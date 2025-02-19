Пафос - Омония. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 20.02.2025

Лига конференций. Стыковые матчи.

20 февраля. 19:45. Лимассол. Стадион: "Альфамега"

Пафос – Омония

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 13

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Кипр вторую неделю подряд будет принимать матч Лиги конференций УЕФА между двумя кипрскими командами. "Пафос" и "Омония" в первой встрече не определили победителя и ограничились результативной ничьей, забив по голу друг другу. В ответном матче коллективы разыграют путевку в 1/8.

Новости Пафоса

Кипрский клуб уверенно шагает к чемпионскому титулу, единолично занимая первое место в чемпионате. Ближайший преследователь "Арис" отстает на 6 пунктов. "Пафос" подтверждает статус и место команды в турнирной таблице, имея наибольшее количество побед - 19.

Более того, клуб входит в тройку команд с наибольшим количеством забитых голов и меньше всех пропустил мячей. Такая разница позволяет без проблем опережать других соперников и спокойно себя чувствовать в чемпионате. Из 10 последних матчей всего две осечки: минимальные поражения "Арису" и "Ларнаке". В остальных поединках все победы. Сейчас "Пафос" находится в отличной форме и показывает стабильные результаты.

В Лиге конференций были близки к ТОП-8. Фактически команде не хватило одного балла, чтобы можно было избежать стыковых поединков. 3 победы, 1 ничья и 2 поражения – как следствие, 12 место, на которое претендовало еще 5 команд с одинаковым количеством очков. "Пафос" благодаря лучшей разнице мячей конкуренцию выиграл.

Вторую встречу 1/16 клуб проведет на домашнем стадионе. Проход в следующий этап плей-офф будет отличным подарком для болельщиков и собственных трибун.

Новости Омонии

"Омония", в отличие от "Пафоса", занимает третье место и делит ее с "Ларнакой". Отставание от первого места составляет 10 баллов. При чем забитых мячей у команды больше, чем у лидера таблицы. Однако и количество пропущенных на уровне команд, находящихся ступеньками ниже, отражает текущую ситуацию клуба в чемпионате.

Клуб подходит к поединку в хорошей форме. Текущая беспроигрышная серия "Омонии" насчитывает 9 матчей, включая все турниры, где команда принимает участие. В кубке Кипра коллектив чувствует себя прекрасно и удачно добывает нужные результаты, о чем свидетельствует недавняя разгромная победа над "Спартакосом" 7:0.

В Лиге конференций "Омония" прошла основной этап со значительными сложностями: набрали 7 баллов, заняли 22-ю позицию и были на грани вылета из турнира. Похоже, чудом удалось команде пройти в стыковые матчи, однако нельзя не отметить, что клуб имеет стабильность в определенных показателях: 7 очков, 7 забитых, 7 пропущенных.

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В первом матче 1/16 "Омония" завоевала ничью. Определить победителя придется уже во второй встрече, однако на выезде для клуба эта задача будет не из легких.

Очные встречи

11.05.2024. Пафос – Омония 1:1

18.05.2024. Омония – Пафос 0:3

02.12.2024. Пафос – Омония 0:1

13.02.2025. Омония – Пафос 1:1

Цифры и факты

"Пафос" в последних 10-ти матчах чемпионата выиграл 8

''Омония" не проигрывает уже 9 матчей подряд во всех турнирах

Кадровая ситуация

У обеих команд значительных кадровых потерь нет.

Ориентировочные составы команд:

''Пафос'', 3-4-3, Ивушич – Коррея, Люккассен, Шарлия – Пепе, Сэма, Танлонго, Силва – Фелипе, Оршич, Танкович

''Омония'', 4-4-2, Узохо – Диунку, Хеландер, Кицос, Симич – Харалампус, Кусулос, Мусяловски, Эвандро – Алиум, Стемпински

Ставки и коэффициенты

Прогноз на поединок

"Пафос" и "Омония" находятся в отличной форме перед поединком. Прошлая встреча показала, что оба коллектива готовы бороться за выход в следующую часть плей-офф не в зависимости от их занятых позиций в группе еврокубка и их результатов в чемпионате. Прогнозируемый результат – победа хозяев.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.