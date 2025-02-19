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Последний шанс насладиться моментом. Шемрок Роверс – Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025

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Гости на следующий сезон останутся без еврокубков

Последний шанс насладиться моментом. Шемрок Роверс – Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 20.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций, 1/16 финала

20 февраля, 22:00. "Таллат Стэдиум" (Дублин)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 12

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Содержание

Следующий сезон норвежская команда проведёт без еврокубков. Чемпионат закончен на 5-м месте, финал национального Кубка проигран и ещё в еврокубках первый матч закончен неудачно. У "Шемрок Роверса" свои "проблемы" - они проиграли первый матч чемпионата Ирландии.

В стыковые матчи команды попали, заняв в Этапе Лиги 10-е и 23-е места соответственно.

Новости "Шемрок Роверс" (Дублин, Ирландия)

В Ирландии стартовал национальный чемпионат и в первом туре "Шемрок Роверс" сенсационно уступил "Богемиансу" со счётом 0:1, пропустив на 25-й минуте. Прошлый сезон "Богемианс" закончил на восьмом месте.

В стыковых матчах Лиги Европы ситуация обстоит лучше. Минимальная победа над "Мольде" в первом матче и ответный поединок на домашнем поле.

Кадры хозяев

У ирландской команды 4 травмированных футболиста. Полузащитники Джек Бирн и Дарра Ньюджент, защитник Тревор Кларк и нападающий Рори Гаффни. Также повредждения получили полузащитники Даниель Мандрою, Гери О’Нил и защитник Адам Метттьюс и они под вопросом на матч.

Из-за перебора жёлтых карточек команде не помогут защитник Дэниел Клири и полузащитинк Дилан Уоттс.

Новости "Мольде" (Мольде, Норвегия)

Чемпионат Норвегии закончился и "Мольде" по итогам заняли пятое место и не прошли в еврокубки в следующем сезоне. Был шанс попасть через национальный кубок, но и там "Мольде" проиграли в финале.

После первого стыкового матча, норвежская команда поединков не играла. Видно, тренер рассчитывает на свежесть футболистов, но опять же – это предположения.

Кадры гостей:

Из-за травм не сыграют защитник Каспер Ойванн, полузащитник Йоан Бакке и нападающий Ветон Бериша. У всех футболистов продолжительные повреждения.

Также матч пропустит защитник Вальдемар Лунд, получивший красную карточку в прошлом еврокубковом матче

Последние пять матчей Шемрок Роверса и Мольде

Последние пять встреч хозяев
  • 16.02.25 Богемианс – Шемрок Роверс 1:0 (Чемпионат Ирландии)
  • 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)
  • 19.12.24 Челси – Шемрок Роверс 5:1 (Лига Конференций)
  • 12.12.24 Шемрок Роверс – Борац Баня Лука 3:0 (Лига Конференций)
  • 28.11.24 Рапид – Шемрок Роверс 1:1 (Лига Конференций)
Последние пять встреч гостей
  • 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)
  • 06.02.25 Мольде – Хаммарбю 1:0 (Контрольный матч)
  • 01.02.25 Мольде – Сент-Патрикс 1:2 (Контрольный матч)
  • 28.01.25 Мольде – Трефф 6:0 (Контрольный матч)
  • 20.01.25 АИК – Мольде 1:0 (Контрольный матч)
Очные встречи между соперниками
  • 13.02.25 Мольде – Шемрок Роверс 0:1 (Лига Конференций)
  • 13.10.22 Шемрок Роверс – Мольде 0:2 (Лига Конференций)
  • 06.10.22 Мольде – Шемрок Роверс 3:0 (Лига Конференций)

Ориентировочные составы на матч:

  • "Шемрок Роверс": МакГинти – Грейцс, Лопес, Мэттьюз – Грант, Макинефф, Хили, Берк, Хонохан – Нонан, Мандруи
  • "Мольде": Каристром – Стевеник, Амундсен, Линнес, Хауген – Дэли, Брейцвик – Эриксен, Эйкрем, Кааса - Гульбрандсен

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Челси "Челси" 6 6 0 0 26-5 18
2 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 6 4 2 0 13-6 14
3 Фиорентина "Фиорентина" 6 4 1 1 18-7 13
4 Рапид Вена Рапид Вена 6 4 1 1 11-5 13
5 Юргорден Юргорден 6 4 1 1 11-7 13
6 Лугано "Лугано" 6 4 1 1 11-7 13
7 Легия "Легия" 6 4 0 2 13-5 12
8 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 6 3 2 1 14-7 11
9 Ягелония Ягелония 6 3 2 1 10-5 11
10 Шэмрок Роверс "Шэмрок Роверс" 6 3 2 1 12-9 11
11 АПОЭЛ АПОЭЛ 6 3 2 1 8-5 11
12 Пафос Пафос 6 3 1 2 11-7 10
13 Панатинаикос "Панатинаикос" 6 3 1 2 10-7 10
14 Олимпия "Олимпия" 6 3 1 2 7-6 10
15 Бетис "Бетис" 6 3 1 2 6-5 10
16 Хайденхайм "Хайденхайм" 6 3 1 2 7-7 10
17 Гент Гент 6 3 0 3 8-8 9
18 Копенгаген "Копенгаген" 6 2 2 2 8-9 8
19 Викингур "Викингур" 6 2 2 2 7-8 8
20 Борац Борац 6 2 2 2 4-7 8
21 СМС Публикум СМС Публикум 6 2 1 3 13-13 7
22 Омония "Омония" 6 2 1 3 7-7 7
23 Мольде "Мольде" 6 2 1 3 10-11 7
24 ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола 6 2 1 3 10-13 7
25 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 6 2 1 3 6-9 7
26 Истанбул ББ "Истанбул ББ" 6 1 3 2 9-12 6
27 Млада Болеслав Млада Болеслав 6 2 0 4 7-10 6
28 Астана "Астана" 6 1 2 3 4-8 5
29 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6 1 2 3 10-18 5
30 ХИК ХИК 6 1 1 4 3-9 4
31 Ноа Ноа 6 1 1 4 6-16 4
32 ТНС ТНС 6 1 0 5 5-10 3
33 Фола "Фола" 6 1 0 5 4-13 3
34 Ларн Ларн 6 1 0 5 3-12 3
35 ЛАСК ЛАСК 6 0 3 3 4-14 3
36 Петрокуб Петрокуб 6 0 2 4 4-13 2

Ставки и коэффициенты на матч Шемрок Роверс – Мольде

Favbet
4.65
3.85
1.77
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Прогноз на матч Шемрок Роверс – Мольде от UA-Футбол

Ирландской команде нужно реабилитироваться перед болельщиками за поражение в первом туре чемпионата. На домашнем поле "Шемрок Роверс" может забить и увеличить шансы на проход далее.

Несмотря на характер и свежесть "Мольде", есть уверенность, что "Шемрок Роверс" один гол забьёт.

Прогноз: Индивидуальный тотал Шемрок Роверс – Больше 0,5 (1,54)

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