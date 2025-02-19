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Последний шанс насладиться моментом. Шемрок Роверс – Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025
Гости на следующий сезон останутся без еврокубков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Конференций, 1/16 финала
20 февраля, 22:00. "Таллат Стэдиум" (Дублин)
Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 12
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Следующий сезон норвежская команда проведёт без еврокубков. Чемпионат закончен на 5-м месте, финал национального Кубка проигран и ещё в еврокубках первый матч закончен неудачно. У "Шемрок Роверса" свои "проблемы" - они проиграли первый матч чемпионата Ирландии.
В стыковые матчи команды попали, заняв в Этапе Лиги 10-е и 23-е места соответственно.
Новости "Шемрок Роверс" (Дублин, Ирландия)
В Ирландии стартовал национальный чемпионат и в первом туре "Шемрок Роверс" сенсационно уступил "Богемиансу" со счётом 0:1, пропустив на 25-й минуте. Прошлый сезон "Богемианс" закончил на восьмом месте.
В стыковых матчах Лиги Европы ситуация обстоит лучше. Минимальная победа над "Мольде" в первом матче и ответный поединок на домашнем поле.
Кадры хозяев
У ирландской команды 4 травмированных футболиста. Полузащитники Джек Бирн и Дарра Ньюджент, защитник Тревор Кларк и нападающий Рори Гаффни. Также повредждения получили полузащитники Даниель Мандрою, Гери О’Нил и защитник Адам Метттьюс и они под вопросом на матч.
Из-за перебора жёлтых карточек команде не помогут защитник Дэниел Клири и полузащитинк Дилан Уоттс.
Новости "Мольде" (Мольде, Норвегия)
Чемпионат Норвегии закончился и "Мольде" по итогам заняли пятое место и не прошли в еврокубки в следующем сезоне. Был шанс попасть через национальный кубок, но и там "Мольде" проиграли в финале.
После первого стыкового матча, норвежская команда поединков не играла. Видно, тренер рассчитывает на свежесть футболистов, но опять же – это предположения.
Кадры гостей:
Из-за травм не сыграют защитник Каспер Ойванн, полузащитник Йоан Бакке и нападающий Ветон Бериша. У всех футболистов продолжительные повреждения.
Также матч пропустит защитник Вальдемар Лунд, получивший красную карточку в прошлом еврокубковом матче
Последние пять матчей Шемрок Роверса и Мольде
Последние пять встреч хозяев
- 16.02.25 Богемианс – Шемрок Роверс 1:0 (Чемпионат Ирландии)
- 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)
- 19.12.24 Челси – Шемрок Роверс 5:1 (Лига Конференций)
- 12.12.24 Шемрок Роверс – Борац Баня Лука 3:0 (Лига Конференций)
- 28.11.24 Рапид – Шемрок Роверс 1:1 (Лига Конференций)
Последние пять встреч гостей
- 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)
- 06.02.25 Мольде – Хаммарбю 1:0 (Контрольный матч)
- 01.02.25 Мольде – Сент-Патрикс 1:2 (Контрольный матч)
- 28.01.25 Мольде – Трефф 6:0 (Контрольный матч)
- 20.01.25 АИК – Мольде 1:0 (Контрольный матч)
Очные встречи между соперниками
- 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)
- 13.10.22 Шемрок Роверс – Мольде 0:2 (Лига Конференций)
- 06.10.22 Мольде – Шемрок Роверс 3:0 (Лига Конференций)
Ориентировочные составы на матч:
- "Шемрок Роверс": МакГинти – Грейцс, Лопес, Мэттьюз – Грант, Макинефф, Хили, Берк, Хонохан – Нонан, Мандруи
- "Мольде": Каристром – Стевеник, Амундсен, Линнес, Хауген – Дэли, Брейцвик – Эриксен, Эйкрем, Кааса - Гульбрандсен
Турнирная таблица Лиги Европы
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Челси"
|6
|6
|0
|0
|26-5
|18
|2
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|2
|0
|13-6
|14
|3
|"Фиорентина"
|6
|4
|1
|1
|18-7
|13
|4
|Рапид Вена
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|5
|Юргорден
|6
|4
|1
|1
|11-7
|13
|6
|"Лугано"
|6
|4
|1
|1
|11-7
|13
|7
|"Легия"
|6
|4
|0
|2
|13-5
|12
|8
|Серкль Брюгге
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|9
|Ягелония
|6
|3
|2
|1
|10-5
|11
|10
|"Шэмрок Роверс"
|6
|3
|2
|1
|12-9
|11
|11
|АПОЭЛ
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|12
|Пафос
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|13
|"Панатинаикос"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|14
|"Олимпия"
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|15
|"Бетис"
|6
|3
|1
|2
|6-5
|10
|16
|"Хайденхайм"
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|17
|Гент
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|18
|"Копенгаген"
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|19
|"Викингур"
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|20
|Борац
|6
|2
|2
|2
|4-7
|8
|21
|СМС Публикум
|6
|2
|1
|3
|13-13
|7
|22
|"Омония"
|6
|2
|1
|3
|7-7
|7
|23
|"Мольде"
|6
|2
|1
|3
|10-11
|7
|24
|ТСЦ Бачка-Топола
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|25
|Харт оф Мидлотиан
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|26
|"Истанбул ББ"
|6
|1
|3
|2
|9-12
|6
|27
|Млада Болеслав
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|28
|"Астана"
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|29
|Санкт-Галлен
|6
|1
|2
|3
|10-18
|5
|30
|ХИК
|6
|1
|1
|4
|3-9
|4
|31
|Ноа
|6
|1
|1
|4
|6-16
|4
|32
|ТНС
|6
|1
|0
|5
|5-10
|3
|33
|"Фола"
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|34
|Ларн
|6
|1
|0
|5
|3-12
|3
|35
|ЛАСК
|6
|0
|3
|3
|4-14
|3
|36
|Петрокуб
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
Ставки и коэффициенты на матч Шемрок Роверс – Мольде
Прогноз на матч Шемрок Роверс – Мольде от UA-Футбол
Ирландской команде нужно реабилитироваться перед болельщиками за поражение в первом туре чемпионата. На домашнем поле "Шемрок Роверс" может забить и увеличить шансы на проход далее.
Несмотря на характер и свежесть "Мольде", есть уверенность, что "Шемрок Роверс" один гол забьёт.
Прогноз: Индивидуальный тотал Шемрок Роверс – Больше 0,5 (1,54)
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