 (Чемпионат Ирландии) 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)

0:1 (Лига Конференций) 19.12.24 Челси – Шемрок Роверс 5:1 (Лига Конференций)

12.12.24 Шемрок Роверс – Борац Баня Лука 3:0 (Лига Конференций)

– Борац Баня Лука 3:0 (Лига Конференций) 28.11.24 Рапид – Шемрок Роверс 1:1 (Лига Конференций)

Последние пять встреч гостей

13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)

– Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций) 06.02.25 Мольде – Хаммарбю 1:0 (Контрольный матч)

– Хаммарбю 1:0 (Контрольный матч) 01.02.25 Мольде – Сент-Патрикс 1:2 (Контрольный матч)

– Сент-Патрикс 1:2 (Контрольный матч) 28.01.25 Мольде – Трефф 6:0 (Контрольный матч)

– Трефф 6:0 (Контрольный матч) 20.01.25 АИК – Мольде 1:0 (Контрольный матч)

Очные встречи между соперниками

13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)

13.10.22 Шемрок Роверс – Мольде 0:2 (Лига Конференций)

06.10.22 Мольде – Шемрок Роверс 3:0 (Лига Конференций)

Ориентировочные составы на матч:

" Шемрок Роверс ": МакГинти – Грейцс, Лопес, Мэттьюз – Грант, Макинефф, Хили, Берк, Хонохан – Нонан, Мандруи

": МакГинти – Грейцс, Лопес, Мэттьюз – Грант, Макинефф, Хили, Берк, Хонохан – Нонан, Мандруи "Мольде": Каристром – Стевеник, Амундсен, Линнес, Хауген – Дэли, Брейцвик – Эриксен, Эйкрем, Кааса - Гульбрандсен

Турнирная таблица Лиги Европы

Ставки и коэффициенты на матч Шемрок Роверс – Мольде

Прогноз на матч Шемрок Роверс – Мольде от UA-Футбол

Ирландской команде нужно реабилитироваться перед болельщиками за поражение в первом туре чемпионата. На домашнем поле "Шемрок Роверс" может забить и увеличить шансы на проход далее.

Несмотря на характер и свежесть "Мольде", есть уверенность, что "Шемрок Роверс" один гол забьёт.

Прогноз: Индивидуальный тотал Шемрок Роверс – Больше 0,5 (1,54)