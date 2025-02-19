Пафос - Омония. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 20.02.2025

Кипр вторую неделю подряд будет принимать матч Лиги конференций УЕФА между двумя кипрскими командами. "Пафос" и "Омония" в первой встрече не определили победителя и ограничились результативной ничьей, забив по голу друг другу. В ответном матче коллективы разыграют путевку в 1/8.
Кипрский клуб уверенно шагает к чемпионскому титулу, единолично занимая первое место в чемпионате. Ближайший преследователь "Арис" отстает на 6 пунктов. "Пафос" подтверждает статус и место команды в турнирной таблице, имея наибольшее количество побед - 19.
Более того, клуб входит в тройку команд с наибольшим количеством забитых голов и меньше всех пропустил мячей. Такая разница позволяет без проблем опережать других соперников и спокойно себя чувствовать в чемпионате. Из 10 последних матчей всего две осечки: минимальные поражения "Арису" и "Ларнаке". В остальных поединках все победы. Сейчас "Пафос" находится в отличной форме и показывает стабильные результаты.
В Лиге конференций были близки к ТОП-8. Фактически команде не хватило одного балла, чтобы можно было избежать стыковых поединков. 3 победы, 1 ничья и 2 поражения – как следствие, 12 место, на которое претендовало еще 5 команд с одинаковым количеством очков. "Пафос" благодаря лучшей разнице мячей конкуренцию выиграл.
Вторую встречу 1/16 клуб проведет на домашнем стадионе. Проход в следующий этап плей-офф будет отличным подарком для болельщиков и собственных трибун.
Новости Омонии
"Омония", в отличие от "Пафоса", занимает третье место и делит ее с "Ларнакой". Отставание от первого места составляет 10 баллов. При чем забитых мячей у команды больше, чем у лидера таблицы. Однако и количество пропущенных на уровне команд, находящихся ступеньками ниже, отражает текущую ситуацию клуба в чемпионате.
Клуб подходит к поединку в хорошей форме. Текущая беспроигрышная серия "Омонии" насчитывает 9 матчей, включая все турниры, где команда принимает участие. В кубке Кипра коллектив чувствует себя прекрасно и удачно добывает нужные результаты, о чем свидетельствует недавняя разгромная победа над "Спартакосом" 7:0.
В Лиге конференций "Омония" прошла основной этап со значительными сложностями: набрали 7 баллов, заняли 22-ю позицию и были на грани вылета из турнира. Похоже, чудом удалось команде пройти в стыковые матчи, однако нельзя не отметить, что клуб имеет стабильность в определенных показателях: 7 очков, 7 забитых, 7 пропущенных.
"Пафос" и "Омония" находятся в отличной форме перед поединком. Прошлая встреча показала, что оба коллектива готовы бороться за выход в следующую часть плей-офф не в зависимости от их занятых позиций в группе еврокубка и их результатов в чемпионате. Прогнозируемый результат – победа хозяев.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.